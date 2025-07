Kevin Durant ha acquistato 1,6% di quote del Psg e ha in mente un piano incredibile: ecco i progetti futuri del club

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Kevin Durant è un nuovo azionista di minoranza del Psg: il club ha tanti progetti per il mercato americano

Qualcosa è cambiato all’interno del Psg. Un movimento societario che potrebbe avere un impatto considerevole nel prossimo futuro. Kevin Durant ha investito nel mondo del calcio. Non il primo e non di certo l’ultimo sportivo a tentare una mossa del genere, nei confini del proprio sport o al di fuori.

L’esplosione del calcio negli Stati Uniti è un fenomeno evidente e questi segnali non possono essere ignorati. Si pensi poi che la Fifa ha annunciato l’apertura di un ufficio di rappresentanza nella Trump Tower. Con l’avvicinarsi del Mondiale, tutti i pianeti sembrano allinearsi. In quest’ottica, dunque, l’investimento della stella dell’NBA ha decisamente senso.

Kevin Durant azionista del Psg

Cos’hanno in comune Kevin Durant e il Psg? Attualmente una partecipazione azionaria diretta di minoranza. La stella del basket ha infatti annunciato d’aver fatto la propria mossa attraverso la sua società Boardroom.

Il Paris Saint-Germain ha però sottolineato come questo investimento rappresenti la porta d’accesso per un progetto più ampio. La società di Nasser Al Khelaifi, la Qatar Sports Investments, proprietaria del club e connessa al fondo sovrano dell’emirato, ha infatti svelato l’intenzione di dare il via a una serie di iniziative commerciali. Il tutto al fianco di Boardroom, che vede Kevin Durant affiancato dal partner in affari Rich Kleiman.

È stato reso noto come il Psg si avvantaggerà del supporto di Durant in un ampio processo di diversificazione imprenditoriale. Nel prossimo futuro saranno sviluppati prodotti di merchandising di vario genere, così come contenuti media originali.

Un affondo diretto nel mercato statunitense e non solo. Un’operazione che non sembra avere falle, con il campione che sosterrà inoltre il club nell’iniziativa benefica Psg for Communities.

Le cifre dell’affare

Passando all’aspetto più pratico della vicenda, quanto ha speso Kevin Durant per diventare azionista dei neo campioni della Champions League? Quante quote ha ottenuto? Lo scorso 8 giugno si è riunita l’assemblea degli azionisti del Psg, che ha approvato un nuovo aumento di capitale, per un importo nominale di 8.308.881,20 euro.

Il tutto tramite l’emissione di nuove azioni ordinarie (2.442.318), dal valore nominale di 3,40 euro l’una (emesse con un sovrapprezzo di 15,49 euro circa, per azione). Il valore complessivo è dunque pari a 46.125.000,00 euro.

I soci hanno inoltre deliberato per la rinuncia al diritto di sottoscrizione preferenziale. Ciò si è tradotto in porte spalancante per un nuovo azionista, in grado di sottoscrivere l’aumento di capitale entro il 20 giugno 2025. È proprio ciò che è accaduto, ovviamente, con Kevin Durant che ha fatto il suo ingresso pattuito in società.

IPA

La sua quota è pari all’1,6% circa del capitale sociale del Psg. Sappiamo dunque che ha investito 46,1 milioni di euro per ottenere questa percentuale, il che consente di calcolare facilmente la valutazione totale del club parigino: 3 miliardi di euro, circa.

Questa cifra però non combacia con quanto sapevamo dall’ingresso del fondo Arctors. Si tratta di un valore inferiore, giustificato però dal fatto che l’ingresso del nuovo socio ha un’importanza decisamente inferiore e meno strategica, considerando la quota ottenuta.