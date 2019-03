Quanto guadagnano gli attori dell’ultima stagione di “Game of Thrones”

editato in: da

È una delle serie tv più amate e seguite e con l’arrivo dell’ultima stagione, “Game of Thrones” è sulla bocca di tutti.

Tra le indiscrezioni che sono trapelate, c’è anche la notizia secondo cui gli attori dell’ultima stagione, l’ottava, di “Game of Thrones” riceveranno i compensi più alti di sempre. In particolare, sembra che i cinque protagonisti della serie potranno guadagnare cifre da record. Insomma, Emilia Clarke nei panni di Daenerys Targaryen, Kit Harington in quello di Jon Snow, Peter Dinklage come Tyrion Lannister, Lena Headey come Cersei Lannister e Nikolaj Coster-Waldau nei panni di Jaime Lannister non potranno lamentarsi delle cifre ricevute.

Già durante la settima stagione della serie, i cinque attori principali hanno ricevuto tutti la stessa cifra, pari a 2 milioni e mezzo di dollari per episodio e così sarà per l’ottava stagione. Se si calcola quindi che la settima stagione è costituita da sette episodi e l’ottava da sei episodi, si ottengono tredici episodi, pagati ciascuno 2 milioni e mezzo di dollari per una cifra totale di 32 milioni e mezzo ad attore.

La cifra finale sarebbe solo una base: sembra infatti che nei loro contratti siano previste numerose clausole di bonus, tra cui una percentuale aggiuntiva ogni volta che un episodio va in onda in qualsiasi parte del mondo. Facendo il confronto con gli inizi, per la prima stagione il budget totale per produrre ogni episodio era di 6 milioni di dollari, mentre per l’ottava stagione si è alzato a 15 milioni di dollari a episodio.

L’ultima stagione di “Game of Thrones” approderà il 14 aprile e conterrà l’episodio più lungo nella storia delle serie tv. D’altronde di record, la serie tv ne ha già raggiunti e superati tanti e non solo dal punto di vista del budget. La sesta stagione della serie ha infatti registrato 25,7 milioni di spettatori per episodio su tutte le piattaforme e considerando anche gli spettatori “in ritardo”. La settiman stagione ha battuto altri due record, registrando 16,1 milioni di spettatori totali sintonizzati al momento della trasmissione, con 2,4 milioni di tweet live durante lo spettacolo in onda. Secondo le cifre, si è trattato di un aumento del 50 percento rispetto agli spettatori in anteprima delle stagioni precedenti.