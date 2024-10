Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: ANSA Rafael Nadal

Rafa Nadal si ritira e la notizia ha in parte scosso il mondo del tennis e, al tempo stesso, confermato quanto ormai in tanti vedevano in campo. Il celebre prodigio ha compiuto 38 anni lo scorso giugno ma da tempo, ormai, era distante dai suoi standard.

Ha proseguito finché ha potuto e, alla fine, ha dovuto cedere alle pretese del proprio fisico. Uno scotto che ancora non sembra stia pagando Novak Djokovic, non del tutto almeno, con i suoi 37 anni. Il cambio generazionale è ormai inevitabile e, dopo Federer, un’altra grande gloria dice basta. Non subito, però.

L’addio di Rafael Nadal

Tutti i grandi dello sport devono accettare il tempo che scorre inesorabile. Lo ha infine fatto anche Rafa Nadal. Commovente il suo messaggio video, nel quale ha ripercorso la sua carriera colma di successi, gioie e dolori.

“La verità è che sono stati anni difficili, in particolare gli ultimi due. Credo di non essere capace di giocare senza limitazioni. Ovviamente è una decisione molto difficile, a cui sono arrivato dopo molto tempo, però nella vita tutto ha un principio e una fine. Credo sia ora arrivato il momento di mettere il punto a quella che è stata una carriera lunga e piena di successi, molti più di quelli che avrei mai potuto immaginare”.

Come detto, però, Nadal non interromperà il proprio percorso agonistico dall’oggi al domani. Ha infatti annunciato anche il suo ultimo torneo, quello d’addio, che sarà ovviamente colmo di emozioni contrastanti. Ha ottenuto la chance di prendere parte alla Coppa Davis a Malaga. La conclusione di un cerchio, dopo le “prime soddisfazioni nel 2004 con la vittoria a Siviglia”. Che dire, non poteva finire meglio di così.

Coppa Davis 2024, quanto guadagnerà Nadal

Così come nel calcio, anche il tennis non ha dei montepremi fissi, per così dire. Gli equilibri cambiano di anno in anno, sulla base di svariati elementi. Basti pensare alla nuova Champions League, ad esempio.

È utile però sfruttare i dati della Coppa Davis 2023, che ha visto l’Italia trionfare con Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli, per capire quanto guadagnerà Rafa Nadal nell’ultimo torneo della sua carriera.

Rappresenterà la Spagna, il che è un orgoglio non quantificabile, soprattutto al passo d’addio, ma si concederà anche un bonus notevole. L’Italia aveva ottenuto 860mila euro dalla vittoria nei Quarti contro l’Olanda. Premio salito a quota 1 milione di euro nella Semifinale vinta contro la Serbia. L’assegno è poi salito a quota 1,6 milioni con il trionfo in Finale contro l’Australia.

Un totale di 3.460.000,00 euro che, se dovessero confermarsi, si concretizzerebbero in un guadagno di circa 700mila euro per ognuno dei partecipanti, in caso di vittoria, sia chiaro.

Quanto ha guadagnato Rafa Nadal

Considerando la lunga carriera condotta, di certo questa Coppa Davis avrà un valore prettamente sportivo e umano, più economico, per Rafa Nadal. L’atleta, tra i migliori della storia di questo sport, ha infatti collezionato assegni dal gran valore nel corso della sua carriera.

Il maiorchino, classe 1987, ha trionfato in ben 92 tornei nel corso degli anni. Si stima che dalle sole prestazioni sportive sia stato in grado di accumulare introiti per un valore complessivo superiore a 100 milioni di dollari. Se si parla dei guadagni di Rafa Nadal, però, non è possibile ignorare le tante sponsorizzazioni. Si pensi poi a come il tennis gli abbia dato modo di divenire un vero e proprio imprenditore, con la creazione di una sua holding.

Restiamo però sul campo, laddove si stima un totale di circa 135 milioni di dollari. Una somma considerevole, a dir poco, che lo pone al secondo posto in questa speciale classifica. Al primo, per distacco, c’è Novak Djokovic, che ha superato quota 184 milioni. Stando al portale Celebrity Net Worth, i suoi guadagni complessivi, considerando anche gli sponsor internazionali che lo hanno voluto nel corso dei decenni, si aggirerebbero intorno a una cifra di poco superiore ai 500 milioni di dollari.