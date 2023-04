Coop alleanza, previste nuove assunzioni per 550 giovani

Fonte: ANSA Una dipendente di un punto farmacia dentro un supermercato Coop

In arrivo 550 nuovi posti di lavoro in Coop Alleanza 3.0. Grazie alla firma del contratto espansione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la più grande cooperativa di consumatori del sistema Coop prevede un investimento di oltre 40 milioni di euro con il quale finanziare il programma il prepensionamento di mille persone e l’assunzione di 550 giovani dipendenti. L’accordo prevede la possibilità dell’uscita anticipata da lavoro a coloro a cui mancano massimo cinque anni per la pensione anticipata o di vecchiaia, che verrebbero sostituti da nuovo personale con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

Nuove assunzioni in Coop: firmato il contratto di espansione

Coop Alleanza 3.0 riunisce 94 cooperative di consumatori, di cui 7 grandi ed è presente da Nord a Sud, con quasi 400 negozi e oltre 19mila lavoratori, in nove regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società controllate, anche in Lazio.

Nell’ambito di questo ciclo di assunzioni, l’azienda comunica che dalla prossima settimana partirà la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di sede.

Il contratto di espansione firmato da Coop Alleanza 3.0 prevede inoltre una spinta verso la possibilità rivolta a 800 lavoratori part time di incrementare il proprio orario di lavoro, in particolare per quelli occupati nei reparti freschi e freschissimi, e traccia “cento percorsi di carriera di persone con potenziale” per avviare la crescita del personale interno.

Il piano da 40 milioni di euro della cooperativa non riguarderà però soltanto nuove assunzioni e avanzamenti di carriera, ma servirà anche a incentivare la formazione di tutti i 16mila lavoratori di Coop, in linea con il contratto integrativo da poco firmato, per un totale di 320mila ore di aggiornamento professionale in più rispetto a quelle che tutti gli anni vengono già programmate dal colosso italiano della grande distribuzione.

Nuove assunzioni in Coop: le candidature

Il 19 aprile a Bologna è in programma il ‘Career Day’ di Coop Alleanza 3.0, una giornata nella quale i candidati potranno presentare il proprio curriculum per un colloquio su diverse aree di inserimento, dagli Acquisti, alle Risorse umane, dagli uffici dell’Amministrazione e controllo d’impresa al settore di Ricerca e sviluppo, dal reparto Marketing e vendite all’Area legale e ancora Logistica, Consulenza strategica e di direzione e Informatica per lo sviluppo reti.

La giornata di incontri e selezioni si terrà in collaborazione con l’Università di Bologna, al padiglione 33 di Bolognafiere, alle 9.30 alle 17.00.

Nei supermercati del colosso italiano, fanno sapere dalla cooperativa, ci sono opportunità per persone interessate al mondo della grande distribuzione organizzata da inserire come addetti alle vendite per i reparti casse, rifornimento scaffali, ortofrutta, banchi assistiti della gastronomia, macelleria, pescheria, pane e pasticceria, bar/ristoro e pet store.

Si cercano “risorse predisposte all’accoglienza del cliente e al lavoro di squadra, che garantiscano affidabilità, precisione, che abbiano voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in diverse mansioni (operazioni di cassa, sistemazione delle merci a scaffale, produzione e vendita ai banchi assistiti)”.

“È richiesta flessibilità su orari, lavoro nei fine settimana e nei giorni festivi: offriamo contratti part time/full time su turni settimanali, orario continuato e spezzato” si legge ancora sulla pagina di Coop Alleanza 3.0.

Le offerte di lavoro prevedono inizialmente un contratto a termine con possibilità di inserimento successivamente in apprendistato o tempo indeterminato e sono rivolte a figure domiciliate in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, provincia di Mantova e Cremona, Marche, Abruzzo, provincia di Roma, provincia di Matera, Puglia.

Di seguito le offerte di lavoro più recenti che è possibile trovare nella sezione Lavora con Noi del sito di Coop Alleanza 3.0.

Farmacisti – Marche

Coop Alleanza 3.0 ricerca Farmacisti da inserire all’interno dei Corner Salute dei punti vendita delle Marche.

Il ruolo prevede la gestione dello spazio di vendita nei suoi aspetti economici, di gestione dei prodotti e di ottimizzazione del servizio al cliente.

Requisiti richiesti:

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

Superamento dell’esame di Stato ed iscrizione aggiornata all’Ordine dei Farmacisti.

Disponibilità agli orari flessibili di punto vendita e al lavoro di sabato, domenica e nei festivi

Ottime doti organizzative, cortesia e attenzione al cliente, predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di assumersi responsabilità.

Contratto a tempo determinato/indeterminato full time e/o part time

Addetto gestione operativa magazzino deperibili – Udine

Coop Alleanza, ricerca per il Centro distruzione merci freschi e freschissimi di Udine, risorsa versatile, in grado di esprimere competenze trasversali tali da assicurare un’adeguata prestazione professionale verso tutte le attività svolte all’interno del magazzino: inventari, riordino, stoccaggio della merce, spedizioni e amm.ne, flussi informativi, ecc.

Requisiti richiesti:

Orientamento ai risultati

Adattamento veloce e flessibile alle situazioni

Disponibilità ai rapporti interpersonali

Non è richiesto un titolo di studio specifico. Non è richiesta una formazione specifica, ma meglio se il candidato ha già operato in ambito logistico

Contratto offerto: somministrazione di sei mesi prorogabili, con effettive possibilità di stabilizzazione per incremento organico. Full Time con orario indicativamente compreso tra le 8:00 e le 18:00 dal lunedì al venerdì e sabato mattina 8:00/12:00, possibilità di lavoro festivo e domenicale

Addetto al controllo qualità magazzino ortofrutta ittico – Forlì

Requisiti richiesti:

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie e/o Diploma Perito agrario o Agrotecnico Buona conoscenza di Excel

Disponibilità a lavorare su turni, considerando la prevalenza di turni pomeridiani e serali (dalle 14:00 alle 24:00, festivi e domenica)

Disponibilità a lavorare in ambiente refrigerato (da 8 a 12° per l’ortofrutta – da 0 a 4° per Latticini e Ittico).

Contratto offerto: somministrazione a FT per la durata 6 mesi iniziali con prospettive di proroghe e futura stabilizzazione (Liv. 4° CCNL per dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa.

Addetto al controllo qualità magazzino deperibili – Reggio Emilia

Coop Allenza 3.0 Logistica Freschi e Freschissimi ricerca un addetto al Controllo qualità per il magazzino deperibili di Reggio Emilia .

Requisiti richiesti:

Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie Agrarie

Diploma Perito Agrario o Agrotecnico

Buona conoscenza di Excel

Disponibilità a lavorare su turni, considerando la prevalenza di turni pomeridiani e serali (dalle 14:00 alle 24:00, festivi e domenica; turno di sabato ogni 4-5 settimane)

Disponibilità a lavorare in ambiente refrigerato (da 8 a 12° per l’ortofrutta – da 0 a 4° per Latticini e Ittico)

Contratto offerto: somministrazione a FT della durata: 6 mesi finalizzati alla stabilizzazione

Caporeparto freschi – provincia di Venezia

Coop Alleanza 3.0 cerca Caporeparto freschi per i supermercati nella provincia di Venezia

Conoscenze merceologiche e di lavorazione del prodotto: banco salumi formaggi e/o carni e/o ortofrutta e/o pesce

Conoscenza delle logiche di assortimento e di ordine dei prodotti

Capacità di analisi e monitoraggio KPI (Fatturato Margine lordo Differenze inventariali Produttività Costo del lavoro Livello di servizio del PV)

Competenze manageriali:

Proattività, Gestione del gruppo, Orientamento alla Vendita, Orientamento al Risultato, Problem solving e orientamento al miglioramento continuo

Profilo ricercato