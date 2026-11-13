Mantova impara a restare in Serie B tra imprese, lavoro e redditi in crescita

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Getty Images Gli 11 titolari del Mantova schierati nella partita di Coppa Italia contro la Lazio, vinta per 0-2 il 16 agosto 2026.

Tornare in Serie B dopo quattordici anni e restarci per tre stagioni consecutive. Nel 2026/27 il Mantova disputa il suo terzo campionato cadetto consecutivo. Nella storia del club era accaduto soltanto in altri due periodi, dal 1968/69 al 1970/71 e dal 2005/06 al 2009/10. Intorno al club c’è un territorio con redditi in aumento e imprese presenti sui mercati internazionali. Qual è la connessione tra il Mantova 1911 e il suo territorio? Ripercorriamo prima le tappe sportive.

Il ritorno in Serie B

La promozione conquistata dalla squadra di Davide Possanzini nel 2024 ha chiuso una lunga assenza dalla Serie B. Guidati in panchina dall’ex attaccante del Torino, il Mantova vinse il girone A della Serie C e riportò il calcio cittadino nella cadetteria che mancava da quattordici anni.

A Davide Possanzini nel dicembre 2025 subentra un’altra conoscenza della Serie A, Francesco Modesto. Con l’allenatore ex Atalanta U23, il Mantova nella stagione 2025/26 ha completato 393 passaggi a partita, secondo soltanto al Venezia, vincitore del campionato con 436. In un calcio sempre più datizzato, la rete di passaggi a buon fine è espressione di una squadra che ha cercato di costruire il gioco attraverso fraseggio.

L’industria alimentare arriva sulla maglia e allo stadio

Il rapporto tra il Mantova e l’economia della sua provincia si vede già sulle maglie. Pata, azienda di snack nata a Medole e con stabilimenti a Castiglione delle Stiviere, ha affiancato il ritorno dei biancorossi in Serie B. Nel 2025 il legame si è allargato allo stadio, diventato Danilo Martelli Pata Stadium. Il settore alimentare compare anche attraverso il Consorzio Latterie Virgilio, che nell’ottobre 2026 ha confermato la collaborazione con il club. Sono rapporti commerciali che danno un contenuto preciso al legame con il territorio.

Queste presenze raccontano una specializzazione economica della provincia. Nel 2023 l’export agroalimentare mantovano ha superato il miliardo di euro, crescendo del 3,8% rispetto al 2022. Il lattiero-caseario ne rappresentava la componente principale, con 383,2 milioni, seguito dalle carni lavorate e conservate con 223,6 milioni. Le esportazioni di prodotti da forno e farinacei erano salite da 72,6 a 94,1 milioni. Sono filiere che portano sui mercati esteri una parte della produzione locale e che ritroviamo, attraverso alcuni dei loro protagonisti, anche intorno al Mantova.

La Serie B richiede anche un’organizzazione fuori dal campo

Ma il mantovano non è solo filiera agroalimentare. MyNet, partner del club dal 2024, è una società che fornisce l’infrastruttura digitale dello stadio. Il che vuol dire fornire la connessione per le attività televisive, il lavoro dei media, le tecnologie di gara e oltre sessanta telecamere di sicurezza collegate in fibra.

Quindi risultati sportivi, supporto economico da brand locali, ritorno economico da e verso il territorio. È su questa dimensione che si inserisce la riorganizzazione avviata da Filippo Piccoli nel 2026, con interventi nelle aree sportiva, amministrativa e operativa.

Una città con redditi in aumento

Il contesto economico offre una base favorevole per la stabilità in Serie B della squadra. Nel comune di Mantova il reddito medio dichiarato nell’anno d’imposta 2024 è di 29.773 euro, in crescita del 3,2% rispetto ai 28.845 euro del 2023.

Il capoluogo supera la media provinciale, pari a 26.359 euro, e quella italiana di 25.818 euro, avvicinandosi ai 30.202 euro della Lombardia. Il confronto ci fa capire come Mantova sia una città con una capacità economica relativamente elevata all’interno del proprio territorio.

Nella provincia, il tasso di occupazione dei 20-64enni passa dal 73% del 2019 al 74,1% del 2024, con un aumento di 1,1 punti percentuali.

Nell’ultimo anno in analisi, il manifatturiero resta il settore più rilevante. La produzione mantiene quindi un ruolo concreto nell’economia mantovana, accanto alle attività commerciali, ai servizi e all’agricoltura.