IPA Federica Brignone lascia lo sci agonistico

Federica Brignone lascia lo sci agonistico. La campionessa azzurra ha annunciato il ritiro il 25 novembre 2026, dopo aver constatato che i problemi fisici legati al grave infortunio dello scorso anno non le consentono di tornare a gareggiare. Una decisione difficile, arrivata pochi mesi dopo il trionfo alle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha conquistato due medaglie d’oro. Si chiude così una carriera straordinaria, caratterizzata da vittorie in Coppa del Mondo, titoli iridati e successi olimpici. Ma quanto ha guadagnato Brignone nel corso della sua attività sportiva e quanto vale il suo marchio?

Federica Brignone si ritira: cosa è successo

L’annuncio è arrivato attraverso un video diffuso dalla Federazione italiana sport invernali (FISI). Dopo due giornate di allenamento sulla neve di Cervinia, la sciatrice ha capito che le condizioni della gamba non erano ancora compatibili con il ritorno alle competizioni. “La mia gamba non sta ancora bene, soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e di non fare più le gare”, ha spiegato Brignone, sottolineando quanto sia stata difficile questa scelta.

La campionessa ha comunque lasciato aperta la possibilità di un’ultima discesa simbolica, per salutare il mondo dello sci e il pubblico che l’ha accompagnata durante la carriera. Non si tratta quindi di un ripensamento sulla decisione di ritirarsi, ma del desiderio di congedarsi dalla propria disciplina ancora una volta dal cancelletto di partenza. La decisione arriva dopo un lungo percorso di recupero da un grave incidente avvenuto nell’aprile 2025 durante i campionati italiani in Val di Fassa. Una caduta che aveva provocato importanti lesioni alla gamba sinistra e al ginocchio, richiedendo interventi chirurgici e una lunga riabilitazione. Il recupero aveva avuto un esito sportivo sorprendente: Brignone era riuscita a tornare ai massimi livelli e a conquistare due ori olimpici a Milano-Cortina 2026. Tuttavia, il dolore non è scomparso completamente. Anche gli ultimi tentativi di rientro sugli sci hanno confermato che proseguire con le competizioni avrebbe comportato difficoltà fisiche troppo importanti.

Chi è Federica Brignone: età, origini e carriera

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone è una delle più grandi sciatrici italiane di sempre. Cresciuta in una famiglia legata allo sci, è figlia di Maria Rosa Quario, ex sciatrice della nazionale italiana, e di Daniele Brignone. Anche il fratello Davide ha avuto un ruolo importante nel suo percorso sportivo, entrando successivamente nello staff tecnico che l’ha seguita. La sua carriera internazionale è iniziata nel dicembre 2007, con l’esordio in Coppa del Mondo nel gigante di Lienz, in Austria. Nei primi anni si è fatta conoscere soprattutto nelle discipline tecniche, in particolare nello slalom gigante, ma nel tempo ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli anche in supergigante, discesa libera e combinata.

La prima grande affermazione è arrivata nel 2015, con la vittoria nel gigante di Sölden, mentre il primo podio in Coppa del Mondo risaliva al 2009. Da quel momento la sua crescita è stata costante, fino a diventare una protagonista assoluta dello sci internazionale. Il risultato più importante prima dell’ultimo capitolo olimpico era arrivato nella stagione 2019-2020, quando Brignone aveva conquistato la Coppa del Mondo generale. Era stata la prima sciatrice italiana a riuscire nell’impresa. Nel 2025 aveva poi replicato il successo, aggiudicandosi per la seconda volta la classifica generale e diverse coppe di specialità. Un risultato che aveva confermato la sua capacità di competere ad altissimo livello anche dopo i 30 anni.

Il palmarès di Federica Brignone: vittorie, medaglie e record

I numeri della carriera spiegano perché il suo ritiro rappresenti una perdita importante per lo sport italiano. Secondo i dati ufficiali della FISI, Brignone ha disputato 363 gare di Coppa del Mondo, conquistando 37 vittorie e 85 podi complessivi.

Il suo palmarès comprende:

Due Coppe del Mondo generali, conquistate nelle stagioni 2019-2020 e 2024-2025.

generali, conquistate nelle stagioni 2019-2020 e 2024-2025. Cinque medaglie olimpiche : due ori a Milano-Cortina 2026, un argento e due bronzi tra Pechino 2022 e PyeongChang 2018.

: due ori a Milano-Cortina 2026, un argento e due bronzi tra Pechino 2022 e PyeongChang 2018. Cinque medaglie ai Mondiali : due ori e tre argenti.

: due ori e tre argenti. Cinque Coppe del Mondo di specialità, tra gigante, supergigante, discesa e combinata.

La stagione 2024-2025 è stata particolarmente significativa. Brignone ha conquistato la seconda Coppa del Mondo generale, imponendosi anche nelle classifiche di gigante e discesa. Ha inoltre stabilito il record personale di 1.594 punti in una singola stagione. A questi risultati si aggiungono numerosi primati di longevità sportiva: è stata tra le atlete più anziane a vincere gare di gigante, supergigante e discesa nel circuito femminile.

Quanto ha guadagnato Federica Brignone: i premi in denaro

Oltre ai risultati sportivi, la carriera di Federica Brignone ha avuto anche una dimensione economica importante. Una delle principali fonti di reddito per gli sciatori professionisti è rappresentata dai premi in denaro riconosciuti in base ai piazzamenti nelle gare di Coppa del Mondo e nei principali appuntamenti internazionali. Secondo le stime pubblicate dal portale specializzato Salary Sport, Brignone ha accumulato circa 2,93 milioni di sterline di premi sportivi tra il 2011 e il 2026, una cifra equivalente a circa 3,4 milioni di euro, considerando un cambio indicativo. Il 2025 è stato il suo anno economicamente più remunerativo sul fronte dei premi agonistici, con circa 522.000 sterline incassate. Tra i risultati più redditizi figurano le vittorie ottenute nelle gare di gigante, supergigante e discesa, oltre al successo ai Mondiali di Saalbach.

Sponsor e valore del marchio: quanto vale Federica Brignone

Una parte importante delle entrate di una campionessa come Brignone deriva anche dalla sua immagine commerciale. Le vittorie, la visibilità internazionale e la capacità di coinvolgere il pubblico rendono infatti un’atleta di alto livello particolarmente interessante per gli sponsor. Il doppio oro olimpico del 2026 ha rafforzato ulteriormente il suo posizionamento commerciale. Un’analisi pubblicata dalla Gazzetta dello Sport il 14 febbraio 2026, sulla base di valutazioni di analisti, aveva stimato un valore potenziale del marchio Brignone vicino ai 10 milioni di euro all’anno dopo i Giochi.