Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Sconto voli Ryanair per studenti.

Anche per l’anno accademico 2026-2027, gli studenti che partecipano al programma Erasmus potranno beneficiare di tariffe aeree agevolate volando con Ryanair. La compagnia aerea low cost ha infatti rinnovato la sua partnership con l’Erasmus student network (Esn), la più grande organizzazione studentesca no-profit e di volontariato in Europa nel campo della mobilità universitaria.

L’intesa, annunciata venerdì 30 ottobre 2026, garantisce ai tesserati Esn sconti dedicati sui biglietti aerei e l’accesso a un’ampia rete di collegamenti con oltre 235 destinazioni europee.

Voli a tariffe scontate per gli studenti, come funziona lo sconto Ryanair

Le condizioni tariffarie agevolate riconoscono agli studenti in possesso dei requisiti richiesti uno sconto del 15% su quattro voli di sola andata (one way), a condizione che le prenotazioni vengano effettuate attraverso la piattaforma Esn dedicata sul sito ufficiale di Ryanair.

Non si tratta, quindi, di una riduzione applicata automaticamente a tutte le prenotazioni effettuate dagli studenti o a qualsiasi biglietto acquistato sul portale della compagnia. Per usufruire dell’agevolazione è necessario passare dal canale riservato ai membri dell’organizzazione studentesca, attraverso il quale vengono riconosciuti i benefici previsti dall’intesa.

La formula dei quattro voli di sola andata offre una certa flessibilità nella pianificazione degli spostamenti, perché non obbliga necessariamente a concentrare l’agevolazione su due viaggi di andata e ritorno. Ad esempio, uno studente italiano che parte per un semestre universitario in Spagna potrebbe utilizzare una delle agevolazioni per raggiungere la città in cui si trova l’università ospitante e un’altra per rientrare in Italia. Le restanti due tratte potrebbero essere impiegate per ulteriori viaggi durante il periodo di permanenza all’estero, sempre nel rispetto delle condizioni della promozione.

Inoltre, lo sconto verrà applicato sulle tariffe Ryanair relative al periodo scelto per il viaggio, il che non significa che ogni biglietto acquistato avrà necessariamente un prezzo inferiore rispetto agli altri vettori del mercato. Per valutare la convenienza effettiva, è quindi opportuno confrontare il prezzo finale del volo, verificando le condizioni applicabili alla prenotazione e le eventuali componenti aggiuntive del viaggio.

Chi può usufruire delle tariffe agevolate

L’offerta Ryanair non è rivolta indistintamente a tutti gli universitari, ma ai membri di Erasmus Student Network (Esn). Essere iscritti a un’università o partecipare a un programma di mobilità internazionale non comporta automaticamente il diritto a utilizzare le tariffe scontate.

Per entrare a far parte di Esn esistono due modalità, ovvero essere:

membro tesserato e ottenere la ESNcard, così da accedere a tutti gli sconti (inclusi i voli e i trasporti) e agli eventi organizzati dall’associazione. Possono richiedere la tessera gli studenti partecipanti al programma Erasmus+ (per studio o tirocinio/traineeship) o ad altri programmi di scambio internazionale, gli studenti stranieri immatricolati in un’università locale, i volontari del corpo europeo di solidarietà (Esc), gli studenti partecipanti al programma buddy/mentor che supportano gli studenti internazionali all’arrivo;

volontario Esn e fare parte dello staff.

Secondo i dati comunicati dalla compagnia, dall’avvio dell’accordo – avvenuto dieci anni fa – sono stati trasportati oltre un milione di studenti Erasmus, e la domanda continua a crescere. Ryanair ha infatti dichiarato di aver registrato un incremento del 5% nel numero di studenti in mobilità internazionale che hanno viaggiato con la compagnia nell’ultimo anno.