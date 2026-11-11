Picerno, il calcio cresciuto con i soldi e la nostalgia di chi è partito

Da Buffalo allo stadio del paese, l’investimento di Curcio incrocia la storia dei salumifici e di un’economia che ha visto crescere i redditi.

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Il 18 aprile 2019, quando lo 0-0 contro il Taranto consegna al Picerno la prima promozione in Serie C, la squadra ha già vinto 24 partite e mancano ancora due giornate alla fine del campionato. Un paese di meno di seimila abitanti entra nel calcio professionistico, preparandosi a incontrare società con tifoserie e possibilità commerciali molto più ampie. A finanziare quel percorso è Donato Curcio, un imprenditore partito dalla Basilicata negli anni Sessanta e stabilitosi a Buffalo, nello Stato di New York.

Sono circa 7.400 chilometri in linea d’aria tra la città americana e il campo del Picerno. È proprio quel campo, che prende il nome del suo fondatore Donato Curcio, a spiegare perché una parte della fortuna costruita da Curcio negli Stati Uniti sia tornata nel paese d’origine, prima sotto forma di uno stadio e poi attraverso il sostegno alla squadra.

Il campo che Curcio aveva promesso al paese

Prima di arrivare negli Stati Uniti, Curcio lavora in diversi paesi europei e passa dal Canada. A Buffalo sviluppa un’attività nelle macchine per lo stampaggio e la decorazione delle materie plastiche, utilizzate per prodotti destinati a settori diversi, dall’automobile agli imballaggi farmaceutici, iniziando con due soli dipendenti e arrivando a impiegarne 340, prima di cedere l’azienda.

Come dicevamo ad oltre settemila chilometri di distanza dal centro di Buffalo c’è lo Stadio Donato Curcio. Il progetto dello stadio risale alla sua infanzia, alle partite giocate su un terreno pieno di pietre. Non che già allora progettasse di costruire uno stadio lì, ma una volta partito si era ripromesso che, se avesse avuto le possibilità economiche, avrebbe regalato a Picerno un campo con l’erba (sintetica dopo la ristrutturazione del 2021) e gli spalti, dove parenti e amici potessero ritrovarsi per la partita della domenica nella tipica tradizione italiana.

Picerno media center

Il finanziamento lascia al paese un’infrastruttura attorno alla quale organizzare l’attività sportiva. Il successivo sostegno al club consente di costruire una squadra capace di salire di categoria, fino alla vittoria del campionato di Serie D nel 2019. Tra la ricchezza prodotta all’estero e il risultato ottenuto a Picerno c’è una scelta personale, legata alla volontà di continuare a partecipare alla vita del luogo da cui Curcio era partito.

Dalla prima promozione alla continuità in Serie C

La prima esperienza tra i professionisti si interrompe con la vicenda giudiziaria relativa a Picerno-Bitonto del 5 maggio 2019. Nel 2020 il Tribunale federale nazionale dispone la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Serie C 2019-2020 per l’illecito legato a quella partita, una decisione poi confermata dalla Corte federale d’appello.

Il club trascorre una stagione in Serie D e nel 2021 viene riammesso in C, dopo la rinuncia del Gozzano e le verifiche federali sui requisiti della società. Da quel ritorno riesce a dare continuità ai risultati, raggiungendo i playoff per quattro stagioni consecutive. Al decimo posto del 2021-2022 seguono due sesti posti, nel 2022-2023 e nel 2023-2024, e l’ottavo del 2024-2025. Nel maggio 2024 arriva anche il primo successo negli spareggi promozione, contro il Crotone.

Per un comune delle dimensioni di Picerno, questi piazzamenti significano sostenere per più anni l’organizzazione richiesta dal calcio professionistico, dalla prima squadra allo staff e alle attività giovanili. L’investimento iniziale nello stadio trova così uno sviluppo nel tempo, con una società che riesce a confrontarsi con avversarie espressione di città molto più grandi (Picerno ha 6.000 abitanti, Bari ne ha oltre 315.000).

I salumifici che vendono oltre la Basilicata

Anche fuori dal calcio, una parte dell’economia picernese si è sviluppata cercando clienti oltre il mercato locale. La produzione di salumi riunisce allevamento, trasformazione e vendita, con la Lucanica di Picerno a dare riconoscibilità al territorio.

Durante il percorso di riconoscimento dell’indicazione geografica protetta iniziato nel 2018, la Regione Basilicata ah presentato un’area che comprende 14 comuni e tre salumifici consorziati. La produzione annua di salsiccia era stimata in circa 815 mila chilogrammi, venduti per l’80% fuori regione. Il valore economico della produzione di salumi dell’intero areale raggiungeva circa 7,3 milioni di euro.

Ma soprattutto la capacità di raggiungere clienti all’estero. Tra il 2019 e il 2025 le esportazioni della Basilicata di carni lavorate e conservate e prodotti a base di carne sono passate da 1,16 a quasi 3 milioni di euro. Dopo una flessione nel 2022, le vendite sono cresciute per tre anni consecutivi, con un aumento del 53,8% nel 2025.

Un punto di contatto con il club si trova anche nella comunicazione di GR Salumi, che include l’AZ Picerno tra i propri legami con il territorio.

La crescita dei redditi negli anni dell’affermazione sportiva

Nel 2019, quando il Picerno conquista per la prima volta la Serie C, i residenti dichiarano complessivamente 58,9 milioni di euro di reddito. Nel 2024 la cifra raggiunge i 73,7 milioni, con un aumento di quasi 14,8 milioni. Il numero dei dichiaranti rimane pressoché stabile, passando da 3.828 a 3.845 persone, mentre il reddito medio sale da 15.394 a 19.165 euro, pari al 24,5%.

L’aumento interessa sia gli anni successivi alla pandemia sia il periodo più recente. Nel 2020 il reddito medio era di 15.569 euro; supera i 17.000 nel 2022 e raggiunge i 18.361 nel 2023, prima di crescere ancora del 4,4% nel 2024. Nel frattempo, la squadra, riammessa in Serie C nel 2021, disputa quattro playoff consecutivi.

L’investimento di Curcio resta il collegamento economico più concreto con l’affermazione del club. Tuttavia, i dati fiscali permettono di aggiungere un altro elemento alla storia di Picerno, mostrando come negli anni della crescita sportiva sia aumentato anche il reddito dichiarato nel comune. Il sostegno di Curcio si inserisce quindi in un paese dove la produzione alimentare raggiunge mercati esterni e la base economica dei residenti si è ampliata.