È morta a 87 anni Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero. Il ruolo accanto a Michele Ferrero e il patrimonio

ANSA Il patrimonio di Maria Franca Ferrero scomparsa il 12 febbraio

È morta Maria Franca Fissolo Ferrero, presidente onoraria della holding Ferrero International S.A. e presidente della Fondazione Ferrero. Aveva 87 anni. Ha legato la sua vita alla storia del gruppo dolciario fondato dalla famiglia Ferrero accanto al marito Michele Ferrero.

Chi è Maria Franca Fissolo Ferrero

Dopo i primi studi, Maria Franca Fissolo aveva frequentato la Scuola per Interpreti a Milano. Nel 1961 fu assunta come traduttrice e interprete nella fabbrica del cioccolato di Alba, in una fase in cui l’azienda stava consolidando la propria dimensione internazionale.

Nel 1962 sposò Michele Ferrero. “Anche se è stato scritto decine di volte, non sono mai stata la segretaria di Michele Ferrero” aveva spiegato in molte interviste spiegando che con lui fu il classico colpo di fulmine, un amore a prima vista”. Dal matrimonio nacquero due figli: Pietro, nel 1963, e Giovanni, nel 1964. Pietro morì nel 2011 durante una gita in bicicletta in Sudafrica.

Nel 2015 morì anche Michele Ferrero, colpito da un arresto cardiaco a Monaco. Dopo aver vissuto tra Alba, Bruxelles e Monaco, negli ultimi anni Maria Franca aveva scelto di tornare a risiedere nella città dove è nato il gruppo dolciario.

Attraverso la Fondazione Ferrero ha sostenuto numerose iniziative culturali e sociali, seguendo il motto di famiglia “Lavorare, creare, donare”.

Il patrimonio di Maria Franca Ferrero

Alla morte del marito, Maria Franca Ferrero ereditò una delle più grandi fortune imprenditoriali italiane. Il gruppo Ferrero conta oggi circa quaranta stabilimenti produttivi, oltre 48000 dipendenti e un fatturato superiore ai 19 miliardi di euro.

Prima della sua scomparsa, Michele Ferrero era indicato come l’uomo più ricco d’Italia, con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari, pari a oltre 16 miliardi di euro al cambio attuale.

Nel 2017 la fortuna attribuita a Maria Franca Fissolo fu stimata in 25,2 miliardi di dollari, equivalenti a circa 23 miliardi di euro. In quell’anno risultò la miliardaria più anziana al mondo.

Successivamente le valutazioni sono state riviste. Secondo le più recenti stime internazionali, il patrimonio personale è stato quantificato in circa 2,4 miliardi di dollari, pari a circa 2,2 miliardi di euro. La revisione riflette il fatto che la maggioranza degli attivi e la guida operativa del gruppo sono passate al figlio Giovanni Ferrero, che oggi presiede la società.

Gli eventi e le iniziative della Fondazione Ferrero

Giovanni Ferrero e il fratello Pietro avevano ricoperto in passato il ruolo di co-amministratori delegati. Dopo la morte di Pietro nel 2011, Giovanni è rimasto unico riferimento gestionale. Nel 2017 ha lasciato la carica di amministratore delegato, mantenendo però la presidenza. Le apparizioni pubbliche di Maria Franca Ferrero erano legate principalmente a eventi istituzionali, alle iniziative della Fondazione Ferrero e a progetti sociali, in particolare quelli collegati all’Ospedale di Verduno intitolato alla memoria di Michele e Pietro Ferrero.

Maria Franca Ferrero era la presidente onoraria a vita del gruppo dolciario Ferrero International S.A, nominata in un’assemblea straordinaria tenutasi nel dicembre 2025.