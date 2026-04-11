ANSA Minetti graziata, perché Mattarella ha firmato e cosa fa oggi l’ex consigliera.

Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il provvedimento è giunto nel massimo riserbo mediatico e si è basato su ragioni di carattere umanitario. Oggi Minetti vive all’estero, ha costruito una nuova quotidianità e ha scelto il silenzio insieme al compagno, l’imprenditore Giuseppe Cipriani.

Chi è Nicole Minetti

Nata a Rimini nel 1985, dopo il diploma si iscrive a Biologia a Bologna, ma cambia strada e si laurea in Igiene dentale all’Università San Raffaele di Milano. Nel frattempo lavora come hostess e approda in tv, partecipando a programmi come “Scorie” e “Colorado”.

L’incontro che cambia tutto arriva proprio al San Raffaele: diventa l’igienista dentale di Silvio Berlusconi. Da lì il salto in politica è rapidissimo.

Nel 2010, a soli 25 anni, viene eletta consigliera regionale in Lombardia nel listino del presidente Roberto Formigoni. Un’ascesa fulminea che la porta subito sotto i riflettori.

La grazia di Mattarella e i processi ormai chiusi

La grazia concessa da Sergio Mattarella, con il parere favorevole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, riguarda le condanne definitive legate ad alcuni procedimenti giudiziari che hanno ricevuto grande attenzione dai media.

Minetti era stata condannata a 2 anni e 10 mesi nel processo Ruby bis per induzione alla prostituzione e a 1 anno e 1 mese per peculato nell’ambito della cosiddetta Rimborsopoli.

L’atto di clemenza è stato concesso per motivi umanitari, legati alle condizioni di salute di un familiare minore che necessita di cure specialistiche e assistenza continua.

La notizia della grazia a Nicole Minetti è stata inizialmente lanciata dalla trasmissione Mi Manda Raitre. Successivamente il Fatto Quotidiano ne ha parlato diffusamente. “Doveva scontare 3 anni e 11 mesi di reclusione ma non sconterà neppure un giorno”, ha specificato il quotidiano nel suo incipit.

In realtà, Minetti non avrebbe fatto comunque neppure un giorno di carcere: sotto i 4 anni di pena, in Italia, raramente si finisce fisicamente in cella: di solito si accede a misure alternative come l’affidamento ai servizi sociali. Quindi la grazia di Mattarella evita a Minetti di dover scontare la pena attraverso i servizi sociali.

La nuova vita di Nicole Minetti

Dopo anni di esposizione mediatica, Nicole Minetti ha scelto la strada opposta: sparire. Oggi vive all’estero, non rilascia interviste, evita le apparizioni televisive e mantiene un profilo basso. Le ultime informazioni su di lei evidenziano come si dedichi al volontariato e, soprattutto, alla famiglia.

Accanto a lei c’è l’imprenditore Giuseppe Cipriani, erede della storica dinastia dell’Harry’s Bar. La relazione, iniziata nel 2012, è proseguita tra alti e bassi fino a consolidarsi nel tempo. I due viaggiano molto e vivono tra Montecarlo, Ibiza, Miami e Punta del Este.

Cipriani è attivo da decenni nel settore della ristorazione e dell’hospitality di lusso, con attività diffuse tra Europa e Sud America. Il patrimonio importante garantisce alla coppia uno stile di vita esclusivo. Nel 2018 è nato il loro figlio.

Il silenzio di Nicole Minetti

Negli anni, Nicole Minetti è stata spesso contattata da programmi televisivi per raccontare il suo passato, l’incontro con Berlusconi e quelle che sono passate alle cronache come “cene eleganti”. La donna ha sempre rifiutato. Una frase, attribuita a lei, sintetizza bene questa decisione: “Quando parlo mi dicono che sbaglio”. Da qui la scelta di tagliare con microfoni e telecamere.