Assicurazioni, tariffe in calo: per le imprese si riapre la partita dei costi

In Europa il ribasso medio è del 6%, secondo Marsh. Un’opportunità per i rinnovi, da misurare su prezzi e protezioni.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

123RF Proteggere il lavoro di ogni giorno: per le imprese, il rinnovo della polizza è un’occasione per confrontare costi e garanzie.

Quando si gestisce un’impresa, ogni costo fisso pesa e l’assicurazione, spesso, finisce tra le spese che si rinnovano senza avere il tempo di rimettere tutto in discussione. Questa volta, però, fermarsi a confrontare le condizioni potrebbe fare la differenza.

Nel terzo trimestre 2026 le tariffe delle assicurazioni aziendali sono diminuite mediamente del 5% nel mondo e del 6% in Europa. Lo rileva il Global Insurance Market Index di Marsh. A livello globale è il nono trimestre consecutivo di ribassi.

Per le imprese italiane è un segnale da considerare in vista del rinnovo. Non significa che ogni polizza costerà meno, ma che il mercato può offrire maggiori possibilità di negoziare.

Perché le tariffe scendono anche se i rischi restano

L’apparente contraddizione è questa: le aziende continuano a confrontarsi con incertezza internazionale, eventi naturali e minacce informatiche, mentre il prezzo di molte coperture diminuisce.

La spiegazione è, soprattutto, finanziaria. Secondo Marsh, gli assicuratori dispongono di capitale abbondante e beneficiano di buona redditività, maggiori rendimenti degli investimenti e minori costi della riassicurazione, cioè la protezione che acquistano per trasferire parte dei rischi assunti.

Queste condizioni alimentano la concorrenza. Per mantenere i clienti o acquisirne di nuovi, le compagnie possono offrire tariffe più competitive. Il calo dei prezzi non certifica, quindi, una diminuzione dei pericoli, ma un mercato più favorevole a chi acquista coperture. Nel trimestre alcuni rinnovi hanno consentito anche massimali più elevati e franchigie inferiori.

Dove si concentrano i ribassi in Europa

Il dato medio nasconde differenze importanti. Nel mercato europeo le riduzioni più marcate riguardano le assicurazioni sui beni e quelle contro i rischi informatici.

Comparto Variazione delle tariffe in Europa, terzo trimestre 2026 Indice complessivo −6% Danni ai beni, ramo property −9% Responsabilità civile, ramo casualty −3% Rischi finanziari e professionali −4% Rischi informatici, ramo cyber −9%

Fonte: Marsh. Variazioni rilevate ai rinnovi; l’indice riflette la composizione del portafoglio clienti del gruppo. Le percentuali non si sommano.

Dietro queste categorie ci sono esigenze quotidiane: proteggere macchinari e magazzini, affrontare una richiesta di risarcimento, sostenere le conseguenze di un incidente digitale. Le assicurazioni contro i rischi informatici rispondono a esposizioni differenti dalla responsabilità civile professionale, che tutela dalle conseguenze economiche degli errori commessi nell’attività.

Che cosa cambia per le imprese italiane

Il primo elemento da chiarire è che il rapporto non certifica uno sconto del 6% per ogni azienda italiana. È una rilevazione europea delle tariffe, non una misura della spesa assicurativa di tutte le imprese.

La distinzione tra tariffa e premio è decisiva. La tariffa esprime il prezzo applicato al rischio. Il premio complessivo dipende anche dai beni assicurati, dalle garanzie e dalle condizioni contrattuali.

Un’azienda che acquista nuovi impianti o aumenta le scorte può, quindi, pagare più dell’anno precedente anche con una tariffa in discesa. Allo stesso modo, ampliare la protezione può assorbire il beneficio del ribasso.

Marsh segnala, inoltre, che esposizione alle catastrofi e qualità della documentazione continuano a influenzare le offerte europee. Il risultato del rinnovo dipende anche da come viene valutata la singola attività.

Quanto può valere il risparmio

Un esempio permette di dare concretezza alle percentuali. Su un premio di 10.000 euro, esclusi imposte e altri oneri, una riduzione effettiva del 6% porterebbe l’importo a 9.400 euro, con un risparmio di 600 euro.

È un calcolo illustrativo, non un preventivo: presuppone che restino identici beni assicurati, rischi, garanzie e condizioni. Non considera gli effetti fiscali.

Per un’impresa sarebbe una minore uscita di cassa, ma se il prezzo inferiore comportasse una franchigia più alta, una parte del vantaggio corrisponderebbe a un rischio maggiore rimasto sulle sue spalle. Il confronto deve, quindi, comprendere massimali, esclusioni e quota del danno a proprio carico.

Merita attenzione anche l’interruzione dell’attività: una polizza può proteggere un macchinario senza coprire tutte le perdite economiche legate al fermo. Cause ammesse, durata della garanzia ed eventuali periodi di attesa cambiano il valore effettivo della protezione.

Il rinnovo diventa una decisione di bilancio

Per chi deve far quadrare i conti, risparmiare sul premio può liberare liquidità. Mantenere la stessa spesa ottenendo una copertura migliore può, invece, ridurre il peso economico di un imprevisto.

Il rapporto Marsh offre un riferimento per riaprire questo confronto. La domanda utile, al rinnovo, è quanto cambia il costo a parità di protezione. Perché il risparmio che conta è quello che alleggerisce il bilancio senza lasciare l’impresa più esposta proprio quando avrebbe bisogno di sostegno.