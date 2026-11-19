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123RF Il dipendente privato delle mansioni contrattuali e costretto a non fare nulla in ufficio, può essere risarcito. La sentenza

Un lavoratore lasciato a lungo senza compiti effettivi o adibito ad attività meramente esecutive, incompatibili con il proprio profilo professionale, può ottenere il risarcimento dei danni alla salute. La responsabilità del datore di lavoro, infatti, non riguarda soltanto il demansionamento in senso stretto, ma anche lo svuotamento sostanziale delle mansioni contrattuali, una condotta che può compromettere dignità, professionalità ed equilibrio psicofisico del dipendente.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 28207/2026, bocciando il ricorso del datore di lavoro e lasciando ferma la condanna al risarcimento.

Inattività in ufficio e svuotamento delle mansioni, la vicenda

Una dipendente comunale aveva lavorato per oltre trent’anni, fino al licenziamento per inidoneità assoluta al servizio, conseguente a una patologia psichica ricondotta alla situazione lavorativa. La donna aveva denunciato di essere stata via via privata delle attività tipiche del suo inquadramento contrattuale, con assegnazione di compiti ausiliari ed esecutivi riconducibili a livelli professionali inferiori. In particolare, dal 2007 si sarebbe trovata in una condizione di quasi totale inattività.

Secondo la lavoratrice, questa situazione aveva compromesso professionalità e salute, provocando un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, divenuto cronico e collegato a una condizione di “costrittività organizzativa”.

Aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni biologici, morali, esistenziali e professionali, oltre a quelli derivanti dalla perdita di opportunità di crescita lavorativa (cosiddetta perdita di chance).

La Corte d’appello condanna il Comune al risarcimento

Il Tribunale aveva inizialmente respinto le domande, ritenendo non provato il demansionamento e insufficienti gli elementi presentati dalla donna, anche rispetto al collegamento causale tra situazione lavorativa e patologia. Non era stato dimostrato, inoltre, alcun intento persecutorio del datore di lavoro.

In appello esito diverso. Pur escludendo il demansionamento in senso tecnico, i giudici avevano accertato che la dipendente era stata vittima di uno svuotamento delle mansioni, con conseguente condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale. Sulla base anche di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva quantificato un’invalidità del 24%, l’importo era stato determinato in circa 87.400 euro, da cui detrarre l’indennizzo Inail per il danno biologico.

Perché lo svuotamento delle mansioni è diverso dal demansionamento

Il demansionamento (possibile anche dopo molti anni di servizio) si verifica quando il dipendente viene assegnato a compiti inferiori rispetto a quelli corrispondenti al proprio inquadramento contrattuale, in violazione delle tutele previste dall’art. 52 d. lgs. 165/2001 per il pubblico impiego. Lo svuotamento delle mansioni — sottolinea la Suprema Corte — è una condizione ancora più grave: il lavoratore viene sostanzialmente privato delle proprie funzioni, attraverso una prolungata inattività o l’assegnazione di pochi compiti marginali.

La Cassazione ribadisce che anche la pubblica amministrazione deve rispondere di questa condotta e non può giustificarsi con la formale assegnazione a compiti appartenenti alla corretta area contrattuale, pagandogli lo stipendio come se avesse lavorato normalmente.

Le limitazioni per motivi di salute non giustificano qualsiasi assegnazione

Il Comune aveva giustificato l’assegnazione a mansioni diverse richiamando l’art. 42 d. lgs. 81/2008. La norma prevede che, in caso di inidoneità alla mansione specifica per motivi di salute, il lavoratore sia adibito — se possibile — a mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, conservando il trattamento economico.

La Cassazione ha però respinto questa giustificazione: l’inidoneità permanente della dipendente era stata accertata soltanto nel 2013, mentre lo svuotamento delle funzioni e l’assegnazione a compiti esecutivi risalivano al periodo 2000-2007. A rigor di logica, quindi, la disposizione non poteva giustificare una condotta datoriale verificatasi diversi anni prima dell’accertamento dell’inidoneità.

Risarcimento del danno biologico e responsabilità del datore di lavoro

Lo svuotamento delle mansioni può provocare conseguenze sulla salute e dare diritto al risarcimento del danno biologico, purché ne siano dimostrati i presupposti.

