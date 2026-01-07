Influenza in Italia, contagi per regione ed età: la variante K fa aumentare i casi

Gli ultimi dati diffusi dalla rete di sorveglianza RespiVirNet sui casi totali stimati, l'incidenza per età, la distribuzione regionale e il confronto con la stagione precedente

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

123RF

Influenza in Italia, andamento e casi settimanali per regione e età

Nella settimana presa in esame, la circolazione dei virus influenzali in Italia rimane elevata ma mostra una riduzione rispetto al picco precedente, come atteso per il periodo delle festività. Gli indicatori di sorveglianza epidemiologica RespiVirNet evidenziano una diminuzione dell’incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI), in parte attribuibile sia alla sospensione delle attività scolastiche sia alla riduzione dell’attività medica durante le vacanze natalizie. Nel complesso la trasmissione resta intensa soprattutto tra i più piccoli.

Riassunto della settimana: casi totali

Nella settimana di riferimento (dal 22 dicembre al 28 dicembre 2025), si stimano circa 820.624 casi di ARI in tutta la popolazione italiana, con un’incidenza di 14,52 casi per 1.000 assistiti.

Questo valore rappresenta una lieve diminuzione rispetto alle settimane precedenti, plausibilmente legata alle particolari dinamiche festive e alla chiusura delle scuole che annualmente impattano sull’andamento delle infezioni respiratorie. Tuttavia, il livello rimane elevato e superiore agli inizi stagione degli anni passati.

Distribuzione per fascia d’età

La distribuzione dei casi conferma una netta differenza per età: la fascia 0-4 anni registra la incidenza più elevata a livello nazionale, pari a 39,28 casi ogni 1.000 assistiti in questa settimana. Nelle altre fasce d’età, l’incidenza progressivamente diminuisce:

5-14 anni: 20,55 per 1.000

15-24 anni: 16,36 per 1.000

25-44 anni: 14,94 per 1.000

45-64 anni: 11,75 per 1.000

65 anni e oltre: 8,67 per 1.000

Questi dati mostrano che, pur nell’ambito del calo stagionale atteso, i più piccoli restano la fascia maggiormente colpita dall’infezione.

Influenza: casi per regione

L’incidenza delle ARI nella settimana considerata oscilla tra le varie regioni: Sicilia, Lazio, Abruzzo e Campania riportano i valori più elevati, rispettivamente 20,63, 17,08, 17,26 e 19,2 casi per 1.000 assistiti. La Basilicata, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia mostrano invece valori più contenuti.

Alcune Regioni non hanno fornito dati completi (ad esempio Calabria), mentre in tutte le Regioni si conferma il trend di incidenza maggiore nella fascia prescolare (0-4 anni), con picchi superiori a 40 casi ogni 1.000 assistiti in più territori.

Confronto con gli anni precedenti

Rispetto ai periodi analoghi nelle stagioni precedenti, l’incidenza osservata rimane significativamente superiore rispetto ai minimi di stagione del passato, ma si posiziona ora in un intervallo intermedio fra il livello basale e i valori tipici del pieno picco influenzale (che, nella fascia 0-4 anni, supera spesso anche i 50 casi per 1.000).

La stagione attuale mostra dunque un’attività elevata di infezioni respiratorie, ma con segnali di flessione che possono essere temporanei per effetto delle festività, motivo per cui è necessario mantenere un monitoraggio attivo nelle prossime settimane.