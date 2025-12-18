Crescono numero e patrimoni dei miliardari in Italia. Nella classifica di Forbes del 2025 chi sono i più ricchi e chi i nuovi ingressi

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Sempre più miliardari in Italia.

In Italia è aumentato il numero di miliardari. La fine dell’anno vuol dire una cosa: fare i conti. Tra l’aumento degli italiani in stato di povertà assoluta, dall’altra parte si registra anche un aumento dei più ricchi. Sono 79 i miliardari in Italia, ben cinque in più rispetto ad aprile scorso, quando Forbes aveva stilato la classifica annuale dei miliardari.

Non aumentano soltanto i nomi, ma anche i loro patrimoni, che passano da 339 miliardi di aprile a 357,2 miliardi di dicembre 2025. Davanti a tutti gli altri resta Giovanni Ferrero, presidente del colosso dolciario che possiede Nutella e moltissimi dei marchi più amati dei dolci italiani. Il suo è un patrimonio da 41,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 38,2 di aprile 2025. La classifica è lunga e i nuovi ingressi sono ben cinque. Vediamo chi sono e a quanto ammontano i loro patrimoni.

Ci sono più miliardari in Italia

Cresce il numero di miliardari in Italia. Alla fine del 2025 si è raggiunta la quota di 79 miliardari, ben cinque in più rispetto ad aprile. Forbes aveva stilato l’annuale classifica dei miliardari, segnalando 74 miliardari, che nel corso dell’anno sono poi aumentati a 79.

Cresce non soltanto il numero di miliardari, ma anche i loro patrimoni, che passano da 339 miliardi di aprile 2025 a 357,2 miliardi di dicembre 2025.

Chi è il più ricco d’Italia?

Il più ricco d’Italia resta Giovanni Ferrero, che negli ultimi anni continua ad ampliare la propria presenza in tutto il mondo. Lo fa con la crema spalmabile più famosa al mondo, la Nutella, ma anche con i cioccolatini Ferrero Rocher o continuando ad acquistare aziende. Negli ultimi dieci anni, per esempio, ha speso 13 miliardi di dollari per acquisire 21 aziende in 9 Paesi.

Si va da produttori di snack in Brasile, fino ai biscotti al burro in Danimarca. A luglio è arrivata poi l’acquisizione di WK Kellogg, il famoso produttore di cereali, per un costo di 3,1 miliardi di dollari.

Dal 2015 al 2024 Ferrero ha raddoppiato i ricavi, arrivando a 20,4 miliardi di dollari. Possiede il 75% dell’azienda e ha oggi un patrimonio stimato di 41,3 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 38,2 miliardi di aprile 2025, ma anche rispetto ai 23 miliardi del 2018, quando è entrato nella classifica dei miliardari di Forbes. Attualmente Giovanni Ferrero è la sesta persona più ricca d’Europa e la 36ª al mondo.

Qual è la donna più ricca?

La donna più ricca della classifica delle persone più ricche d’Italia è Massimiliana Landini Aleotti, della casa farmaceutica Menarini.

In classifica sono presenti 24 donne e Massimiliana si posiziona al sesto posto con un patrimonio di 8,1 miliardi di dollari.

Chi sono i nuovi miliardari

L’aumento dei miliardari italiani, con nuovi nomi entrati nella classifica, è dovuto in gran parte alla suddivisione del patrimonio di Giorgio Armani. Sono cinque infatti i suoi eredi che diventano miliardari: Pantaleo Dell’Orco, la sorella Rossana e i nipoti Silvana Armani e Andrea Camerana. Infine c’è un’altra nipote, Roberta, che entra al 78esimo posto con 1 miliardo di dollari.

Ma tra i miliardari c’è anche un altro nuovo ingresso, quello di Filippo Ghirelli. Si tratta di un imprenditore che ha fondato una società di investimento nel settore energetico. Ha creato anche una serie di altre società, tutte in crescita, che gli permettono di entrare al 62esimo posto con un patrimonio di 1,5 miliardi di dollari.

Chi sono i 79 miliardari d’Italia: la classifica

Chi sono i più ricchi d’Italia ce lo dice la classifica completa di Forbes, con i suoi 79 nomi e i relativi patrimoni. Vediamo la classifica completa (che potrebbe non corrispondere esattamente al numero totale per via di eredi, fratelli, sorelle e altri membri di una famiglia che condividono il patrimonio) dei miliardari italiani: