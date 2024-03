Indian Wells, quanto guadagnano i vincitori: montepremi e prize money

Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Sul cemento outdoor della California, Stati Uniti, si disputa il primo evento mille del circuito Atp masters di tennis della stagione, l’Indian Wells, torneo che vede protagonisti i più grandi tennisti del mondo, a caccia di punti per il ranking e dell’alto montepremi in palio. Il prize money dell’Indian Wells , infatti, fa gola a molti, considerando che corrisponde a 8 milioni e 290mila 303 euro totali, di cui ben 1 milione e 14mila 601 euro a disposizione del vincitore del torneo. Oltre alle cifre, come detto, ci sono anche i punti per il ranking, ben 1000.

Indian Wells, quanto guadagnano i vincitori

Nel 2024, così come è avvenuto nel corso delle edizioni precedenti del torneo, agli Indian Wells i tennisti guadagno punti e soldi in base al raggiungimento di più obiettivi intermedi. Entrando più nello specifico, per il passaggio del primo turno sono previsti 27.717 euro e 10 punti per il ranking, mentre per il passaggio del secondo turno la cifra sale a 38.739 euro con 30 punti e per il terzo turno a 54.512 euro con 50 punti. Le somme, così come i punteggi ranking, subiscono una netta crescita dagli ottavi in poi:

per chi supera gli ottavi di finale degli Indian Wells sono previsti 93.159 euro e 100 punti ranking;

degli Indian Wells sono previsti e 100 punti ranking; il passaggio dei quarti garantisce 170.637 euro e 200 punti;

garantisce e 200 punti; superare le semifinali offre 299.768 euro e 400 punti.

Discorso a parte deve essere fatto per la finale degli Indian Wells, con i giocatori in campo che percepiscono un guadagno economico anche in caso di sconfitta. La cifra, per il secondo classificato, è naturalmente più bassa rispetto a quella del vincitore, ma non è comunque trascurabile. Al numero due del torneo americano sono garantiti 539.583 euro e 650 punti del ranking, mentre il vincitore porta a casa 1.014.601 euro e ben 1000 punti.

Indian Wells, i premi del torneo femminile e maschile

I premi economici messi in palio agli Indian Wells in precedenza descritti, così come i punti per il ranking, non presentano differenze tra il torneo maschile e femminile. Uomini e donne, dunque, concorrono in un torneo che è perfettamente paritario in termini di riconoscimenti e guadagni.

I tornei di tennis che pagano di più

Malgrado il prize money degli Indian Wells sia molto sostanzioso, non è il più alto in palio nei tornei di tennis internazionali, dove le cifre maggiori possono essere vinte soprattutto nei quattro Grandi Slam della stagione, ovvero l’Australian Open in Australia, il torneo di Wimbledon nel Regno Unito, il Roland Garros di Francia e lo US Open negli Stati Uniti. Nel 2024, ad esempio, l’Australian Open, vinto dall’italiano Jannik Sinner, prevedeva un premio pari a 86,5 milioni di dollari australiani, circa 53 milioni di euro, ben 10 in più rispetto all’anno precedente. Non è tuttavia il montepremi più alto che, al momento, resta quello messo in palio agli US Open del 2023: al vincitore sono stati consegnati 65 milioni di dollari americani, ovvero 58.714.000 di euro. Inferiori, ma comunque altissimi, anche i premi messi in palio negli altri due grandi slam della stagione: a Wimbledon nel 2023 il premio era di 44.700.000 sterline (51.390.929 euro) e al Roland Garros di Francia il vincitore 2023 ha guadagnato 49.600.000 euro.