Matteo Berrettini sta lavorando per recuperare al meglio il proprio stato di forma: Marrakech è un banco di prova per Montecarlo

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Matteo Berrettini è stanco del gossip e lavora duramente per lasciarsi alle spalle i problemi fisici che lo hanno a lungo tartassato. È tra i protagonisti dell’Atp di Marrakech, che lo ha posto sulla strada di un altro talentuoso italiano, Lorenzo Sonego. Un banco di prova cruciale per il Masters 1000 di Montecarlo. A 28 anni quasi compiuti, è tempo di dimostrare d’aver raggiunto una maturità sportiva e mentale. Il 2024 potrebbe essere l’anno del suo ritorno ai piani alti, dopo essere scivolato ben oltre il centesimo posto nel ranking Atp.

Atp Marrakech, il montepremi

Il torneo Grand Prix Hassan II, ovvero l’Atp Marrakech, non è di certo uno dei più ricchi del movimento tennistico internazionale. Per Matteo Berrettini, però, si tratta di un passo molto importante. Ha voglia di assaporare nuovamente la vittoria, preparandosi al meglio in vista di Montecarlo.

Ha infatti ottenuto una wild card per prendere parte al Masters 1000, dove si ritroverà a competere anche con il connazionale Jannik Sinner, in grado di lottare con Djokovic e Alcaraz per la vetta del ranking.

L’Atp Marrakech mette in palio, in toto, quasi 580mila dollari per il singolare e il doppio (circa 535mila euro). Quanto però finisce nelle tasche di un singolo giocatore? Al netto del proprio patrimonio, si può dire quasi certamente che Berrettini sia oggi più interessato a ritrovare la giusta forma e il rapporto con il successo. In termini pratici, però, fino a oggi ha ottenuto circa 67mila euro.

Una cifra raggiunta grazie al derby contro l’italiano Sonego, battuto ai quarti di finale, valsi ben 29.355 euro. Raggiungere la finale vale invece 49.940 euro e vincerla altri 85.605. Il totale? In caso di trionfo si parlerebbe di ben 202.490 euro.

Il patrimonio di Berrettini

Come detto, Matteo Berrettini è in fase di recupero. Il 2023 infatti è stato un anno a dir poco delicato per lui. Ha disputato appena 12 tornei in altrettanti mesi, per un incasso dai soli montepremi di poco più di 940mila euro. Una cifra che va ad aggiungersi a quanto ricevuto grazie ai propri risultati sportivi in tutta la sua carriera: 13,5 milioni di euro (arrotondati per eccesso).

Cifre che non tengono conto però dei contratti sponsor firmati nel corso degli anni. Dal 2019 a oggi si è ritrovato molto spesso sulle pagine dei giornali, facendo parlare di sé per talento e aspetto. La finale di Wimbledon raggiunta nel 2021, persa purtroppo contro Djokovic, ha di certo rappresentato per lui l’apice della popolarità con il pubblico di massa. Si parla di chi non segue il tennis con regolarità, anzi, ma che si è avvicinato alle vicende di uno o più sportivi, a seconda dei risultati. È il caso di Jannik Sinner, ad esempio.

Non si conoscono le cifre garantite dai brand che lo sostengono ma, tra Red Bull, Hugo Boss e altri, si può pensare di arrotondare la cifra precedentemente indicata a 20 milioni di euro.

Ranking Atp

I mesi di stop forzato hanno avuto un impatto devastante sulla classifica Atp, per quanto riguarda Matteo Berrettini. Il talentuoso tennista italiano è infatti scivolato al 135esimo posto, con 470 punti.

Al Corriere della Sera ha spiegato la sua condizione attuale: “Sette mesi senza giocare sono tanti. Mi è mancato e ora sono pieno di energie”. Un momento positivo per l’Italia del tennis, trascinata da Jannik Sinner. Il talento 22enne, però, non genera alcuna invidia, anzi: “Merita tutto quello che sta ottenendo. Spinge tutti noi a dare il meglio del meglio”.