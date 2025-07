Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 4 volte in tornei chiave: quasi 10 milioni di euro i premi sfumati per l’azzurro tra 2021 e 2023

Per la terza volta negli ultimi tre anni, Jannik Sinner si ritrova a sfidare Novak Djokovic sull’erba di Wimbledon. Un duello che ormai rappresenta una sorta di “esame di laurea” per il tennista altoatesino, come confermato dallo stesso Sinner: “Non l’ho mai battuto sull’erba. Ma rispetto al 2023 sono un giocatore diverso, ho più fiducia in me stesso. Sono maturato e cresciuto”. La nuova sfida arriva dopo la vittoria nei quarti contro Ben Shelton che ha sorpreso tutti considerando che fino a poco prima della partita si temeva per un ritiro del numero uno al mondo a causa di gomito dolorante nel match con Dimitrov.

La sfida tra i due si rinnova con Djokovic che, a 38 anni, ha cancellato l’allenamento alla vigilia della semifinale per precauzione dopo un piccolo infortunio muscolare. Il serbo, con 24 Slam vinti, va a caccia del 25esimo Major e spera di battere Sinner per la quinta volta in carriera. Dal 2021 al 2023 Djokovic ha battuto Sinner in quattro occasioni decisive, in tornei in cui poi è riuscito a vincere il titolo, intascando premi di grande valore e facendo perdere la cifra di quasi 10 milioni di euro al tennista italiano.

Quanto ha perso Sinner nelle sconfitte con Djokovic

Il primo confronto tra Sinner e Djokovic risale al secondo turno del torneo di Montecarlo nel 2021, dove il serbo ha superato l’attuale numero uno al mondo con un netto 6-4, 6-2. Il torneo fu poi vinto da Stefanos Tsitsipas, quindi Djokovic non vinse quel titolo. Il vincitore di Montecarlo 2021 guadagnò 251.085 euro, cifra che indicava il massimo possibile in palio. Pur non trattandosi di un’occasione persa per la vittoria assoluta, la sconfitta fermò il percorso di Sinner in un torneo importante.

Nel 2022 Sinner fu eliminato da Djokovic nei quarti di finale di Wimbledon, dopo essere stato avanti di due set. Djokovic rimontò e vinse l’incontro 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, proseguendo fino a conquistare il trofeo. Il premio per il vincitore di Wimbledon 2022 era di circa 2.340.000 euro.

L’anno successivo i due si incontrarono di nuovo, questa volta in semifinale. Djokovic vinse l’incontro in tre set: 6-3, 6-4, 7-6(4). Ancora una volta, il serbo si è poi imposto nel torneo. Il montepremi per il vincitore di Wimbledon 2023 è stato di circa 2.702.500 euro.

L’ultimo precedente tra i due in cui ha vinto il serbo è stato nella finale delle ATP Finals 2023, disputate a Torino. Djokovic vinse con il punteggio di 6-3, 6-3. Il premio per il vincitore imbattuto del torneo era di circa 4.417.380 euro, il più alto mai assegnato in un torneo tennistico. Proprio Sinner è riuscito a vendicarsi involontariamente, infatti grazie alla vittoria nella fase a gruppo proprio contro Djokovic, ha impedito a quest’ultimo di conquistare la cifra messa in palio per chi non faceva registrare sconfitte. Alla fine il serbo si è dovuto “accontentare” di 2 milioni di euro.

Le cifre complessive

Considerando i premi dei tornei vinti da Djokovic nei tre casi (Wimbledon 2022, Wimbledon 2023 e ATP Finals 2023), si può stimare che Sinner abbia mancato una potenziale vincita di circa:

Wimbledon 2022: 2.340.000 euro

Wimbledon 2023: 2.702.500 euro

ATP Finals 2023: 1.882.373 euro

Il totale ammonta a quasi 7 milioni di euro che poi ovviamente corrispondono ai premi vinti da Djokovic. A questa cifra si potrebbe aggiungere una parte del premio di Montecarlo 2021, qualora Sinner fosse riuscito ad avanzare nel tabellone. Il totale è di circa 10 milioni di euro, premi “persi” dal tennista italiano per mano dell’avversario serbo.