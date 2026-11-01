Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Aeroporti italiani economici da dove partire a dicembre 2026.

Con l’arrivo di dicembre, la voglia di viaggiare cresce di pari passo con la preoccupazione per i costi dei biglietti aerei. Tra weekend fuori porta e rientri in famiglia per le festività, trovare tariffe accessibili a volte è un’impresa ardua. Generalmente, infatti, in questo periodo dell’anno i voli registrano un incremento dei prezzi, alimentato da una forte impennata della domanda. In questo scenario i costi delle tratte possono salire anche molto rispetto al consueto, soprattutto quelle nazionali.

Per questo motivo, la scelta dello scalo di partenza può fare la differenza. Scegliendo l’aeroporto più economico si possono risparmiare cifre considerevoli, ma tutto dipende dalle mete di destinazione e, soprattutto, dalle date di partenza e rientro individuate.

Qual è l’aeroporto più economico da cui partire a dicembre?

Analizzando i risultati dei principali motori di ricerca voli l’aeroporto di Milano Malpensa è uno degli aeroporti più economici da cui partire nel mese di dicembre, almeno per i collegamenti internazionali. Le tariffe partono da 25 euro per i voli verso l’Albania e da 27 euro verso la Spagna. Seguono:

Catania , da cui è possibile raggiungere il Montenegro a partire da 24 euro. Poi ci sono l’Albania, da 27 euro, Malta, da 30 euro, e i voli nazionali in Italia, sempre da 30 euro. La Spagna è raggiungibile da 32 euro, mentre Polonia e Germania presentano tariffe iniziali rispettivamente di 44 e 45 euro;

, da cui è possibile raggiungere il Montenegro a partire da 24 euro. Poi ci sono l’Albania, da 27 euro, Malta, da 30 euro, e i voli nazionali in Italia, sempre da 30 euro. La Spagna è raggiungibile da 32 euro, mentre Polonia e Germania presentano tariffe iniziali rispettivamente di 44 e 45 euro; Roma , con voli per Malta a 29 euro e per la Francia a 31 euro;

, con voli per Malta a 29 euro e per la Francia a 31 euro; Bari , con i suoi collegamenti verso l’Albania da 27 euro, e poi per Malta da 30 euro, per la Romania da 35 euro e per la Bulgaria da 35 euro;

, con i suoi collegamenti verso l’Albania da 27 euro, e poi per Malta da 30 euro, per la Romania da 35 euro e per la Bulgaria da 35 euro; Verona, le cui tariffe rilevate partono da 25 euro per l’Albania e da 30 euro per l’Italia. Per il Regno Unito invece si parte da 36 euro, mentre la Spagna è disponibile da 38 euro.

Questi prezzi, però, fanno riferimento all’intero mese, e non valgono per i periodi più richiesti. Nei giorni che interessano il ponte dell’Immacolata, Natale e Capodanno, le cifre salgono spesso notevolmente. Per esempio, tra gli aeroporti considerati, Milano presenta una delle offerte più ampie di collegamenti a tariffe contenute. Dalle ricerche sono emerse numerose destinazioni raggiungibili con voli diretti a partire da 25-30 euro. Oltre all’Albania e alla Spagna, tra le destinazioni economiche rilevate figurano:

il Marocco , da 32 euro;

, da 32 euro; il Montenegro e l’Ungheria, sempre da 32 euro;

e l’Ungheria, sempre da 32 euro; la Germania , da 35 euro;

, da 35 euro; il Portogallo da 36 euro;

da 36 euro; la Svezia e i Paesi Bassi disponibili rispettivamente da 39 e 41 euro.

Tuttavia, provando a simulare una partenza nei giorni vicini alle feste, gli stessi prezzi schizzano, arrivando a raggiungere i 250 euro per un volo da Nord a Sud.

Di quanto aumenta il costo dei voli durante le festività natalizie

Un aeroporto può offrire tariffe basse per alcune rotte, ma non necessariamente essere il più conveniente per tutte le destinazioni e in qualsiasi periodi del mese. Per esempio, facendo un confronto tra le tariffe più economiche rilevate e il costo medio dei biglietti per il ponte dell’Immacolata (con partenza venerdì 4 dicembre 2026 e il ritorno martedì 8 dicembre 2026), i prezzi delle destinazioni – persino quelle più convenienti – aumentano più del doppio in molti casi.

Facendo una media dei prezzi di tutti i principali aeroporti italiani considerati, Malta in questo week end lungo è la meta più economica, ma la tariffa minima generale di 30 euro (rivelata in altri giorni del mese) sale a 81 euro. L’Albania passa da 27 euro a 102 euro, mentre la Spagna sale da 32 euro a 143 euro.

Per il periodo di Natale, invece, i prezzi salgono soprattutto per le tratte nazionali. Mentre nel resto del mese viaggiare da una destinazione del Nord Italia verso la Sicilia ha un costo medio di 30 euro, nei giorni vicini alla vigilia di Natale la stessa tratta può arrivare a 162 euro (per i voli da Verona a Catania) e 250 euro (Milano-Catania).