Terremoto nel calcio: Ue dà ragione alla Superlega

Fonte: ANSA La coppa della Champions League

“Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche interclub, come la Superlega, violano il diritto dell’Unione”. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue esprimendosi sul ricorso promosso dalla Superlega contro il presunto monopolio illegale di Fifa e Uefa sull’organizzazione delle competizioni internazionali. Dunque l’Ue dà torto a Fifa e Uefa stabilendo che “Non si possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative”.

Terremoto

“Le regole di Fifa e Uefa – si legge nella sentenza – che impongono la propria approvazione allo sviluppo di nuove competizioni tra club, come per esempio la Superlega, proibendo a squadre e giocatori di parteciparvi, sono illegali. Non c’è una cornice legale che garantisca trasparenza, oggettività, mancanza di discriminazione e proporzionalità da parte di Fifa e Uefa”.

E ancora: “Le regole che danno a Fifa e Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento dei diritti commerciali dei diritti relativi a questi tornei sono tali da limitare la competizione in un ambito di grande importanza per media, consumatori e spettatori televisivi dell’Unione Europea”.

E infine: “Nelle condizioni attuali Fifa e Uefa si trovano in una posizione di abuso di posizione dominante”. Questa sentenza apre scenari completamente nuovi, e al momento difficilmente ipotizzabili. Per il calcio un possibile autentico terremoto.

Cosa può cambiare

Infatti il pronuciamento della Corte può cambiare completamente gli assetti del calcio internazionale così com’è stato fino ad oggi. Al di là del collasso della Superlega di Florentino Perez e Andrea Agnelli a suo tempo, si apre all’idea di competizioni che esulino dal controllo di Fifa e Uefa. E allora a fare la differenza potrbbero essere i soldi, visti i fondi di investimento arabi e americani interessati a nuove formule. Tornei particolarmente ricchi finirebbero inevitabilmente per attrarre i club più di quanto possa fare oggi la Champions League, ed ora il terreno per progetti di questo tipo è sgombro.

Il fattore Arabia Saudita

Il vecchio progetto Superlega era di stampo europeo (con soldi americani). In realtà i fondi interessati puntano ad una competizione di tipo globale, in cui abbiano il loro spazio anche club americani e soprattutto arabi. Perché non è evidentemente credibile che i massicci investimenti sul calcio dell’Arabia Saudita possano limitarsi ad un campionato nazionale che non interessa a nessuno. L’obiettivo è quello di entrare a far parte di una Superpega con i maggiori club europei e mondiali, e ora quel progetto è considerato legittimo.