Attacco hacker agli aeroporti, ritardi e cancellazioni: perché andrà sempre peggio

Un cyberattacco ha mandato in tilt diversi aeroporti europei. Secondo uno studio di Argos nei prossimi mesi gli attacchi hacker potrebbero diventare sempre più frequenti

Foto di Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pubblicato: 20 Settembre 2025 17:39

Un massiccio attacco hacker ha generato un’ondata di ritardi e cancellazioni di voli che ha colpito alcuni tra i principali scali europei: da Bruxelles a Londra Heathrow, passando per Berlino.

Il cyberattacco ha preso di mira Collins Aerospace, gigante americano dell’aerospazio e fornitore chiave dei sistemi di check-in e imbarco.

Cyberattacco contro aeroporti europei: disagi e cancellazioni

Gli aeroporti si sono ritrovati a gestire le procedure manualmente, come avveniva decenni or sono, con conseguenze immediate su migliaia di passeggeri.

In Italia i disagi sono stati relativamente contenuti: Fiumicino ha segnalato soltanto ritardi circoscritti e Malpensa non ha registrato anomalie. Ore dopo gli attacchi hacker della mattina, lo strascico dei disagi si è trascinato anche nel pomeriggio con ritardi, fortunatamente contenuti, e alcune cancellazioni.

Ma la vicenda apre scenari inquietanti: potrebbe trattarsi solo dell’antipasto di cyberattacchi sempre più frequenti e a largo raggio, che potrebbero colpire anche l’Italia.

In questi casi il consiglio, prima di mettersi in viaggio, è quello di visitare il sito della propria compagnia aerea e dello scalo aeroportuale, così da verificare in tempo reale eventuali ritardi o cancellazioni.

Per Argos il punto debole sono i fornitori

Matteo Adjimi, presidente del CdA di Argos Spa, società italiana leader nell’intelligence e nella consulenza strategica, ha commentato evidenziando che quello che è successo negli aeroporti europei dimostra che basta un problema a un fornitore esterno per bloccare interi sistemi. In questo caso, il software di Collins Aerospace.

Così ha dichiarato Adjimi, come riporta Agi:

Le falle di sicurezza arrivano soprattutto da due fronti: un monitoraggio dei fornitori piu rigoroso e capillare e vista la congiuntura internazionale anche una adeguata formazione del personale. A volte le crisi nascono da errori banali come password non sufficientemente solide, click su mail sospette o configurazioni fatte male. La lezione è chiara: bisogna controllare meglio i fornitori, avere piani di emergenza pronti, e formare bene il personale. La sicurezza non è solo tecnologia, ma un insieme di macchine, procedure e persone: basta un anello debole per rompere tutta la catena.

Secondo uno studio interno della stessa Argos, gli attacchi informatici cresceranno del 50% nei prossimi mesi, alimentati dalle tensioni geopolitiche. Non solo aeroporti: nel mirino anche banche, grande distribuzione e grandi eventi internazionali, con un riferimento esplicito a Milano-Cortina 2026.

La minaccia degli hacker filorussi

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricordato che gli hacker filorussi, legati a gruppi vicini al Cremlino, rappresentano la principale minaccia informatica per l’Europa. E ha sottolineato che la capacità di risposta dei Paesi europei è ancora limitata.

Da qui la necessità di accelerare con nuovi strumenti normativi e operativi: alla Camera è stato presentato un disegno di legge sulla sicurezza cibernetica (Ddl Minardo) che rafforza i poteri delle Forze Armate nel cyberspazio, anche in tempo di pace, e prevede l’inserimento di corsi di formazione specifici nelle scuole militari. In sintesi, l’Italia si prepara a contrattaccare nella guerra ibrida arruolando hacker di Stato.

Collins Aerospace, colosso vulnerabile

La società colpita, Collins Aerospace, è uno dei principali fornitori mondiali del settore, con 80.000 dipendenti e oltre 250 sedi. I suoi sistemi Muse, responsabili del check-in e della gestione bagagli, sono stati messi fuori uso. L’azienda ha confermato l’attacco, assicurando di essere al lavoro per ripristinare la piena funzionalità.

Attacco hacker agli aeroporti, ritardi e cancellazioni: perché andrà sempre peggio
IPA
Bruxelles, Londra e Berlino nel caos: centinaia di voli in ritardo e cancellazioni a catena per il cyberattacco a Collins Aerospace.
Unione europea