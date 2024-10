Borse attese stabili questa mattina, mentre il prezzo del petrolio continua a salire

Fonte: ANSA Borsa, Europa verso avvio cauto

I mercati azionari europei si apprestano ad aprire l’ultima sessione della settimana con cautela, mentre gli investitori tornano a concentrarsi sulla Cina, dove nel fine settimana sono attese indicazioni sui possibili nuovi stimoli fiscali per sostenere l’economia. Nel frattempo, le Borse asiatiche chiudono la prima settimana in calo dopo quattro settimane consecutive di crescita: l’indice Msci della regione registra una perdita dello 0,3% e un calo complessivo dell’1,7% rispetto a venerdì scorso.

Sul listino di Milano, l’attenzione è puntata su Eni, Saipem e Tenaris, che beneficiano dell’aumento dei prezzi del petrolio. Da seguire anche Stellantis, dopo che l’amministratore delegato Carlos Tavares ha riorganizzato il management e confermato che si appresta a iniziare il suo ultimo anno alla guida del gruppo automobilistico. Tavares ha annunciato che lascerà l’incarico di CEO all’inizio del 2026.

Prezzo del petrolio alle stelle

I prezzi del petrolio sono nuovamente in rialzo, con il Brent che supera i 79 dollari al barile. Per giorni le quotazioni sono state influenzate dai timori di un’escalation del conflitto in Medio Oriente, in seguito all’attacco missilistico dell’Iran contro Israele. A far aumentare i prezzi contribuisce ora anche l’uragano che sta colpendo la costa est degli Stati Uniti. Il Brent, principale riferimento del greggio del Mare del Nord, segna un incremento del 3,6%, raggiungendo i 79,34 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate avanza del 3,55% a 75,84 dollari.

Negli Stati Uniti, l’uragano Milton ha causato almeno 10 vittime e ha lasciato milioni di persone senza elettricità. La devastazione potrebbe ridurre il consumo di carburante in alcune aree del più grande produttore e consumatore di petrolio al mondo.