Le polemiche per gli aumenti di Dazn hanno fatto centro ed ecco tre mesi di sconto e come risparmiare tutto l'anno

Il tema del costo degli abbonamenti streaming per le partite di calcio è molto dibattuto. A dire il vero, però, è l’intero settore dell’intrattenimento online che non smette di rivedere al rialzo i propri tariffari.

Parlando di serie A, però, è innegabile come la situazione sia diversa. Dazn detiene la quasi totalità dei diritti del massimo campionato italiano (condivide tre partite settimanali con Sky), il che consente di fare un po’ il bello e il cattivo tempo. Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli aumenti e, in maniera consequenziale, si è registrato un nuovo picco nel mercato del “pezzotto”. L’azienda però sembra sulla via della riconciliazione. Necessita di entrate ma non fa ancora un passo indietro netto. Ciò che offre, però, sono offerte sul medio periodo, di cui tener decisamente conto.

Dazn, prezzi in offerta

La Lega di Serie A ha da tempo annunciato una dura battaglia contro il “pezzotto”. Le Iptv stanno distruggendo il nostro calcio, si ripete, ma intanto gli utenti restano inascoltati. I prezzi per poter godere dalle quattro alle 6 partite della propria squadra del cuore, in media, sono ormai estremamente elevati, eppure la questione passa sotto silenzio.

È evidente però come il contraccolpo in casa Dazn sia stato accusato, considerando le recenti offerte. È stato avviato un gran lavoro di comunicazione con gli ex clienti e non solo, ed ecco il nuovo piano Standard, con garanzia di prezzo ribassato per tre mesi:

Standard, accodo mensile – È possibile usufruire del servizio al costo di 24,90 euro al mese, per 3 mesi, senza vincolo alcuno di permanenza;

– È possibile usufruire del servizio al costo di 24,90 euro al mese, per 3 mesi, senza vincolo alcuno di permanenza; Standard, accordo mensile con vincolo – Il servizio presenta un costo mensile di 19,90 euro, per 3 mesi, e il vincolo previsto è di 12 mesi. Ciò vuol dire che dopo 90 giorni si sarà costretti a pagare la cifra integrale prevista dall’azienda (è possibile recedere, pagando una sanzione, corrispettiva al risparmio ottenuto in precedenza);

– Il servizio presenta un costo mensile di 19,90 euro, per 3 mesi, e il vincolo previsto è di 12 mesi. Ciò vuol dire che dopo 90 giorni si sarà costretti a pagare la cifra integrale prevista dall’azienda (è possibile recedere, pagando una sanzione, corrispettiva al risparmio ottenuto in precedenza); Standard, accordo annuale – Si prevede un pagamento in soluzione unica, pari a 299 euro. Di fatto si tratta dell’offerta più conveniente. A fronte di un dispendio maggiore immediato, ci si garantisce un totale di 12 mesi al costo di 24,90 euro ogni 30 giorni.

Occorre precisare come al termine dei tre mesi il costo dell’abbonamento tornerà al suo prezzo regolare. Nello specifico parliamo di 44,99 euro al mese, in caso di offerta senza vincolo annuale, e di 34,99 euro al mese in caso di garanzia di permanenza per almeno 12 mesi. L’offerta è valida fino alle 23,59 di domenica 10 novembre 2024.

Considerando tutto ciò, l’accordo annuale da 299 euro è chiaramente molto conveniente. Con 34,99 euro al mese, infatti, ci si ritroverebbe a pagare 419 euro circa all’anno. Nel caso di 44,99 euro, invece, la cifra complessiva sarebbe invece addirittura di 540 euro, circa.

Cosa vedere con Dazn Standard

Prima di prendere una decisione, però, occorre essere adeguatamente informati. Cosa è possibile dunque vedere con Dazn Standard? È possibile seguire tutte le partite di Serie A, e non solo. Al massimo campionato italiano si aggiungono infatti LaLiga, l’offerta multisport (volley italiano, basket italiano, Eurolega, Eurocup, l’offerta di Eurosport, la grande boxe e non solo) e le competizioni femminili, compresa la Uefa Women’s Champions League.

È possibile inoltre connettere fino a sei dispositivi ma, lo precisiamo, soltanto due potranno visionare contenuti in contemporanea. Ciò che più interessa gli utenti alla ricerca di risparmio, però, è la possibilità di condividere l’account. Ciò non è mai permesso, ufficialmente, ma ufficiosamente è un’opzione che riguarda Dazn Plus. Standard infatti prevede la visione di due dispositivi allo stesso tempo soltanto se condividono la connessione internet.