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IPA Marc Marquez

Marc Marquez ha detto basta. A 33 anni, a una manciata di giorni dalla conquista del decimo titolo mondiale, il pilota spagnolo della Ducati ha annunciato a sorpresa il ritiro dalla MotoGP. Una carriera che si conclude, dunque, con il Gran Premio di Valencia.

L’annuncio è arrivato venerdì 27 novembre 2026, poco prima della prima sessione di prove libere, con una serie di cartelli mostrati davanti alle telecamere. Titoli di coda per una delle carriere più vincenti nella storia del motociclismo, che ha portato a Marquez anche guadagni da top player dello sport mondiale.

“Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGP. Abbiamo fatto la storia”, si leggeva sui cartelli con cui ha salutato i tifosi, ringraziando “tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio”.

Quanto ha guadagnato con il titolo 2026

Un percorso splendido, che ha trasformato la sua vita sotto tanti punti di vista. Guardando a quello economico, c’è da dire che nel motomondiale, a differenza di altri sport, i piloti non ricevono un vero e proprio montepremi per la vittoria del campionato.

I premi dell’organizzazione vanno infatti soprattutto alle squadre. I guadagni legati ai risultati arrivano invece dai bonus previsti nei contratti con i team e con gli sponsor personali, che però non sono pubblici.

Non possiamo dare una cifra, ma possiamo scavare a fondo. In un podcast del 2025 Marquez ha raccontato che nel suo primo anno in MotoGP, nel 2013, il bonus previsto dal contratto superava il milione di euro. Da esordiente, infatti, aveva “un fisso basso e un bonus alto”. Qualcosa che ricorda l’accordo di Kimi Antonelli in Formula 1. Col tempo i successi hanno modificato nettamente questo equilibrio.

Stipendi e guadagni in carriera: le stime

Anche gli stipendi dei piloti di MotoGP non sono ufficiali. Secondo la stampa di settore, però, negli anni in Honda Marquez avrebbe guadagnato circa 10,2 milioni di sterline l’anno, pari a circa 11,7 milioni di euro.

Il rinnovo con Ducati per il 2027, invece, sarebbe stato intorno ai 12 milioni di sterline l’anno. Proviamo a ipotizzare un range di guadagni in queste 14 stagioni disputate in MotoGP. Con un ingaggio medio poco probabile di 5 milioni di euro, in 14 annate avrebbe accumulato un lordo di 70 milioni, senza tener conto di sponsorizzazioni varie.

È più probabile che la media sia vicina agli 8 milioni di euro, poco sopra o poco sotto, il che porterebbe a 112 milioni lordi totali. E se si avvicinasse invece ai 10 milioni all’anno? Chiaramente si farebbe un balzo fino a 140 milioni in 14 stagioni. Decisamente non male, qualunque sia stato il suo range.

Il patrimonio: la villa a La Finca e l’agenzia

Non esistono dati ufficiali sul patrimonio complessivo di Marquez, ma alcuni elementi sono noti. Il più importante è la sua villa a La Finca, esclusivo complesso residenziale di Pozuelo de Alarcón, alle porte di Madrid. Un’area decisamente nota, perché qui vivono molti calciatori e personaggi famosi.

Stando alla stampa spagnola, l’immobile varrebbe circa 10 milioni di euro e sarebbe già interamente pagato. Lo stesso pilota ha raccontato di lavorare come autonomo, scelta fatta anche per evitare problemi con il fisco spagnolo, e di avere avviato un’agenzia di rappresentanza, cresciuta più del previsto.

“Ho avuto fortuna. Dietro c’è stato sacrificio, ma ho avuto questa fortuna”, ha spiegato, ricordando di aver iniziato a guadagnare davvero solo intorno ai 17-18 anni. È sempre stato molto equilibrato tra investimenti e spese, smentendo uno stereotipo diffuso.

Chi si aspetta una collezione di supercar in stile Cristiano Ronaldo, dovrà guardare altrove. Marquez ha infatti spiegato di aver comprato solo due auto di lusso in tutta la sua vita:

Porsche Turbo S;

Audi RS 6.

Entrambe però sono state poi rivendute. La Porsche, in particolare, è stata ceduta dopo appena 4.000 chilometri. