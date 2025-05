Dividendi 2025, D-Day a Piazza Affari: stacco cedole Blue-Chips, Mid-Cap e le altre

In questa tornata ricchissima saranno distribuiti agli azionisti delle principali società quotate almeno 15 miliardi in dividendi: quali sono le società coinvolte

Scatta il D-Day a Piazza Affari: buona parte delle Blue-Chips incluse nel paniere FTSE MIB e molte MidCap del paniere “cadetto” staccheranno la cedola del dividendo. Decine di altre società saranno alle prese con lo stacco della cedola del dividendo sul resto del Listino ufficiale, per un totale di una settantina di titoli coinvolti, che abbracciano buona parte dei settori rappresentati sul nostro Listino. A fronte dello stacco cedola il 19 maggio 2025 il dividendo andrà in pagamento il prossimo 21 maggio 2025.

Un monte dividendi da 15 miliardi

Si parla di un monte dividendi di circa 15 miliardi di euro, che avrà un impatto significativo sull’andamento degli indici della Borsa di Milano. Nel complesso, i dividendi distribuiti nel 2025 dalle società quotate in Borsa, fra accont e saldi, saranno pari a circa 41 miliardi, in aumento del 13% sul 2024.

I settori più rappresentati

Fra i settori più rappresentati nella distribuzioni dei dividendi c’è quello bancario, che fra lauti profitti ed aumenti di valore legati al risiko bancario, può garantire ritorni interessanti per gli azionisti. Fra gli Istituti principali spicca Intesa Sanpaolo, che ha sempre garantito interessanti ritorni per gli stakeholders e no smentisce la sua tradizione, distribuendo un dividendo di 17,1 centesimi di euro dopo l’acconto di 17 centesimi distribuito a novembre 2024. Ma torna la cedola anche in casa Montepaschi, che distribuisce un dividendo di 86 centesimi di euro. Fra le società coinvolte nel risiko staccano cedola anche BPER e Popolare di Sondrio, mentre Mediobanca che ha chiuso il 31 marzo 2025 i conti dei 9 mesi, stacca un accorto di 56 centesimi di euro.

Nel comparto energetico, si segnala ENI che distribuirà la quarta tranche del dividendo 2024 25 centesimi di euro), in attesa che la prossima assemblea del 19 maggio approvi il dividendo di 1,05 euro proposto per l’esercizio 2025, sempre da corrispondere in 4 tranche. Appuntamento confermato anche per A2A (10 centesimi) ed Italgas (40,6 centesimi), mentre nel settore dei servizi petroliferi spiccano Tenaris (56 centesimi di dollaro) e Saipem (17 centesimi), che torna a staccare una cedola dopo 5 anni di assenza.

Nel comparto del lusso, sfilano in passerella Brunello Cucinelli (94 centesimi di euro) e Moncler (1,3 euro), nonostante le difficoltà cui va incontro il settore del lusso, alla prese con i dazi USA.

Le Blue-Chips del FTSE MIB

A2a (0,1 euro)

Amplifon (0,29 euro)

Azimut (1,75 euro)

Banca Monte Paschi Siena (0,86 euro)

Banca Popolare Sondrio (0,8 euro)

Banco Bpm (0,6 euro)

Bper (0,6 euro)

Brunello Cucinelli (0,94 euro)

Buzzi (0,7 euro)

Diasorin (1,2 euro)

Eni (0,25 euro)

Finecobank (0,74 euro)

Generali (1,43 euro)

Interpump Group (0,33 euro)

Intesa Sanpaolo (0,171 euro)

Inwit (0,5156 euro)

Italgas (0,406 euro)

Mediobanca (0,56 euro)

Moncler (1,3 euro)

Nexi (0,25 euro)

Recordati (0,67 euro)

Saipem (0,17 euro)

Saipem Risp Conv (5 euro)

Tenaris (0,56 dollari)

Unipol (0,85 euro)

I dividendi delle Mid-Cap

Anima Holding (0,45 euro)

Banca Ifis (0,92 euro)

Caltagirone (0,27 euro)

Credem (0,75 euro)

Banca Generali (2,15 euro)

Brembo (0,3 euro)

Cementir Holding (0,28 euro)

Comer Industries (0,8 euro)

De’Longhi (0,83 euro)

Erg (1 euro)

Lottomatica Group (0,3 euro)

Marr (0,6 euro)

Mondadori (0,07 euro)

Rai Way (0,334 euro)

Reply (1,15 euro)

Rcs Mediagroup (0,07 euro)

Sanlorenzo (1 euro)

Sol (0,39 euro)

Technogym (0,3 euro)

Technogym dividendo straordinario (0,5 euro)

Txt E-Solutions (0,25 euro)

Webuild (0,081 euro)

Webuild Risp (0,26 euro)

Le altre società che staccano la cedola

Ala (0,75 euro)

Caltagirone Editore (0,04 euro)

Cellularline (0,093 euro)

Copernico (0,08 euro)

Dba Group (0,13 euro)

Directa Sim (0,3 euro)

El.En (0,22 euro)

Enervit (0,16 euro)

Equita Group (0,2 euro)

Eurogroup Laminations (0,042 euro)

Fila (0,4 euro)

Garofalo Health Care (0,086 euro)

Ilpra (0,06 euro)

Immsi (0,012 euro)

Industrie Chimiche Forestali (0,2 euro)

Industrie De Nora (0,104 euro)

Irce (0,06 euro)

Italian Wine Brands (0,5 euro)

Lucisano Media Group (0,04 euro)

Neodecortech (0,15 euro)

Omer (0,07 euro)

Res (0,14 euro)

Revo Insurance (0,22 euro)

Rosetti Marino (2 euro)

Sbe-Varvit (0,206 euro)

Sicily By Car (0,1 euro)

Sys-Dat (0,04 euro)

Unidata (0,01 euro)