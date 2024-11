Fonte: 123RF Auto della guardia di finanza, che ha scoperto una truffa sugli investimenti

Il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza ha avviato un’indagine che ha portato a un’inchiesta della procura di Milano nei confronti di un broker residente in Svizzera e accusato di aver proposto investimenti truffa a molti imprenditori del Nord Italia, tra cui anche personaggi noti.

L’accusa nei confronti del broker è quella di truffa finanziaria. Nell’inchiesta tra le vittime sono emersi i nomi del famoso designer Giorgetto Giugiaro, ma anche della cantante Caterina Caselli e dell’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo, che ha fatto causa a Londra alla stessa persona indagata chiedendo un risarcimento di 50 milioni di euro.

Le truffe del broker agli imprenditori del Nord Italia

La procura di Milano sta indagando su un broker, un operatore finanziario che si occupa di investimenti per conto di altre persone, residente in Svizzera che sarebbe dietro a una truffa da 18 milioni di euro. L’indagine sarebbe partita dal nucleo speciale di polizia valutaria della guardai di finanza e avrebbe rivelato un sistema complesso per ingannare diversi imprenditori del Nord Italia.

Secondo le indagini, si tratterebbe di “Un sofisticato sistema societario, creato ad hoc al fine di collocare in Italia, attraverso una folta rete di agenti, diverse tipologie di prodotti finanziari, come polizze assicurative sulla vita, strumenti finanziari derivati, servizi di investimento in un fondo lussemburghese, in assenza delle prescritte autorizzazioni per operare fuori sede, nei confronti di imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni mobiliari.”

I reati per cui sta indagando il procuratore incaricato del caso Marcello Viola sono due. Il meno grave è l’evasione fiscale che queste società avrebbero attuato, agendo in maniera irregolare in Italia. Il più serio è invece quello di truffa e abusiva attività finanziaria sul territorio nazionale. Le vittime delle truffe erano soprattutto imprenditori o comunque persone con un ampio patrimonio immobiliare di cui potevano affidare la gestione alle società del broker. Tra di loro anche alcuni personaggi conosciuti.

Le vittime del presunto truffatore

Essendo una truffa mirata sugli investimenti, in particolare sul patrimonio immobiliare, il broker e le società indagate avrebbero puntato a personaggi facoltosi da ingannare. Il più delle volte si trattava di imprenditori del Nord Italia, relativamente sconosciuti al grande pubblico, ma in alcuni casi la truffa avrebbe coinvolto personaggi molto più famosi.

Il nome più riconoscibile è probabilmente quello della cantante Caterina Caselli, che secondo quanto riportato dal sito di RaiNews sarebbe finita vittima della truffa. Sempre dal mondo della musica proviene anche un’altra vittima, il figlio ed ex presidente del Consiglio di Gestione della Siae, Filippo Nicola Sugar. C’è poi anche il famoso designer Giorgetto Giugiaro oltre a vari imprenditori della moda e della farmaceutica.

Il broker accusato di essere dietro a queste truffe non sarebbe però nuovo alle cronache. Insieme a un suo socio infatti avrebbe subito una causa a Londra da parte dell’imprenditore italiano Luca Cordero di Montezemolo. In questo caso la richiesta totale di risarcimento, da dividere tra i due accusati, sarebbe stata di 50 milioni di euro.