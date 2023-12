I sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League, tenutisi a Nyon, potevano andare peggio alle tre italiane rimaste in corsa per il torneo. Inter, Napoli e Lazio, tutte qualificate come seconde del girone, hanno infatti pescato tre importanti big del calcio europeo, ma da un’urna che poteva dare maggiori guai agli uomini di Simone Inzaghi, Walter Mazzarri e Maurizio Sarri.

A dir la verità, tra i tre, a vedersela peggio saranno proprio i biancocelesti di Sarri che per staccare il pass per i quarti di finale dovranno cercare l’impresa, mentre per Inter e Napoli le sfide sono difficili, ma non impossibili.

Sorteggi Champions “fortunati” per le italiane

Poteva andare peggio, ma alla fine le italiane di Champions possono sorridere. In un’urna in cui Inter, Napoli e Lazio erano inserite in una seconda fascia che guardava alla prima con gli spauracchi Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, Barcellona, Borussia Dortmund, Atletico Madrid e Real Sociedad, alla fine è andata meglio del previsto.

Con l’impossibilità per l’Inter di pescare la Real Sociedad, per il Napoli di prendere il Real Madrid e per la Lazio di pescare l’Atletico di Madrid perché avversarie già affrontate nei gironi, sorridono Simone Inzaghi e Walter Mazzarri, un po’ meno Sarri.

Infatti l’Inter è riuscita a evitare big come Bayern Monaco, Real e City per pescare un ben più “abbordabile” Atletico Madrid che, nella prima fascia, era forse la miglior soluzione per i nerazzurri. Anche il Napoli temeva City e Bayern, così come l’Arsenal, ma alla fine è arrivato il Barcellona. Il massimo sarebbe stato pescare una tra Borussia Dortmund e Real Sociedad, ma gli uomini di Mazzarri (che ha sostituito in corsa Garcia) dovranno accontentarsi e stringere i denti contro i blaugrana che di certo non sono la corazzata degli ultimi anni.

Tanto amaro in bocca, invece, per la Lazio, che dopo aver staccato il pass per gli ottavi da seconda alle spalle dell’Atletico Madrid dovranno vedersela col Bayern Monaco per sognare la qualificazione ai quarti. Una sfida complicata per Sarri e i suoi, contro i tedeschi rimasti imbattuti nel loro girone (un solo pareggio e 5 vittorie) che ha fatto fuori dalla Champions League Galatasaray e Manchester United.

E le altre sfide? L’urna di Nyon ha regalato accoppiamenti interessanti, col Porto che ha pescato l’Arsenal, il Psg che sfiderà la Real Sociedad o il Psv col Dortmund. Tra le sfide promettenti anche Lipsia-Real Madrid. Di seguito tutti gli accoppiamenti per gli ottavi:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

Psg-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

Psv-Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

Lipsia-Real Madrid

Quando si giocano gli ottavi e dove vederli

E saranno quindi tre doppie sfide interessanti, che delineeranno un quadro in vista dei quarti che si può prospettare ricco di insidie. Le italiane saranno chiamate a dei big match non da poco, partite di cartello che potranno essere seguite come sempre su Amazon Prime .

Manca ancora il calendario ufficiale di quelle che saranno le gare visibili online, ma intanto le date da cerchiare in rosso sono quelle del 13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 per i match di andata, per il ritorno invece 5, 6, 12 e 13 marzo 2024.

Quanto vale la qualificazione ai quarti di Champions League

Ma quanto valgono questi match per le italiane? Ogni gara di Champions porta con sé importanti introiti, che vanno dagli incassi delle gare casalinghe ai premi veri e propri messi a disposizione dalla Uefa. Le italiane ne sanno qualcosa, perché per ogni partita della fase a gironi hanno già incassato dei bonus in base alle prestazioni, ovvero 2,8 milioni di euro per ogni vittoria e 930.000 euro per pareggio.

Ci sono poi degli importi non distribuiti (930.000 euro per pareggio) che sono raggruppati e ridistribuiti tra i club che partecipano alla fase a gironi in misura proporzionale al numero di vittorie. Chi si è qualificato agli ottavi, poi, ha potuto incassare già 9,6 milioni di euro.

Per Inter, Napoli e Lazio, quindi, fare i conti è facile:

Inter : con i gironi ha incassato 11,19 milioni (3 vittorie e 3 pareggi) più 9,6 milioni, per un totale di 20,79 milioni esclusi i bonus dal ranking decennale e market pool;

: con i gironi ha incassato 11,19 milioni (3 vittorie e 3 pareggi) più 9,6 milioni, per un totale di 20,79 milioni esclusi i bonus dal ranking decennale e market pool; Napoli : con i gironi ha incassato 9,33 milioni (3 vittorie e 1 pareggio) più 9,6 milioni, per un totale di 18,93 milioni esclusi i bonus dal ranking decennale e market pool;

: con i gironi ha incassato 9,33 milioni (3 vittorie e 1 pareggio) più 9,6 milioni, per un totale di 18,93 milioni esclusi i bonus dal ranking decennale e market pool; Lazio: come il Napoli, con i gironi ha incassato 9,33 milioni (3 vittorie e 1 pareggio) più 9,6 milioni, per un totale di 18,93 milioni esclusi i bonus dal ranking decennale e market pool

Ma la speranza è che il cammino non sia finito qui. Perché? Guardando i premi per i quarti e le fasi successive è presto detto.

La qualificazione ai quarti, infatti, vale ben 10,6 milioni che, sommati poi ai 12,5 milioni per le semifinali e i 15,5 per la finale fanno sfregare le mani ai club che in caso di successo incasserebbero ulteriori 4,5 milioni. In tutto, infatti, tra quota di partecipazione e bonus prestazioni chi vince la Champions League 2023-24 può ricevere un massimo di 85,14 milioni di euro.

Meglio di così, di certo, è andata all’Inter l’anno scorso che, nonostante le vittoria mancata in finale contro il Manchester City ha portato a casa un discreto gruzzoletto. I risultati tra gironi e fase a eliminazione, in cui i nerazzurri di Inzaghi avevano fatto fuori in sequenza dagli ottavi alla finale Porto, Benfica e Milan e prima ancora erano riusciti a staccare il pass per gli ottavi in un girone con Bayern Monaco, Barcellona e Vitkoria Plzen, hanno infatti portato alle casse dei nerazzurri ben 98,09 milioni di euro.

Meglio, ovviamente, era andata al Manchester City vincitore finale. Dopo aver avuto la meglio nel girone con Siviglia, Dortmund e Copenaghen e aver fatto fuori tra ottavi e finale Lipsia, Bayern Monaco e Real Madrid, trionfando a Istanbul contro l’Inter sono arrivati ben 109,7 milioni di euro. Un premio mozzafiato per la squadra di Pep Guardiola, autrice del Treble (Campionato, FA Cup e Champions) che ha portato i Citizens alla prima vittoria della coppa dalle grandi orecchie della sua storia.

