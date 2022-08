Paquetà al West Ham, affare fatto: le cifre record dell’accordo

Fonte: ANSA Paquetà in azione con la maglia della Nazionale del Brasile

Il calciomercato estivo entra nella sua fase finale e tradizionalmente più calda. Squadre grandi e meno grandi tentano di chiudere i colpi più attesi da tifosi e società, in un turbinio di voci e indiscrezioni che si rincorrono nei corridoi delle sedi dei club (ecco gli acquisti più costosi della Serie A 2022-23, finora). Uno di questi colpi, siglato nelle ultime ore, riguarda sicuramente un calciatore brasiliano, vecchia conoscenza del Milan e del calcio italiano: Lucas Tolentino Coelho de Lima, meglio noto come Paquetà.

Paquetà passa dal Lione al West Ham: le cifre

Il futuro del fantasista del Lione sarà in Inghilterra. Il club francese ha infatti raggiunto un accordo col West Ham per il trasferimento del 25enne per una cifra record vicina ai 60 milioni di euro. Una somma quasi doppia rispetto a quella che ne determinò l’approdo a Milano, nel gennaio 2019, quando per ottenerlo dal Flamengo il club milanese dovette sborsare quasi 35 milioni di euro.

Il capitolo precedente: il Milan

Nel 2020 il Milan decide però di cedere Paquetà al Lione per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, senza registrare alcuna plusvalenza ma inserendo una clausola nel contratto che, oggi, garantisce un’entrata al club italiano. Come riporta Calcio e Finanza, il valore del giocatore a bilancio al 30 giugno 2020 era stato “aggiustato” di 5,25 milioni di euro, facendolo così scendere da 25,25 milioni a 20 milioni di euro, prima di cederlo in Ligue 1 a settembre.

Al West Ham il centrocampista percepirà un ingaggio di quasi 4 milioni di euro a stagione per un totale di cinque stagioni. Le visite mediche sono state fissate per il 28 agosto. Una somma superiore rispetto a quella percepita in Francia, dove lo stipendio annuale era di 3,25 milioni. Al Lione Paquetà ha collezionato 80 presenze complessive tra campionato e coppe, condite da 21 gol e 13 assist.

Perché il Milan è contento

Il passaggio di Paquetà in terra inglese fa felice anche il Milan, il quale detiene una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, stabilita nella misura del 15%. La società rossonera dovrebbe dunque incassare circa 6 milioni di euro.

Una percentuale sulla rivendita del brasiliano e è prevista a beneficio anche del Lione, che in questi anni aveva rifiutato altre offerte provenienti da grandi club non solo europei.

L’altro colpo del West Ham: un italiano a Londra

In questa sessione di mercato, il West Ham è apparso particolarmente intraprendente sul fronte arrivi. Tra i giocatori ingaggiati a titolo definitivo figura anche un giovane attaccante italiano, in precedenza accostato addirittura al Paris Saint-Germain: Gianluca Scamacca.

L’ex Sassuolo si è trasferito a Londra firmando un contratto quinquennale, con l’opzione per estenderlo un ulteriore anno, per un’altra cifra di tutto rispetto: 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sull’eventuale rivendita. L’affare farà registrare una corposa plusvalenza per il Sassuolo. Al 30 giugno 2022 il valore netto di Scamacca a bilancio era infatti pari a circa 135mila euro, il che significa che la plusvalenza per la società emiliana sarà pari a 35,865 milioni di euro.