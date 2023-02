Concorso Guardia di Finanza, bando per 1.230 allievi marescialli

Fonte: ANSA

E’ stato pubblicato il bando di concorso Guardia di Finanza 2023 per l’ammissione di 1.230 allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF, per l’anno accademico 2023/2024. Il bando è aperto anche ai civili e sarà aperto fino al 23 marzo 2023.

Concorso GdF, i posti

Il concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza (qui il bando completo) mette a disposizione un totale di 1.230 posti così ripartiti:

1.135 posti del contingente ordinario, di cui:

– 21 riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore

– 8 riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

– 25 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)

– 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH)

– 40 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM)

– 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC)

Concorso GdF, i requisiti

Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani in possesso di determinati requisiti, tra i quali:

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (23 Marzo 2023). Per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato a 35 anni non compiuti ;

alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (23 Marzo 2023). Per gli appartenenti al Ruolo Sovrintendenti ed al Ruolo Appuntati e Finanzieri, gli Allievi Finanzieri e gli Ufficiali di Complemento o in ferma prefissata del Corpo della Guardia di Finanza il limite è elevato a ; aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2022/2023 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute.

Concordo GdF, come partecipare

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale della Guardia di Finanza entro e non oltre il 23 Marzo 2023.

Per poter inserire la domanda, i partecipanti devono essere in possesso di Spid o Cie.

Sono previste le seguenti fasi di reclutamento: