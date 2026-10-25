Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Nuove regole Ue su bagaglio a mano gratis.

Viaggiare in aereo in Europa sarà più semplice per chi vuole portare con sé un piccolo bagaglio a mano senza pagare supplementi. Con le nuove norme europee è stata riconosciuta a tutti i passeggeri la possibilità di salire a bordo con un oggetto personale gratuito, come una borsa o un piccolo zaino, da sistemare sotto il sedile davanti al proprio posto.

La misura interessa anche chi vola con compagnie low cost come Ryanair ed easyJet, spesso al centro delle discussioni sui costi aggiuntivi per il trasporto dei bagagli.

Bagaglio a mano gratis, cosa cambia

La nuova disciplina europea è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026 e diventerà operativa dal 23 ottobre 2027.

Negli ultimi anni le compagnie hanno adottato politiche differenti per il bagaglio a mano. Alcune hanno incluso nella tariffa base soltanto una borsa personale, altre hanno consentito di portare un trolley in cabina pagando un supplemento o acquistando una tariffa più costosa (come la priority). Poiché queste differenze possono rendere meno immediato capire quale sia il prezzo effettivo di un viaggio, il legislatore europeo ha deciso intervenire rendendo trasparenti e uniformi le condizioni di trasporto dei bagagli.

Per questo motivo, le compagnie dovranno mostrare le tariffe con un bagaglio a mano incluso come opzione predefinita prima che il passeggero inizi il processo di prenotazione.

Le dimensioni accettate

Con le nuove regole, il passeggero avrà diritto a portare gratuitamente un oggetto personale di dimensioni non superiori a 40 x 30 x 15 centimetri, oppure sufficientemente piccolo da poter essere collocato sotto il sedile davanti a sé.

Per le compagnie aeree, comunque, resterà la possibilità di proporre diverse tipologie di biglietto, con servizi e franchigie differenti. Le valigie più grandi, quindi, continueranno a essere soggette alle condizioni previste dal vettore e alla tariffa scelta dal passeggero.

Pertanto, non bisogna confondere il bagaglio personale gratuito con il bagaglio a mano (di dimensioni maggiori). Sono due categorie differenti, che possono comportare condizioni di trasporto e costi diversi.

Il trucco per non pagare il bagaglio a mano

Per evitare costi aggiuntivi, la strategia più semplice sarà sfruttare il diritto al bagaglio personale gratuito e organizzare vestiti e accessori per il viaggio all’interno di una borsa o uno zainetto compatto, magari sfruttando apposite buste sottovuoto. Non si tratta di un trucco per aggirare le regole delle compagnie, ma di far valere la franchigia riconosciuta ai passeggeri.

Inoltre, prima di partire è consigliabile misurare il bagaglio pieno, perché una borsa che rientra nei limiti da vuota potrebbe superarli una volta riempita.

Le eccezioni

Per ragioni di sicurezza o per mancanza di spazio in cabina, il personale potrebbe richiedere di trasferire il bagaglio nella stiva. In questi casi, secondo le informazioni disponibili, la nuova disciplina prevede che non venga applicato nessun supplemento al passeggero.

Infine, Le nuove disposizioni si applicheranno ai voli in partenza dagli aeroporti situati nell’Unione europea. Di conseguenza, un passeggero che, per esempio, vola da Roma a Londra potrà fare riferimento alle nuove regole per la tratta in partenza dall’Italia, mentre chi vola da Londra a Roma non potrà presumere che la stessa disciplina si applichi automaticamente alla tratta di andata dal Regno Unito.