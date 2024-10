Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA 500 euro di spesa da Lidl, la nuova truffa online.

Email finte ai consumatori nelle quali viene loro proposta la possibilità di vincere una spesa gratuita da 500 euro presso un supermercato Lidl. È questa la struttura della nuova truffa che circola online la quale, sfruttando il logo e il marchio del rivenditore tedesco, fa credere ai malcapitati di essere stati scelti per partecipare a un concorso che ha in palio il sostanzioso buono spesa. I clienti vengono invitati a cliccare su un link fraudolento che porta su un finto portale nel quale vengono chiesti dati sensibili per poter aderire al concorso. Tutto un raggiro in realtà, con i criminali informatici che con tale tecnica stanno colpendo molti clienti Lidl in tutta Europa, Italia compresa.

La nuova truffa ai danni di Lidl

Lidl, che in Italia vanta oltre 700 punti vendita, ha avvertito i propri clienti della nuova truffa online che la interessa, invitando i propri clienti a non credere a messaggi riportanti offerte irrealistiche ed eccessivamente vantaggiose.

Per riconoscere il raggiro è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli. Anzitutto i truffatori inviano un messaggio via email nel quale viene promessa una “spesa gratuita del valore di 500 euro“, con il testo – tradotto in italiano – che spinge a cliccare su un link per “tentare la fortuna”. Il sempre minore potere d’acquisto delle persone, unito all’attenzione che molte aziende hanno nei confronti delle offerte fa il resto, con i bersagli della truffa che cliccando sul link permettono ai criminali di raggiungere il proprio obiettivo.

E ancora, anche l’indirizzo del mittente può essere un chiaro indizio che quel messaggio sia, in realtà, un tentativo di raggiro. Questo, infatti, contiene spesso delle anomalie come @lidl-italia.qualquecosa invece del dominio ufficiale della catena di supermercati che è @lidl.it.

Vi è poi un ulteriore campanello d’allarme della truffa, ovvero il testo del messaggio. Questo, benché tradotto in italiano, presenta solitamente un linguaggio stentato contraddistinto da molti giri di parole che difficilmente potrebbero essere opera dell’ingegno di un team di marketing professionale.

La replica di Lidl

Lidl trovatasi di fronte a questa truffa che sfrutta, senza averne diritto, il suo nome, ha diffuso sul suo sito ufficiale e sui social network una serie di avvertimenti per i propri clienti nel tentativo di limitare l’impatto negativo dell’attività criminale.

L’azienda, più nel dettaglio, precisa di non aver mai fatto ricorso a telefonate o email per proporre offerte eccezionali ai propri clienti, motivo questo che deve indurre i consumatori a non rispondere a nessun tipo di sollecitazione proposta da chi finge di essere la catena di supermercati. Nessun concorso quindi permette di vincere 500 euro di spesa semplicemente cliccando su un link, così come in nessun altro caso l’azienda dichiara di ricorrere a procedure di questo tipo per le proprie offerte.

Lidl bersaglio di diverse truffe

Lidl, purtroppo, non è nuova a tentativi di truffa ai propri clienti su larga scala. Di recente, in Europa e in Italia, un altro tentativo di raggiro eseguito sempre via mail proponeva ai consumatori un robot da cucina Monsieur Cuisine Connect a soli 1,95 euro. Anche in questo caso l’obiettivo era incentivare i malcapitati a cliccare sul di un link per poter sfruttare la finta offerta vantaggiosa.