Sigarette e svapo, rinviato l’accordo sulle accise Ue: cosa cambia per i prezzi

Malta e Finlandia frenano l’intesa sul tabacco. Nessun rincaro scatta da questa riunione: restano distinte le scelte fiscali italiane.

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123RF Accordo rinviato sulle nuove accise Ue: per i prezzi delle sigarette restano decisive le imposte nazionali e le scelte dei produttori.

Il negoziato europeo sulle nuove tasse sul tabacco si ferma senza accordo. Per chi compra sigarette o liquidi per lo svapo, la conseguenza immediata è precisa: dalla riunione dell’Ecofin del 9 novembre, da poco conclusa, non nasce un nuovo aumento delle imposte, ma il rinvio non congela i prezzi e non cancella le decisioni fiscali prese dai singoli governi.

Il ministro delle Finanze irlandese Simon Harris, presidente di turno del Consiglio europeo, ha spiegato che esiste un’intesa sui principi della riforma, ma non sui livelli di tassazione. A impedirne la conclusione sono state le opposizioni di Malta e Finlandia. Il dossier tornerà in discussione.

Dietro lo scontro sulle aliquote c’è una domanda che riguarda consumatori, imprese e bilanci pubblici: quanto del nuovo prelievo finirebbe sullo scontrino e quanto sarebbe assorbito dai produttori?

Perché l’accordo sulle accise si è fermato

Il nodo più controverso riguarda la tassazione delle bustine di nicotina, ma il negoziato interessa un pacchetto più ampio: l’obiettivo è aggiornare i minimi europei sui prodotti tradizionali ed estendere il sistema armonizzato a sigarette elettroniche, tabacco riscaldato e nuovi prodotti contenenti nicotina.

In materia fiscale il Consiglio decide all’unanimità. Un consenso ampio, quindi, non basta a trasformare il compromesso in un accordo.

L’Italia aveva espresso sostegno alla mediazione irlandese. Giancarlo Giorgetti aveva giudicato accettabile l’equilibrio raggiunto, chiedendo di non rivedere ulteriormente alcuni elementi relativi alle definizioni dei prodotti e al trattamento del tabacco grezzo.

Il rinvio lascia aperta la trattativa: non equivale al ritiro della riforma, ma impedisce di presentare aliquote e calendari negoziali come decisioni approvate.

Che cosa cambia per chi compra sigarette e liquidi

La distinzione decisiva è tra minimi europei, imposte italiane e prezzi di vendita.

L’Unione stabilisce livelli minimi di imposizione che gli Stati devono rispettare, lasciando loro la possibilità di applicare aliquote superiori. Non fissa un prezzo unico europeo del pacchetto.

Anche un futuro aumento del minimo Ue andrebbe, quindi, confrontato con quanto viene già prelevato in Italia. Solo dopo sarebbe possibile valutare l’eventuale adeguamento necessario e i suoi tempi.

Le scelte italiane sulle accise del tabacco seguono, invece, un percorso nazionale. Il mancato accordo a Bruxelles non annulla misure italiane già approvate, né impedisce ai produttori di modificare i listini secondo le procedure previste.

Punto da chiarire Che cosa significa il rinvio Nuove aliquote del pacchetto Ue Non approvate nella riunione del 9 novembre Prezzi al dettaglio Nessun aumento automatico derivante da questa riunione Fiscalità italiana Le norme nazionali continuano a seguire il proprio calendario Tempi della riforma Occorre un nuovo passaggio negoziale

Chi assorbe il costo: consumatori o produttori?

Un aumento fiscale può tradursi in prezzi più alti, in margini più bassi per le imprese oppure in una combinazione dei due effetti. Il trasferimento sul consumatore non è necessariamente identico per ogni marchio e categoria.

Un produttore può cercare di difendere i volumi limitando il rincaro, rinunciando a una parte del margine. Oppure può trasferire maggiormente il prelievo sul prezzo, accettando il rischio che una quota di clienti riduca gli acquisti o scelga prodotti meno costosi.

Per questo il valore dell’accisa, da solo, non permette di prevedere lo scontrino. Contano anche concorrenza, strategie commerciali e reazione della domanda.

Per lo Stato più imposte non significano entrate certe

Anche il gettito dipende dalle quantità vendute. Applicare un prelievo maggiore a consumi invariati produce un risultato diverso rispetto a un mercato in cui gli acquisti diminuiscono o si spostano verso altre categorie.

È il delicato equilibrio della fiscalità sul tabacco: scoraggiare il consumo e, contemporaneamente, raccogliere entrate. Per stimare l’effetto sui conti italiani servirebbero aliquote definitive, decorrenze e ipotesi attendibili sull’andamento delle vendite.

Il rinvio non consente di contabilizzare nuove entrate da questo pacchetto, né di attribuire all’Italia una perdita di gettito già quantificabile. Per le imprese prolunga, invece, l’incertezza sul quadro fiscale con cui programmare prezzi e investimenti.

Che cosa manca prima che le nuove regole diventino operative

Un futuro accordo politico sarebbe un passaggio importante, ma andrebbe distinto dall’adozione formale dei testi e dalla loro entrata in vigore. Per sapere quando cambierebbe concretamente il prelievo occorrerebbe leggere anche le disposizioni nazionali di recepimento e le eventuali fasi transitorie.

La possibile scadenza italiana al 2036, circolata nelle anticipazioni sul compromesso, non può essere presentata come una proroga acquisita.

Il prossimo confronto dovrà risolvere il punto rimasto aperto: quanto tassare le diverse categorie. Solo con un testo concordato sarà possibile confrontare i nuovi minimi con le imposte italiane e capire chi dovrà effettivamente pagare di più.