Croazia-Italia, ultima partita del girone di Euro 2024: dove vederla in Tv

Gli azzurri sono attesi alla sfida contro i croati per riscattare la deludente prestazione con la Spagna: per la qualificazione agli ottavi basterebbe un punto

Fonte: ANSA Il Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, nell'allenamento in vista di Croazia-Italia

Ultima chiamata per la Nazionale del Ct Luciano Spalletti. Dopo la vittoria risicata al debutto contro l’Albania e soprattutto la prestazione anonima nella cocente sconfitta contro la Spagna, l’Italia punta al riscatto contro una Croazia ancora in corsa per la qualificazione. Gli azzurri hanno due risultati su tre per poter passare agli ottavi come seconda del gruppo, ma dagli attuali campioni in carica degli Europei si attende una partita all’altezza del proprio valore e di quello degli altri pretendenti al titolo.

Euro 2024, Croazia-Italia: la partita

Nonostante il vantaggio nella classifica del girone, per l’Italia la qualificazione è tutt’altro che chiusa. Sia Croazia che Albania sono in corsa per gli ottavi, ma se è difficile pronosticare la vittoria delle aquile bicefale contro la Spagna, la squadra di Zlatko Dalic ha bisogno di fare risultato più della nostra Nazionale per sperare di proseguire il suo percorso ad Euro 2024.

Come troppe volte si è sentito dire in queste circostanze, gli azzurri hanno bisogno di punti e non si possono permettere di fare calcoli. “Se si perde, si va a casa. Abbiamo a che fare con dei professionisti seri. Bisogna essere realistici e sintetici” è stata la risposta lapidaria in conferenza di Spalletti ai dubbi sulle ripercussioni psicologiche della sconfitta per 1-0 contro le Furie rosse

“Sarebbe un errore pensare che ci basta un pareggio con la Croazia – ha scandito alla vigilia il Ct -. Si possono fare dei cambi inserendo giocatori con caratteristiche diverse, ma il piano di gioco non cambia e vogliamo fare la partita. Io sono più tranquillo quando abbiamo la palla noi e più agitato quando ce l’hanno gli avversari”.

“Sarà una gara in cui c’è la giusta pressione perché ha molta importanza dal punto di vista del risultato e coinvolge il sentimento di molte persone – ha detto ancora -. Va saputa gestire. Dobbiamo fare il massimo momento dopo momento per essere in pace con la coscienza”.

“Contro la Spagna abbiamo subito un dolore, ma adesso mi aspetto una reazione. Vogliamo fare la nostra partita, nonostante la Croazia sia più tecnica ed esperta di noi – ha spiegato infine il Ct azzurro – Ci saranno però anche dei momenti in cui rallentare leggendo bene la gara e fare possesso palla. Qualche volta saremo costretti a difenderci o a restare col blocco squadra basso, cercando poi di ribaltare l’azione in ripartenza. Qualche anno fa si poteva difendere tutta la gara e giocare di rimessa, ma in un calcio moderno è difficile”.

A questo punto del torneo, dunque, è utile tenere a mente la gerarchia dei criteri per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024:

punti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

differenza reti complessiva nel girone;

numero di gol segnati nel girone;

vittorie nel girone;

condotta fair play;

posizione di classifica nelle qualificazioni.

Se due squadre con lo stesso numero di punti, gol fatti e subiti dovessero terminare in pareggio nell’ultima partita contro, l’ordine di arrivo verrebbe stabilito con i calci di rigore.

Alla luce della classifica attuale del gruppo B, con Spagna a 6 punti certa del primo posto nel girone, Italia a 3 punti con Albania e Croazia a 1, per la Nazionale potrebbe essere sufficiente un pareggio per qualificarsi come seconda.

Anche in caso di sconfitta con i croati, che sorpasserebbero così gli azzurri in seconda posizione, la squadra di Spalletti potrebbe qualificarsi tra le migliori quattro terze dei gironi, a meno che l’Albania non riuscisse nell’impresa di battere la Spagna. In quel caso la Nazionale sprofonderebbe in fondo al gruppo e subirebbe così un’eliminazione clamorosa.

Tra Croazia e Italia si tratterà del terzo incontro nel corso di un grande torneo internazionale, disputato in tutte e tre le occasioni nella fase a gironi, con una vittoria per 2-1 dei croati al Mondiale del 2002 e un pareggio per 1-1 ad Euro 2012.

La partita tra andrà in onda in chiaro su Rai con calcio d’inizio alle 21 di lunedì 24 giugno allo stadio Leipzig Arena di Lipsia. Per gli abbonati, la sfida sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.