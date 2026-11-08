Calcio e territori, quando l’economia spinge lo sport: le 21 squadre analizzate

Il primo speciale di QuiFinanza che racconta lo stretto rapporto tra la crescita socio-economica di una zona e la presenza di una squadra di calcio nelle categorie professionistiche di Serie B e Serie C.

Data journalist specializzato in economia, società e analisi sportive. Spiega la realtà con grafici, mappe e dataviz.

Quanto un territorio spinge la crescita e il successo di una squadra di calcio? O è una squadra di calcio che può fare da volano alla crescita di un territorio?

Questa correlazione in economia non è sempre valida, un po’ come quel detto se è nato prima l’uovo o la gallina. Forse, ma quasi sicuramente, è un po’ come lo spirito romantico (nel senso ottocentesco del termine). È una aria positiva che si respira, un sentire e vivere, che allo stesso tempo si manifesta con indici di sviluppo umano positivo, crescita media dei redditi, vivibilità sostenibile.

Così abbiamo pensato di osservare le performance sportive delle squadre di calcio italiane di Serie B e Serie C, incrociando i risultati degli ultimi anni con i dati economici e sociali della città o provincia in cui hanno luogo stadio, centro sportivo e società. Lo speciale si chiama ovviamente Calcio & Territori e vi accompagnerà fino al 7 dicembre con l’uscita di una squadra e un territorio al giorno.

Le Squadre dello speciale Calcio e Territori

Usate pure la mappa che segue come vademecum per le uscite dello speciale. Ogni point si colorerà di giallo, cliccate sul point e nel box informativo ci sarà il link attivo per l’analisi della squadra-territorio.

5 squadre di Serie B: Avellino, Carrarese, Mantova, Sudtirol, Virtus Entella.

7 squadre di Serie C girone A: Albinoleffe, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Ospitaletto Franciacorta.

5 squadre di Serie C girone B: Guidonia Montecelio, Pianese, Pineto, Sambenedettese, Vado.

4 squadre di Serie C girone C: Casarano, Monopoli, Picerno, Scafatese.

Le società di calcio presenti nella mappa che notano imprecisioni o vogliono suggerire modifiche possono scrivere all’autore Danilo Supino.

Cos’è Calcio & Territori

Calcio e territori è un progetto di data journalism che racconta una selezione di squadre di Serie B e dei tre gironi di Serie C attraverso il rapporto con le comunità che rappresentano.

Abbiamo scelto le città e le squadre incrociando tre elementi:

Il percorso del club: promozioni, rinascite, continuità sportiva e una particolare identità territoriale.

promozioni, rinascite, continuità sportiva e una particolare identità territoriale. I dati economici e sociali: redditi comunali e loro variazione, occupazione, disoccupazione, giovani che non studiano e non lavorano (i Neet) e indicatori di benessere a livello provinciale.

redditi comunali e loro variazione, occupazione, disoccupazione, giovani che non studiano e non lavorano (i Neet) e indicatori di benessere a livello provinciale. La storia da approfondire: coincidenze o contrasti tra le condizioni del territorio e il percorso della squadra.

La scelta è stata poi verificata considerando proprietà, risorse, sponsor e problemi economici dei club: elementi necessari per capire se le fortune sportive abbiano radici locali oppure dipendano da dinamiche societarie specifiche.

La domanda comune è quando e come il percorso di una squadra si intrecci con quello del suo territorio. I casi scelti ci permettono di esplorare questa relazione, senza presumere che descrivano tutto il calcio italiano o dimostrino automaticamente che una città più prospera abbia una squadra più vincente.

Tutte le uscite di Calcio & Territori

Le date di uscita delle squadre nello Speciale di QuiFinanza Calcio & Territori.