Italia-Spagna, seconda partita del girone di Euro 2024: dove vederla in Tv

Sfida al vertice del gruppo B degli Europei tra gli azzurri campioni in carica e le Furie rosse, chi vince è matematicamente primo: tutte le combinazioni per andare agli ottavi

Fonte: ANSA

Testa a testa tra Italia e Spagna per stabilire il primo posto del girone B e il passaggio aritmetico agli ottavi di Euro 2024. Il pareggio per 2-2 tra Croazia e Albania ha praticamente spianato la strada della qualificazione agli azzurri, che per continuare il cammino agli Europei di Germania avranno altre carte da giocare oltre la vittoria. La sfida di stasera a Gelsenkirchen è il grande classico della competizione, visto che si tratta dell’incontro andato in scena più volte nel torneo, e rappresenta anche il primo vero banco di prova per la squadra del Ct Luciano Spalletti.

Euro 2024, Italia-Spagna: la partita

In conferenza stampa il tecnico della Nazionale ha espresso “la voglia matta di fare la partita pur confrontandoci con una delle scuole calcio più importanti”, ma senza sopravvalutarli. Contro la Spagna, l’Italia di Luciano Spalletti potrà dimostrare di che pasta è fatta e l’allenatore è il primo tra i curiosi.

“Se si dà il pallino agli avversari, da una partita come questa se ne esce male – ha dichiarato -. Si tenterà anche di comandare il gioco, vedremo se saremo bravi a farlo contro una delle squadre più forti. Mostriamo che anche la scuola italiana è importante“.

“Ne ho passata qualcuna, ma questa è da mettere a quel livello. Tutti abbiamo delle storie da raccontare: i calciatori si accorgeranno, quando avranno la mia età, che hanno bisogno di storie da raccontare, questa è una di quelle partite che può determinare una di quelle storie” ha aggiunto in conferenza il Ct parlando dell’importanza del confronto, che anche il collega avversario Luis de la Fuente ha confermato alla vigilia: “Vogliamo vincere perché una partita importante, vogliamo vincere perché è contro l’Italia ed è come una finale” ha detto il tecnico delle Furie rosse.

La sfida tra Italia e Spagna è la più giocata tra due squadre in competizioni internazionali: quello di Gelsenkirchen sarà l’11esimo incontro, otto agli Europei e tre ai Mondiali, e stabilisce anche il primato di confronti consecutivi agli Europei (5 edizioni).

Euro 2024, Italia-Spagna: le combinazioni, la qualificazione agli ottavi e dove vederla in Tv

La vittoria di entrambe le squadre nella prima giornata di Euro 2024, insieme al pareggio al secondo turno di Croazia e Albania, fanno sì che la vincente tra Italia e Spagna si qualifichi come prima del girone, in virtù dello scontro diretto.

I criteri per determinare la qualificazione agli ottavi degli Europei, infatti, sono nell’ordine:

punti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

differenza reti complessiva nel girone;

numero di gol segnati nel girone;

vittorie nel girone;

condotta fair play;

posizione di classifica nelle qualificazioni.

Se due squadre con lo stesso numero di punti, gol fatti e subiti dovessero terminare in pareggio l’ultima partita contro, l’ordine di arrivo verrebbe stabilito con i calci di rigore.

Alla luce della classifica attuale del gruppo B, che vede Spagna e Italia a 3 punti con Albania e Croazia a 1 punto, ad ognuna delle due squadre in testa basterebbe un pareggio e non perdere nell’ultima gara per andare agli ottavi tra le due prime classificate.

Anche se gli azzurri dovessero perdere lo scontro diretto, sarebbe sufficiente un pareggio contro i croati per arrivare secondi, ma anche in caso di sconfitta potrebbe qualificarsi tra le migliori quattro terze dei gironi, a meno che l’Albania non riuscisse nell’impresa di battere la Spagna.

La partita tra Italia e Spagna sarà trasmessa in chiaro su Rai con calcio d’inizio alle 21 allo stadio Veltins-Arena di Gelsenkirchen, casa dello Shalke 04. Per gli abbonati, la sfida sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.