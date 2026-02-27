Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Il Comune approva la delibera per il nuovo stadio della Roma

Un altro passo verso il nuovo stadio della Roma. La giunta guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha approvato la delibera che prende atto dell’ottemperanza del progetto definitivo. Il provvedimento sarà ora esaminato dalle commissioni preposte e approderà in Aula Giulio Cesare per la conferma dell’interesse pubblico. Il voto è previsto tra il 12 e il 13 marzo. In caso di via libera, il dossier passerà alla Regione Lazio per il procedimento autorizzatorio unico e per la convocazione della Conferenza dei servizi.

Il progetto del nuovo stadio della Roma

Il progetto di fattibilità tecnico-economica consegnato a dicembre prevede un impianto da 60.605 posti. Uno degli elementi distintivi è la curva da 23mila posti, indicata tra le più grandi in Europa.

L’architettura richiama l’antica Roma e integra i segni distintivi del club. Sulla facciata sud è prevista la scritta “Roma 1927”, mentre sulla nord sarà collocato il crest della società.

All’interno dell’impianto sono previste funzioni aperte alla città durante tutto l’anno. Il progetto include un museo di circa 1.600 metri quadrati, un fan store di 1.800 metri quadrati, 30 punti vendita e un bar affacciato sul parco. Sono inoltre previsti oltre 21mila metri quadrati destinati ad aree hospitality e spazi per congressi ed eventi.

La riqualificazione urbana

L’area interessata dall’intervento per il nuovo stadio della Roma si estende per 27 ettari complessivi. Di questi, 11,6 ettari saranno destinati a verde e 3,5 ettari a piazze e percorsi pedonali, per un totale di circa 15 ettari di spazi pubblici.

Sono previsti due parchi: il parco dello stadio, con una superficie di 6,7 ettari, e un parco centrale di 6,9 ettari. Le aree includeranno spazi gioco, zone fitness, percorsi ciclopedonali e la pedonalizzazione dell’ex via Sublata.

Il progetto punta a trasformare l’area di Pietralata in un nuovo polo urbano fruibile durante tutto l’anno, con spazi aperti e servizi accessibili ai cittadini.

Mobilità e parcheggi, cosa prevede il progetto

Il piano prevede 91.426 metri quadrati destinati a parcheggi tra strutture interrate, a raso e multipiano. Nel comparto stadio sono indicati 2.606 posti auto e 5.712 posti moto.

Sono previsti inoltre parcheggi di scambio lungo la linea B della metropolitana e sulla linea ferroviaria FL2. Il progetto include 3.582 posti bici, tre velostazioni e nuove passerelle ciclopedonali di collegamento verso la stazione Tiburtina.

La delibera prevede anche l’indirizzo di destinare parte dei proventi derivanti dal costo di costruzione alla realizzazione di ulteriori aree di sosta nel quadrante interessato.

Nuovo stadio della Roma, investimento da 1 miliardo

L’investimento complessivo stimato per l’opera ammonta a 1,047 miliardi di euro. Di questi, 696 milioni sono destinati alla realizzazione dello stadio, mentre la restante parte riguarda urbanizzazioni e opere connesse.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato: