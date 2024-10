Avvio contrastato per le Borse europee, in attesa dei dati macroeconomici di oggi

Il Ftse Mib sale con Bper in testa, spread stabile a 130

Le borse europee aprono in modo contrastato. Il Dax di Francoforte registra una leggera flessione dello 0,08%, mentre il Cac40 di Parigi cala dello 0,14%. In controtendenza il Ftse100 di Londra, che segna un rialzo dello 0,28%, bene anche il Ftse Mib di Milano che guadagna lo 0,30%, attestandosi a 34.034 punti.

A Milano Bper super, bene anche Unicredit

Nella lista di Piazza Affari nei maggiori rialzi della giornata ci sono solo le banche: Bper Banca è in testa e registra un incremento del 5,79%, con un valore di 5,628 euro, dopo l’ok del CdA al piano industriale 2024-2027. La volata di Bper sostiene anche Unipol (+1,7%), visto che l’assicurazione vanta una partecipazione quasi del 20%.

Seguono Banca Monte Paschi Siena, in crescita dell’1,91% a 5,226 euro, e Unicredit, con un +1,52% a 39,975 euro, che resta sempre osservata speciale per l’acquisizione di Commerzbank, mentre Bca Pop Sondrio guadagna l’1,16%, raggiungendo i 6,97 euro. Segna il +1,33% a 25,9 euro Generali, con Morgan Stanley che ha alzato il rating da equal weight a overweight e il target price da 23 a 30 euro. Banco BPM cresce dell’1,03% a 6,062 euro, Intesa Sanpaolo dello 0,74% a 3,836 euro, e Poste Italiane dello 0,71% a 12,75 euro, con l’avvio alle porte della vendita della seconda tranche per comprare un lotto minimo di azioni.

I maggiori ribassi della giornata vedono in testa il comparto auto: Ferrari scende dell’1,50% a 413,00 euro, come anche Iveco Group, in calo dell’1,29% a 9,014 euro. Stellantis, dopo la buona performance di ieri, arretra dello 0,8%, pagando dazio all’incertezza sull’assetto del management che potrebbe subire una riorganizzazione. Secondo indiscrezione nei prossimi giorni l’ad, Carlos Tavares, presenterà un piano di revisione al cda. In calo anche Stmicroelectronics, che perde l’1,20% a 25,435 euro.

Fatica anche per il lusso, con Brunello Cucinelli che registra una flessione dell’1,15%, attestandosi a 94,45 euro, e Moncler dello 0,81% a 54,20 euro.

Via alle trimestrali, attesa per i dati americani sull’inflazione

Le borse europee aprono in modo contrastato in una giornata ricca di appuntamenti rilevanti. Sono attesi i verbali della Bce relativi all’ultima riunione del consiglio direttivo, durante la quale sono stati tagliati i tassi. Inoltre, verranno pubblicati i dati sull’andamento dell’inflazione negli Stati Uniti. Domani inizierà la stagione delle trimestrali, con i risultati di importanti istituti finanziari americani come BlackRock, Wells Fargo e JP Morgan.

Tenta il recupero il valore del greggio: il future novembre sul Wti sale dello 0,4% a 73,56 dollari al barile.

Spread a 130 punti

Le posizioni sui titoli di Stato dell’Eurozona restano stabili nel giorno in cui verranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione della Bce sulla politica monetaria, evento che non dovrebbe influenzare significativamente i mercati. L’attenzione è rivolta principalmente ai dati sull’inflazione di settembre negli Stati Uniti. A inizio seduta, il rendimento del BTp decennale di riferimento si mantiene stabile al 3,56%, in linea con la chiusura precedente, mentre lo spread con il Bund tedesco di pari scadenza rimane a 130 punti base. Oggi è prevista anche l’asta del Tesoro, che metterà in offerta 7,5 miliardi di euro in BoT a 12 mesi.

Si prevede un’apertura stabile in Europa, a Milano occhi puntati su Stellantis e Bper

Le borse europee sono previste stabili all’apertura (-0,04% il future sull’Eurostoxx50), nonostante il recente record dell’S&P500 a Wall Street. Gli investitori attendono il dato sull‘inflazione di settembre negli Stati Uniti, con le previsioni che indicano una crescita dello 0,1% su base mensile, rispetto al +0,2% del mese precedente, e un incremento annuo del 2,5%. Attesa anche per l’inflazione core, con una stima dello 0,2% su base mensile, in lieve calo rispetto al +0,3% del mese precedente e un aumento annuo del 3,2%.

A Piazza Affari l’attenzione è su Stellantis, che si prepara a una riorganizzazione significativa sia a livello manageriale che operativo, con cambi ai vertici e tagli. Il CEO Carlos Tavares potrebbe presentare la sua proposta di ristrutturazione al consiglio di amministrazione nei prossimi giorni; il piano includerebbe tagli consistenti che coinvolgerebbero diversi dipartimenti, compresi i manager dei vari marchi del gruppo. Tuttavia, non è certo che il cda approverà la proposta di Tavares. Lo stesso Tavares è atteso in Italia l’11 ottobre per un’audizione in Parlamento.

Tra le banche, riflettori puntati su Bper, il cui cda ha approvato il piano industriale 2024-2027. I ricavi sono attesi in crescita dell’1,5%, raggiungendo i 5,5 miliardi nel 2027, grazie all’aumento delle commissioni (+250 milioni) e alla crescita selettiva dei volumi degli impieghi (+300 milioni), che compenseranno la riduzione del margine di interesse dovuta al calo dei tassi e all’effetto ecobonus (-450 milioni).