Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha smesso di crescere dopo quasi una settimana di continui aumenti, grazie a un leggero calo dei rendimenti italiani

ANSA Lo spread del 9 giugno

Dopo giorni di aumenti continui, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è calato nei primi minuti dell’apertura dei mercati del 9 giugno. Il differenziale si è ridotto a 77 punti base, uno in meno rispetto alla chiusura di ieri, grazie a un calo dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, che rimangono però piuttosto alti.

Crescono invece i rendimenti dei Bund tedeschi, ben oltre la soglia del 3,05%. Si avvicina inoltre la decisione monetaria della Bce, che dovrebbe arrivare il prossimo 11 giugno, e che dovrebbe portare a un aumento dei tassi di interesse e, di conseguenza, anche delle cedole dei titoli di Stato.

Si ferma la corsa dello spread

Lo spread tra Btp e Bund è calato per la prima volta da giorni, rispetto alla chiusura della sessione precedente. Era infatti quasi una settimana che il differenziale continuava a crescere, a passo lento ma costante, allargandosi fino quasi a toccare quota 80 punti base. L’apertura del 9 giugno ha però portato a un’inversione di rotta, con lo spread a 77 punti.

I rendimenti dei titoli italiani sono calati di due decimi di punto percentuale, portandosi a quota 3,82%, e hanno recuperato nei confronti dei Bund, che invece hanno subito un calo di solo un decimo. Le variazioni, seppur minime, sono dovute probabilmente al fatto che la situazione in Medio Oriente, destabilizzata da una serie di attacchi tra Israele e Iran, si è tranquillizzata nelle ultime ore.

La decisione della Bce incombe sui titoli europei

Anche i differenziali di Spagna e Francia sono calati rispetto alla chiusura di ieri. I Bonos si sono portati a una distanza di 44 punti base dai Bund, mentre gli Oat sono rientrati a 66 punti base di differenziale. I rendimenti dei titoli spagnoli sono calati al 3,49%, mentre i corrispettivi francesi al 3,71%.

Spread e rendimenti dei titoli di Stato europei all’apertura del 9 giugno 2026 Titoli di Stato Rendimenti Spread Bund tedeschi 3,05% – Btp italiani 3,82% 77 Oat francesi 3,71% 66 Bonos spagnoli 3,49% 44

Su queste cifre però incombe la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea, attesa per l’11 giugno. La Bce è pronta ad alzare i tassi di interesse, un cambiamento che potrebbe portare a un ulteriore aumento dei rendimenti.

Cancellate diverse aste a lungo termine, il calendario modificato

Il Ministero dell’Economia ha comunicato che le aste dei titoli di durata pari o superiore ai 7 anni previste per l’11 giugno sono state annullate. Al loro posto ci sarà un’emissione sindacata di Btp a 7 anni e a 30 anni, nel prossimo futuro, a seconda delle condizioni di mercato. Il calendario delle aste dei titoli italiani si modifica quindi in questo modo:

mercoledì 10 giugno, asta dei Bot;

giovedì 11 giugno, asta Btp a 3 anni;

mercoledì 24 giugno, asta dei Btp Short Term e dei Btp€i

giovedì 25 giugno, asta dei Bot;

venerdì 26 giugno, asta medio-lungo termine.

Tra il 15 e il 19 giugno, inoltre, si terrà l’emissione dei Btp Italia Sì, i titoli di Stato indicizzati all’inflazione e pensati per gli investitori retail.