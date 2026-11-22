Bonus Lufthansa Black friday 2026: come ottenere lo sconto sui voli intercontinentali e quali sono le date utili per prenotare l’offerta

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Come ottenere il bonus di 40 euro sui voli Lufthansa.

Lufthansa, in occasione del Black friday 2026, ha deciso di mettere a disposizione dei viaggiatori un bonus di 40 euro a persona sui voli verso alcune delle principali destinazioni intercontinentali. L’iniziativa riguarda i collegamenti verso America, Asia, Medio Oriente e Africa e permette di acquistare biglietti aerei a tariffe agevolate per partenze comprese tra gennaio e aprile del prossimo anno.

Bonus voli Lufthansa da 40 euro: come funziona la promozione Black Friday 2026

Per usufruire dello sconto dei voli Lufthansa è necessario prenotare attraverso il sito ufficiale della compagnia aerea e inserire il codice promozionale BF26 durante la procedura di acquisto. Lo sconto vale per i biglietti di qualsiasi classe di viaggio, con una riduzione proporzionale per le tariffe riservate a bambini e neonati.

Questo significa che:

gli adulti (dai 12 anni in su) pagano il 100% della tariffa base standard prevista per la classe di viaggio scelta e hanno diritto a un posto a sedere individuale;

i bambini (dai 2 agli 11 anni) hanno diritto a un posto a sedere individuale, ma beneficiano di una tariffa base agevolata rispetto al biglietto adulto (generalmente ridotta fino al 25% sul prezzo del volo, a seconda della rotta e della classe tariffaria selezionata);

i neonati (dai 0 ai 2 anni) senza posto a sedere (in braccio all’adulto) pagano solo il 10% della tariffa base adulto sulle rotte internazionali.

Quindi, se un biglietto costa in partenza il 75% o il 10% rispetto a quello di un adulto, anche lo sconto sarà pari al 75% o al 10% dei 40 euro previsti, per evitare che il bonus superi o azzeri in modo sproporzionato il costo netto del biglietto già scontato in partenza.

Quando prenotare e quando partire: tutte le scadenze del bonus Lufthansa

Le offerte Black friday di Lufthansa sono disponibili dal 17 novembre al 2 dicembre 2026. Il codice BF26 deve quindi essere utilizzato entro il termine dell’iniziativa. Dopo il 2 dicembre, salvo eventuali proroghe o nuove promozioni, non sarà più possibile beneficiare di questa specifica offerta.

Inoltre, i biglietti acquistati con la promozione devono essere relativi a voli con partenza compresa tra l’11 gennaio e il 30 aprile 2027. Non si tratta quindi di uno sconto utilizzabile per qualsiasi viaggio nel corso del prossimo anno. Chi intende partire durante le festività natalizie, ad esempio, non rientra nel periodo indicato dalla compagnia.

L’offerta è tuttavia disponibile per chi prenota da altri Paesi europei, tra cui Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Regno Unito, Polonia, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Danimarca.

Le destinazioni

Lufthansa copre numerose tratte intercontinentali verso America, Asia, Medio Oriente e Africa. Tra le mete americane figurano:

Stati Uniti;

Canada;

Messico;

Brasile;

Argentina;

Colombia;

Cile;

Perù;

Costa Rica;

Panama;

Repubblica Dominicana;

Cuba.

In Asia, la compagnia propone collegamenti verso:

Giappone;

Cina;

India;

Thailandia;

Indonesia;

Vietnam;

Malaysia;

Singapore;

Corea del Sud;

Filippine;

Hong Kong;

Sri Lanka;

Maldive;

Taiwan.

Nel Medio Oriente, invece, tra le principali mete figurano:

Emirati Arabi;

Arabia Saudita;

Oman;

Qatar;

Giordania;

Israele;

Libano;

Iraq;

Iran;

Kuwait;

Bahrein.

E infine anche l’Africa offre diverse possibilità, tra le quali: