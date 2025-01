Bitpanda ottiene la licenza MiCar: è il primo grande operatore crypto a ottenere il via libera per operare negli Stati dell'Unione Europea

Fonte: Getty Images Bitpanda è il primo operatore crypto con licenza Ue.

Bitpanda, la popolare piattaforma di criptovalute è il primo grande operatore del settore a ottenere la licenza MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) dall’Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin).

Questo passo, che segna l’inizio di una nuova era per l’azienda, le consente di espandere i suoi servizi in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. Ma come e a quali condizioni? Vediamolo.

Bitpanda ottiene la licenza MiCar

La licenza MiCar per Bitpanda rappresenta un significativo passo avanti per le criptovalute, poiché in questo la piattaforma diventa il primo grande operatore a ricevere il via libera per operare nel settore nell’Unione Europea.

La nuova licenza permette all’azienda di offrire i suoi servizi non solo a un pubblico più ampio, ma anche con standard elevati di protezione per gli investitori, un aspetto fondamentale per consolidare la fiducia nel mercato delle criptovalute. Già leader nel settore con numerose licenze e registrazioni in Europa, Bitpanda rafforza quindi la sua posizione di piattaforma sicura e affidabile.

A tal proposito, il ceo e co-fondatore, Eric Demuth, ha commentato il traguardo con entusiasmo dicendo: “Con la prima licenza MiCAR per una grande piattaforma di criptovalute, Bitpanda sta fissando un nuovo standard per il settore, aprendo la strada a servizi sicuri e regolamentati in tutta Europa. Questo traguardo ci consente di offrire un’esperienza di investimento facile e sicura a oltre 450 milioni di persone, sbloccando un potenziale di crescita senza precedenti in un mercato che siamo pronti a conquistare.”

Cos’è la licenza MiCAR, come si ottiene e perché è importante

La licenza MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) è una licenza regolamentare introdotta dall’Unione Europea per disciplinare il mercato delle criptovalute e degli asset digitali. Fa parte di un’ampia iniziativa europea volta a creare un quadro giuridico uniforme per gli Stati Membri, così da garantire maggiore sicurezza, trasparenza e protezione per gli investitori e gli utenti coinvolti nel settore delle criptovalute.

La licenza MiCAR permette alle piattaforme che trattano criptovalute di operare legalmente in tutta l’Unione Europea, rispettando determinati standard di sicurezza e protezione degli utenti. In pratica, le piattaforme crypto devono ottenere questa licenza per poter operare legalmente e per farlo devono dimostrare di rispettare requisiti riguardanti:

protezione dei fondi degli utenti;

trasparenza nelle operazioni;

gestione del rischio, incluse le politiche anti-riciclaggio di denaro (AML) e anti-terrorismo;

sicurezza dei dati e delle informazioni.

Una volta ottenuta, la licenza MiCAR consente alle aziende non solo di offrire i loro servizi in tutta l’UE, ma anche di aumentare la loro credibilità, godendo di maggior fiducia.

MiCAR rappresenta anche una nuova direzione per l’Unione Europea, che ora può posizionarsi come leader globale nel settore delle criptovalute, offrendo un esempio di come regolamentare efficacemente un mercato emergente. Al contrario, altre giurisdizioni, come gli Stati Uniti, stanno ancora cercando di definire regolamenti chiari per gli asset crypto, mentre l’Ue si prepara a diventare il punto di riferimento per la regolamentazione globale.

Il futuro di Bitpanda

Grazie alla licenza MiCAR, Bitpanda è pronta ad affrontare una nuova fase di crescita, puntando a rafforzare la sua presenza sul mercato europeo e internazionale. Il 2025 si preannuncia come un anno di espansione accelerata, con l’azienda che mira a raggiungere ancora più utenti, migliorando i suoi servizi e garantendo agli investitori un’esperienza sicura e conforme.

Come sottolineato da Lukas Enzersdorfer-Konrad, vice ceo di Bitpanda, con la licenza MiCAR, Bitpanda non solo consolida la sua posizione di leadership nel settore, ma si prepara a definire il futuro delle criptovalute in Europa.