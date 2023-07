Palinsesti Rai, cambia tutto: trovato il sostituto di Fazio

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Si è parlato in maniera quasi costante di Rai negli ultimi mesi. Tutti attenti a scoprire quali saranno i cambiamenti della rete nazionale a partire dalla prossima stagione. Dagli addii sorprendente e dolorosi, per alcuni, ai nuovi arrivi e conferme sperate.

Finalmente è giunta la risposta alle tante domande dei telespettatori. Chi sostituirà Fabio Fazio? Che ruolo avrà Fiorello? Su questi temi, e ovviamente su altri, si è concentrata la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai.

Il sostituto di Fazio e il futuro di Fiorello

Iniziamo da uno dei temi più caldi, il vuoto lasciato da Fabio Fazio e dal suo apprezzatissimo Che tempo che fa. C’è chi ha quasi festeggiato l’assenza del giornalista dagli studi Rai dopo tanti anni, chi invece non vede l’ora di apprezzarlo nella sua nuova casa.

Il grande dubbio riguardava, però, il nome scelto per colmare lo spazio lasciato in palinsesto. Toccherà a Report e alla squadra di Sigfrido Ranucci questo delicato compito. Sotto quest’aspetto l’inchiesta su Daniela Santanchè è stata una sorta di trampolino. Il programma è di certo ben noto e, tra applausi e polemiche, ha portato a galla numerose questioni delicate, che necessitavano chiarimenti.

La vicenda della ministra, però, potrebbe spingere molti nuovi spettatori a seguire con attenzione il programma giornalistico, cambiando le proprie abitudini di visione su Rai 3 la domenica sera. Passiamo quindi al caso Fiorello, che tale non è. Il suo Viva Rai 2 è stato un enorme successo. Resta però da capire cosa accadrà nel prossimo futuro, date le lamentele dei cittadini romani che abitano in zona dello studio allestito in strada.

Da capire se la Rai, e quindi l’Ad Roberto Sergio, riuscirà a trovare un accordo con gli inquilini in questione. Per Fiorello però non c’è alcun dubbio. Quel tipo di show può essere realizzato unicamente in un contesto del genere, senza cambiare una virgola al format. In assenza di accordo si dovrà semplicemente pensare a un programma differente, archiviando questo fortunato esperimento.

L’amministratore delegato Rai ci ha poi tenuto a fare chiarezza sull’amatissimo conduttore, che tanti vorrebbero su Rai 1. Non è stato citato nella presentazione dei palinsesti unicamente perché resta da chiarire questa vicenda. Il suo destino è intrecciato a quello della Rai e non c’è dubbio che resti in questi studi, in strada o meno.

Nuovo palinsesto Rai

Le novità della programmazione Rai della prossima stagione sono svariate, a partire dall’annunciato addio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Spazio colmato da un nuovo format, guidato da Caterina Balivo, La volta buona.

Per una professionista che cambia studio, uno che cambia rete. Si tratta di Massimo Gramellini, che lavorerà a La7. Sarà sostituito proprio da Serena Bortone, di ritorno su Rai 3, ma stavolta in prima serata. Difficile colmare il vuoto di Lucia Annunziata, inoltre, ma ci proverà Monica Maggioni, ex direttrice del Tg1.

Si è provato inoltre fino alla fine di convincere Bianca Berlinguer a restare ma ha accettato la corte di Mediaset. Occorre ragionare in merito, dal momento che non è stato attuato un piano B, non ancora almeno. C’era infatti la speranza di poter avere ancora Cartabianca in palinsesto. Così non è stato ed entro agosto occorrerà decidere.

Sappiamo invece che Nunzia De Girolamo sarà in prima serata su Rai 3, dove restano salde Federica Sciarelli e Geppi Cucciari, rispettivamente con Chi l’ha visto? e Splendida cornice. Diamo ora risposta al resto delle incognite:

Reazione a catena con Marco Liorni;

L’eredità con Pino Insegno;

Affari tuoi con Amadeus;

Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla;

Storie italiane con Eleonora Daniele;

È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici;

La vita in diretta con Alberto Matano;

Domenica In con Mara Venier;

Da noi a ruota libera con Francesca Fialdini;

Italia Sì con Marco Liorni;

Tale e Quale Show con Carlo Conti;

Ballando con le Stelle con Milli Carlucci;

The Voice Kids con Antonella Clerici

Riconfermato, prevedibilmente, Alberto Angela con i suoi programmi, che potrebbero anche essere differenti rispetto alla scorsa stagione. Guardando a Rai 2, poi, confermate Simona Ventura e Paola Perego con Citofonare Rai2. Bianca Guaccero sarà invece alla conduzione di Liberi tutti. Pino Insegno sarà alla guida, nuovamente, de Il mercante in fiera, mentre Max Giusti sarà nello studio di Veramente falso.

Chance per Flavio Montrucchio con Cook 40, mentre Loredana Bianchetti sarà alla guida di un dating show, Mi presento ai tuoi. Filippo Facci avrà invece una striscia, Facci Vostri. Ritorno poi per Belve e quindi per Francesca Fagnani, così come per Stasera c’è Cattelan e Bar Stella, ovvero Alessandro Cattelan e Stefano De Martino. Alcune voci, però, vengono sconfessate. Nello specifico sono tre: nessun ritorno di Massimo Giletti, ancora sotto contratto con La7, Rai 1 non trasmetterà Miss Italia in autunno e Barbara D’Urso non ha trovato nella rete nazionale una sorta di salvagente post addio a Mediaset (non ancora ufficiale, considerando il contratto fino al termine del 2023, ndr).

Le fiction Rai

Non si vive però di soli programmi e gli spettataori Rai lo sanno bene. Grande attesa per i titoli delle nuove fiction ma soprattutto di quelle riconfermate, pronte al ritorno nel corso dei prossimi mesi. Spazio a dei veri e propri cavalli di battaglia nelle seguenti prime serate di Rai 1: lunedì, martedì, giovedì e domenica.

Nello specifico parliamo della seconda stagione di Blanca, Un professore e Cuori. Ci sarà invece la quarta stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, che conferma la fortunata collaborazione con lo scrittore Maurizio De Giovanni. Nessun dubbio anche per l’amatissima Imma Tataranni, giunta alla terza stagione. Necessita una specifica Mare Fuori. Attualmente il titolo, già cult in Italia, è assente dal programma perchè non fa parte dei ritorni in autunno. Non ci sarebbe infatti il tempo necessario per proporlo, considerando come le riprese siano ancora in corso.

Tra le nuove proposte ci sono invece Circeo, con Greta Scarano, Il Metodo Fenoglio con Alessio Boni, Lea – I nostri figli con Anna Valle, Per Elisa – Il caso Clapis con Gianmarco Saurini e Giacomo Giorco, così come Il giro del mondo in 80 giorni, che ha come protagonista l’amatissimo David Tennant, pronto nel 2023 a tornare anche nei panni del celebre Doctor Who.