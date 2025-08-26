Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Sinner affronta Kopriva al primo turno degli US Open 2025, netta differenza di guadagni

Jannik Sinner inizia la difesa del titolo agli US Open 2025 affrontando al primo turno il ceco Vit Kopriva. Una sfida che, al di là del piano tecnico, racconta due percorsi professionali profondamente diversi, fotografati dai numeri legati ai guadagni in carriera. L’azzurro arriva a Flushing Meadows da campione in carica e con l’obiettivo di consolidare il primato nel ranking ATP. Nonostante il ritiro nella finale di Cincinnati contro Alcaraz, Sinner si presenta a New York con una stagione già ricca di successi.

Nel 2025 ha conquistato due titoli, Australian Open e Wimbledon, e ha accumulato oltre 9 milioni di dollari (circa 8 milioni e 300 mila euro) in premi nei tornei disputati fino ad agosto. Il totale in carriera, sommando singolare e doppio, supera i 46 milioni di dollari, quasi 43 milioni di euro. Una cifra che lo colloca stabilmente tra i tennisti più vincenti anche dal punto di vista economico grazie a una continuità di rendimento nei tornei del Grande Slam, nei Masters 1000 e nelle Finals. La stabilità economica conquistata gli permette di contare su un team di supporto completo, viaggi pianificati senza limiti e la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla prestazione sportiva.

Kopriva, il salto nella top 100 e la rincorsa alla stabilità

Vit Kopriva, 28 anni, originario di Bilovec in Repubblica Ceca, vivrà agli US Open il debutto più prestigioso della carriera, affrontando il numero uno al mondo. La sua stagione 2025 lo ha visto conquistare il Challenger di Napoli, un successo che gli ha permesso di spingersi fino alla posizione 78 del ranking, il suo miglior risultato. Quest’anno i suoi guadagni ammontano a poco più di 460 mila euro, mentre il totale in carriera non supera 1,3 milioni. Una distanza enorme rispetto ai numeri di Sinner, che evidenzia quanto la vita nel circuito possa cambiare radicalmente tra chi frequenta stabilmente i tornei più prestigiosi e chi lotta per mantenere una posizione tra i primi cento.

Per Kopriva, ogni risultato ha un peso determinante non solo sul ranking ma anche sulla possibilità di pianificare la stagione successiva. I suoi guadagni restano legati soprattutto ai tornei Challenger e alle qualificazioni nei tabelloni ATP dove spesso i premi non coprono interamente le spese di trasferte e staff.

Le differenze tra i due tennisti

Il confronto tra Sinner e Kopriva non è solo sportivo ma anche simbolico: il primo rappresenta l’élite del tennis mondiale con un impatto economico e mediatico che lo colloca tra i protagonisti assoluti del circuito; il secondo incarna la fatica di chi cerca di emergere conquistando con pazienza piccoli traguardi e sperando di consolidare un posto tra i migliori. Sinner parte favorito sul cemento di New York, ma per Kopriva questa partita rappresenta già un traguardo importante, oltre che una vetrina internazionale senza precedenti.

Giocatore Guadagni 2025 Guadagni in carriera Ranking ATP (agosto 2025) Jannik Sinner 8,31 milioni € 42,58 milioni € 1 Vit Kopriva 463 mila € 1,28 milioni € 89

Il divario supera i 41 milioni di euro, una cifra che racconta più di ogni parola la distanza tra i due percorsi.