Serie A, si cambia: addio Tim, il nuovo sponsor è Eni

Fonte: ANSA L'Inter festeggia un gol nel derby contro il Milan

In attesa di capire che fine faranno i campionati nazionali con la suggestione Superlega sul tavolo, la Serie A cambia il ‘title sponsor’ dopo 25 anni ininterereotti di rapporto con Tim. Sarà infatti Eni, sotto la denominazione ‘Enilive’, a supportare il massimo campionato calcistico italiano, con un contratto triennale da 22 milioni l’anno.

Il voto in Lega

L’accordo tra la Lega Serie A ed Eni vale circa 22 milioni di euro annui (circa il 17% in più rispetto all’ultimo accordo con Tim) nell’ambito di un contratto triennale con opzione per ulteriori due stagioni. La votazione è passata in assemblea con l’unanimità da parte delle 20 società.

Frecciarossa resta sponsor della Coppa Italia

E’ stata inoltre accettata la proposta di Trenitalia, con Frecciarossa che rimarrà title sponsor della Coppa Italia per altri tre anni.

La nota della Lega Calcio

“Come Lega Serie A – si legge nella nota diramata dopo l’assemblea – teniamo a ringraziare TIM per la collaborazione di 25 anni che ci ha consentito di crescere e portare il calcio nelle case degli italiani, con una connessione sempre migliore. Nell’Assemblea di oggi si è deliberato il nuovo partner commerciale che sarà ‘naming sponsor’ del Campionato di Serie A ed è stato individuato in Eni con Enilive, in coerenza anche con la nostra agenda di sostenibilità e di promozione della riduzione dell’impatto ambientale”.

Diritti tv

I club hanno inoltre deliberato l`assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in America Latina e in diversi territori dell’est Europa, registrando un incremento significativo rispetto al ciclo precedente. La vendita dei diritti audiovisivi nel mondo, gestita attraverso la struttura di vendita internazionale della Lega Serie A, proseguirà nei prossimi mesi in altri Paesi europei ed extraeuropei.