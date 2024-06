Matteo Berrettini contro Roman Safiullin all’Atp di Stoccarda: quanto può vincere e dove vederla

Il tennista azzurro torna a Stoccarda dopo due mesi di assenza, saltando gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, pronto per risalire nel ranking

Fonte: ANSA Matteo Berrettini in azione a Monte Carlo

Matteo Berrettini torna sull’erba di Stoccarda per ricominciare a scalare il ranking Atp. “The Hammer” sarà di nuovo in campo sulla sua superfice prediletta a distanza di due mesi dalla tonsillite che l’aveva costretto a rinunciare agli Internazionali di Roma e al Roland Garros. L’ennesima sventura che ha prolungato la sua assenza dal circuito, nel quale era ritornato a marzo dopo essere stato lontano per sette mesi mesi a causa di una serie di infortuni. Adesso Berrettini potrà ripartire dalla Germania, dove si presenta da numero 95 e di fronte troverà il russo Roman Safiullin (n.42) ai sedicesimi di finale.

Matteo Berrettini contro Roman Safiullin all’Atp 250 di Stoccarda: dove vederla

“Spero di rientrare prima di Parigi o comunque per il Roland Garros”, aveva detto il 28enne azzurro annunciando di dover rinunciare al Master 1000 di Roma. Così non è stato a causa delle conseguenze della tonsillite che l’hanno costretto a saltare anche l’Open di Francia.

Il tennista italiano era appena tornato a giocare e a vincere all’Atp 250 di Marrakech, ma dopo l’eliminazione al primo turno di Monte Carlo si era dovuto di nuovo arrendere alle condizioni non perfette per colpa dei postumi della malattia.

Con la conclusione dello Slam di Parigi si apre adesso il ciclo dei tornei sulle superfici in erba, habitat naturale di Berrettini, e inizia l’avvicinamento a Wimbledon, dove “The Hammer” ha raggiunto il livello più alto della sua carriera in finale contro Djokovic nel 2021.

Dopo gli eccellenti risultati del tennis italiano al Roland Garros, con le finali del doppio maschile e femminile conquistate da due coppie italiane (Bolelli-Vavassori e Paolini-Errani) l’ultimo atto dello Slam al singolare raggiunto per la prima volta da Jasmine Paolini e l’incoronazione di Jannick Sinner a numero 1 del mondo (fermato in semifinale da Alcaraz) anche Berrettini vuole prendere parte al momento d’oro del movimento azzurro, che l’ha visto fuori ormai per troppo tempo.

L’Atp 250 di Stoccarda può essere l’occasione giusta per il rilancio del 28enne romano, che ha già vinto il torneo nel 2019 e nel 2022. Grazie al forfait dell’australiano Vukic è entrato direttamente in tabellone, dove ha pescato nel sorteggio la testa di serie n.8, il russo Roman Safiullin: i due si sono incontrati soltanto in un precedente, nell’ultimo turno di qualificazioni sul cemento di Shenzhen nel 2017, quando il russo vinse per 6-7, 6-4, 7-6.

In Germania mancheranno tanti protagonisti del circuito e il tennista più alto nel ranking sarà il numero 4 e finalista al Roland Garros, il tedesco Alexander Zverev. Berrettini troverà anche altri due connazionali: Lorenzo Musetti, testa di serie n. 5, che affronterà Giovanni Mpetshi Perricard, e Flavio Cobolli, contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Tutto l’Atp 250 di Stoccarda sarà trasmesso fino al 16 giugno sui canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e in streaming su Now. Questo il programma delle partite degli italiani impegnati in campo nella giornata di martedì 11 giugno:

Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard ore 11.00

Roman Safiullin – Matteo Berrettini ore 12.30

Flavio Cobolli – Jan-Lennard Struff ore 16.30

Con un montepremi complessivo di 812.235 euro, il torneo può portare nelle casse dei tennisti azzurri un prize money significativo, ripartito così dai sedicesimi: