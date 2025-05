Fonte: ANSA L'attaccante del Real Madrid, Kylian Mbappé

Con la stagione ormai agli sgoccioli, per le società di calcio è tempo di bilanci, sia sportivi sia economici, e di fare ripartire la macchina del calciomercato. In vista dell’arrivo del nuovo Mondiale per Club allargato, tutte le squadre avranno a disposizione una finestra di trasferimenti aggiuntiva dall’1 al 10 giugno e per questo i club hanno già iniziato a fare valutazioni sulla propria rosa e sui giocatori da acquistare.

In questo senso uno strumento utile è il modello statistico del Cies Football Observatory, l’osservatorio specializzato sul calcio autore della classifica dei calciatori che, dopo aver cambiato casacca negli ultimi due calciomercati, hanno aumentato di più il valore del proprio cartellino.

Il report del Cies Football Observatory

Nella 504esima edizione del suo report settimanale, il gruppo di ricercatori ha stilato la classifica dei 100 giocatori che hanno fatto registrare le plusvalenze migliori, consentendo ai propri club di incassare i guadagni maggiori in caso di cessione.

Le cifre indicate dal Cies tengono conto di tutte le maggiorazioni, indipendentemente dal loro effettivo pagamento, oltre alle eventuali commissioni di rivendita negoziate dai club precedenti.

In vetta alla graduatoria si posizione Kylian Mbappé, in forza del suo trasferimento a parametro zero dal Psg al Real Madrid nella finestra di mercato dell’estate 2024, e di una valutazione attuale di 182,5 milioni di euro.

Al secondo posto si piazza a sorpresa una vecchia conoscenza bianconera, il difensore centrale del Bournemouth e nazionale spagnolo Dean Huijsen, venduto questa estate dalla Juventus in premier per complessivi 18 milioni dopo il prestito alla Roma, con una potenziale plusvalenza di 68,5 milioni di euro.

Sul terzo gradino del podio troviamo l’ala brasiliana del Manchester City Savinho, con plusvalenza potenziale di 59,9 milioni di euro.

Gli italiani in classifica

Tra i primi cinque posti troviamo anche un italiano, Moise Kean, anche lui dopo aver lasciato la Juventus lo scorso anno per trasferirsi alla Fiorentina, che grazie all’exploit a suon di gol in questa stagione fa registrare un plusvalenza di +41,7 milioni di euro rispetto al suo attuale valore di mercato.

L’attaccante della Nazionale segue in classifica il francese del Bayern Monaco Michael Olise (+47,8 milioni di euro) e precede ci cinque posizione l’altro centravanti dell’Italia, Mateo Retegui, capocannoniere inatteso della Serie A con l’Atalanta, che ha fatto un balzo di +37,1 milioni del suo cartellino.

Tra i connazionali troviamo in graduatoria anche Lorenzo Lucca, protagonista di un’ottima stagione nell’Udinese, e l’esterno dell’Atalanta Raoul Bellanova.

La classifica completa

Di seguito la classifica completa dei calciatori con le maggiori plusvalenze nelle ultime due finestre di mercato, con il valore attuale e tra parentesi la squadra in cui militano: