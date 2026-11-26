Un Sms avvisa che il pacco è bloccato e chiede pochi euro per completare la consegna, ma il collegamento può nascondere un furto di dati bancari

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Un Sms avvisa che il pacco è bloccato e chiede pochi euro per completare la consegna

Un pacco bloccato, una consegna da riprogrammare e una richiesta di pagamento di pochi euro. È una delle truffe più diffuse durante il Black Friday, quando milioni di consumatori approfittano degli sconti per acquistare prodotti online. I criminali informatici inviano falsi Sms ed email che imitano le comunicazioni dei corrieri. Il messaggio invita a pagare una piccola somma, spesso 2,99 euro, per sbloccare una spedizione. Il vero obiettivo, però, è rubare i dati della carta di pagamento e utilizzarli per effettuare operazioni non autorizzate. Secondo un’indagine di Bitdefender, condotta tra il 30 ottobre e il 10 novembre 2026, circa la metà delle email spam a tema Black Friday analizzate conteneva tentativi di truffa.

Truffa del pacco Black Friday, come funziona il falso Sms del corriere

Il raggiro inizia con un messaggio che segnala un problema nella consegna di un ordine. Il testo può comunicare che il pacco è bloccato in un centro di smistamento, che l’indirizzo è incompleto oppure che è necessario versare una piccola somma per programmare una nuova consegna. Il collegamento contenuto nel messaggio conduce a un sito falso, costruito per assomigliare a quello di un corriere conosciuto.

La pagina richiede i dati della carta bancaria, compresi numero, scadenza e codice di sicurezza. Una volta inserite queste informazioni, i truffatori possono tentare pagamenti fraudolenti. La somma richiesta inizialmente non rappresenta quindi necessariamente il danno economico complessivo. Il rischio riguarda anche chi sta realmente aspettando una spedizione.

Black Friday 2026, le mail truffa

L’indagine di Bitdefender evidenzia un aumento delle campagne fraudolente legate agli acquisti online. Circa il 50% delle email spam a tema Black Friday esaminate dai ricercatori è stato classificato come truffa. Il dato si riferisce al campione analizzato, non alla totalità delle comunicazioni commerciali. Le frodi comprendono falsi negozi online, promozioni con sconti fino al 90% e messaggi che utilizzano loghi di marchi conosciuti.

I criminali sfruttano anche l’intelligenza artificiale per creare immagini, recensioni e contenuti apparentemente credibili. Secondo Certego, società specializzata in sicurezza informatica, negli ultimi dodici mesi sono stati individuati circa 1.740 tentativi di frode online, per un danno potenziale complessivo di 480.000 euro.

Siti falsi e offerte del Black Friday, gli errori da evitare

Le truffe non riguardano soltanto le spedizioni. Un altro sistema consiste nel pubblicizzare prodotti costosi a prezzi particolarmente bassi attraverso negozi online contraffatti. Un televisore da 2.000 euro proposto a 299 euro, per esempio, può attirare l’attenzione e spingere ad acquistare senza verificare l’affidabilità del venditore. Prima di pagare è importante controllare l’indirizzo del sito, i dati dell’azienda e le recensioni pubblicate su piattaforme indipendenti.

La presenza del lucchetto nella barra del browser indica una connessione cifrata, ma non garantisce che il negozio sia autentico. Altri rischi riguardano i QR code che rimandano a pagine fraudolente, le false comunicazioni bancarie e i finti servizi di assistenza clienti che promettono rimborsi.

Cosa fare se si è pagato il falso pacco

Se i dati della carta sono stati inseriti su un sito sospetto, è importante contattare immediatamente la banca per bloccare lo strumento di pagamento e verificare eventuali operazioni non autorizzate. È possibile richiedere la contestazione degli addebiti fraudolenti, secondo le procedure previste dall’istituto. Occorre inoltre conservare il messaggio ricevuto, l’indirizzo del sito e le eventuali ricevute, per segnalare l’accaduto alla Polizia Postale. Se sono state comunicate anche password, bisogna modificarle subito, soprattutto quando vengono utilizzate per accedere ad altri servizi.