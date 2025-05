Il governo presenta un progetto di rigenerazione urbana per trasformare il Parco Verde di Caivano in un quartiere sicuro, vivibile e con nuovi spazi verdi e commerciali

Via a bando case popolari a Caivano.

A Caivano prende il via un nuovo intervento di rigenerazione urbana. Con la pubblicazione del bando per la riqualificazione del Parco Verde, il governo punta a trasformare un’area simbolo di degrado in un luogo restituito alla comunità. L’obiettivo è garantire decoro, sicurezza e nuove opportunità a partire dalle periferie.

Il progetto, presentato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prevede un investimento di oltre 130 milioni di euro interamente privati, con lavori che riguarderanno non solo le abitazioni, ma anche gli spazi pubblici. Il modello sperimentato a Caivano potrebbe ora essere replicato in altri territori vulnerabili d’Italia.

Riqualificazione per 750 alloggi popolari

Il cuore del progetto è la ristrutturazione di 750 appartamenti popolari nel quartiere Parco Verde, costruiti dopo il terremoto dell’Irpinia del 1980 e lasciati in stato di abbandono per decenni. Le abitazioni, in molti casi occupate abusivamente o finite nelle mani della criminalità organizzata, saranno completamente rinnovate e messe in sicurezza.

“Abbiamo prima riportato la legalità – ha dichiarato Meloni – ora avviamo il percorso per rimettere a nuovo case che saranno finalmente belle, sicure e degne di una nazione civile”. Il piano prevede anche interventi per strade, marciapiedi e locali commerciali.

Il nuovo volto del quartiere

Il progetto non si limita alle abitazioni. Il bando prevede infatti la riqualificazione di aree verdi, spazi comuni e viabilità interna, per restituire al quartiere una dimensione di vivibilità urbana. Tutto l’intervento sarà finanziato con risorse private, per un totale di 130 milioni di euro.

“È un impegno gravoso – ha ammesso Meloni – ma necessario per dare futuro e dignità ai cittadini”. L’investimento, ha precisato, include anche il recupero dei locali commerciali, fondamentali per riattivare la vita economica del quartiere.

Il “modello Caivano”

Con questo intervento il governo intende inaugurare un modello replicabile di intervento su aree ad alta fragilità sociale e urbanistica. Meloni ha annunciato che lo stesso approccio sarà applicato in altre città italiane, a partire da Rozzano, Orta Nova, Rosarno, San Ferdinando e diversi quartieri di Roma, Napoli, Catania e Palermo.

“È quello che gli italiani si aspettano da noi – ha concluso – e noi non vogliamo deluderli”. Il modello Caivano, che parte dalla sicurezza per arrivare al rilancio sociale e abitativo, si vuole presentare come un riferimento per le politiche di rigenerazione urbana del governo.