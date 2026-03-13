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ANSA Cosa cambia alla Roma con la scelta dei Friedkin

La struttura societaria della Roma registra una novità nella catena di controllo che collega il club alla famiglia Friedkin. Dal 2020 la società giallorossa è guidata dall’imprenditore statunitense Dan Friedkin, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio investimento nel settore sportivo attraverso diverse operazioni internazionali. Nella struttura societaria, ora, che porta alla proprietà della Roma compare ora una nuova società: Pursuit Sports. Si tratta di una realtà creata per coordinare e sviluppare le attività sportive controllate dal gruppo Friedkin. La nascita di questa società rappresenta un passaggio nella strategia di organizzazione delle partecipazioni sportive dell’imprenditore americano, che negli ultimi anni ha costruito un portafoglio di club calcistici in più paesi.

La nascita di Pursuit Sports nel gruppo Friedkin

La società Pursuit Sports è stata creata nel luglio 2025 con l’obiettivo di supervisionare e supportare le proprietà sportive del Friedkin Group. L’idea alla base del progetto era quella di costruire una struttura centralizzata in grado di migliorare l’efficienza operativa dei club controllati dalla famiglia Friedkin. Il progetto è diventato ancora più rilevante dopo l’espansione del gruppo nel calcio europeo. Nel dicembre 2024 Dan Friedkin ha infatti acquisito anche l’Everton, storico club della Premier League inglese.

A queste proprietà si aggiunge inoltre il Cannes, società calcistica francese anch’essa controllata dal gruppo. L’obiettivo dichiarato della nuova società è coordinare le attività sportive e strategiche dei club, mantenendo allo stesso tempo l’identità e l’autonomia operativa delle singole realtà.

Alla guida di Pursuit Sports è stato nominato Dave Beeston, manager con esperienza nel settore degli investimenti e della gestione sportiva. In precedenza Beeston ha lavorato in Clearlake Capital, fondo che è tra i proprietari del Chelsea, e nel Fenway Sports Group, società che controlla il Liverpool. Il manager aveva sottolineato in conferenza stampa l’approccio multi‑club del gruppo:

“Quando mi sveglio, penso a come aiutare Roma, Everton e Cannes a raggiungere i propri obiettivi. E allo stesso tempo penso a come far crescere l’azienda attraverso nuove acquisizioni”

Cosa cambia per la Roma con Pursuit Sports

Dal punto di vista societario la Roma continua a essere controllata da Neep Roma Holding, la società che rappresenta il vertice della struttura operativa del club. Neep Roma Holding è posseduta al 100% da Romulus and Remus Investments LLC (RRI), società che rappresenta uno dei passaggi principali della catena societaria collegata a Dan Friedkin. Prima della riorganizzazione, Romulus and Remus Investments era controllata direttamente da Romulus and Remus Holdings LLC, una società registrata nello stato del Delaware negli Stati Uniti.

Con l’introduzione di Pursuit Sports la struttura è stata modificata inserendo questa nuova società tra RRI e Romulus and Remus Holdings. Pursuit Sports controllerebbe Romulus and Remus Investments LLC che a sua volta possiebe il 99,23% di Pursuit Sports. Quantum Investment Holdings detiene lo 0,77% della stessa società. Dan Friedkin possiede il 100% del capitale sia di Romulus and Remus Holdings LLC sia di Quantum Investment Holdings, le due società che si trovano ai vertici della struttura.