Non basta, infatti, provare di essere stati lasciati inattivi o assegnati a compiti inferiori. In aula occorre accertare anche un danno effettivo e il collegamento causale con il comportamento del datore di lavoro. Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva riconosciuto il danno alla salute sulla base delle risultanze istruttorie e della consulenza medico-legale (invalidità del 24%). Proprio quest’ultima riveste spessissimo un ruolo chiave, come visto anche nel caso dell’infarto da superlavoro.

Tra indennizzo Inail e risarcimento differenziale, quali somme spettano al dipendente

Un altro interessante aspetto affrontato dalla pronuncia riguarda il rapporto tra indennizzo Inail e risarcimento dovuto dal datore di lavoro. Il Comune sosteneva che il danno riconosciuto alla dipendente fosse già interamente coperto dall’assicurazione obbligatoria e che non spettassero ulteriori somme. Ma la Suprema Corte ha bocciato anche questa tesi, precisando che l’indennizzo Inail non copre necessariamente tutte le conseguenze del danno.

Infatti, occorre distinguere tra:

danno complementare — comprende le componenti del danno non coperte dall’assicurazione Inail e risarcibili secondo le regole della responsabilità civile;

danno differenziale — è la parte di danno civilistico che, pur rientrando nella copertura Inail, eccede l’indennizzo assicurativo. Il datore paga la differenza.

Quando ricorrono i presupposti, il giudice deve quantificare il danno complessivo secondo i criteri civilistici e sottrarre l’importo dell’indennizzo Inail riferibile alle stesse componenti, evitando duplicazioni.

La Cassazione precisa inoltre che questa verifica può essere effettuata anche d’ufficio, senza che il lavoratore debba chiedere espressamente il riconoscimento del danno differenziale. Il giudice può procedervi anche se l’Inail non ha ancora materialmente erogato l’indennizzo.

Quanto tempo c’è per chiedere il risarcimento

Il termine di prescrizione dipende dal tipo di responsabilità del datore di lavoro: è di dieci anni se la responsabilità è contrattuale, cioè deriva dalla violazione dell’obbligo di tutelare l’integrità psicofisica del dipendente previsto dall’articolo 2087 del Codice civile, e di cinque anni se è extracontrattuale.

La sentenza chiarisce anche da quando decorre la prescrizione del diritto al risarcimento. Il termine non parte necessariamente dalla comparsa dei primi sintomi ma dal momento in cui il lavoratore può riconoscere l’origine professionale della patologia, ossia il possibile collegamento con il comportamento del datore di lavoro (Cass. 24586/2019).

La Suprema Corte ha così ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello che aveva individuato questo momento nella visita presso il Dipartimento di salute mentale dell’ASL del 3 agosto 2011. La successiva lettera con cui la lavoratrice aveva chiesto formalmente al Comune il risarcimento danni, ricevuta il primo giugno 2016, aveva interrotto la prescrizione: era arrivata meno di cinque anni dopo, quindi entro entrambi i termini.

Che cosa cambia

Ricapitolando, la Cassazione ha bocciato totalmente il ricorso del Comune, lasciando ferma la condanna al risarcimento di circa 87.400 euro, al netto della detrazione dell’indennizzo Inail. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate: ciascuna parte ha pagato le proprie.

La pronuncia ha valore generale perché ribadisce che la PA può essere chiamata a risarcire il dipendente quando lo priva sostanzialmente delle sue mansioni, provocandogli un danno alla salute. La responsabilità deriva da una condotta oggettivamente illegittima e dalle sue conseguenze, senza che sia necessario dimostrare antipatie, ritorsioni o intenti persecutori tipici del mobbing.

Il principio giurisprudenziale assume importanza anche nel settore privato: il capo non può limitarsi a garantire formalmente — e beffardamente — inquadramento e retribuzione, privando il dipendente delle effettive funzioni. L’inattività forzata e lo svuotamento delle mansioni possono ledere professionalità e salute, facendo sorgere un obbligo risarcitorio quando siano provati condotta illegittima, danno e nesso causale.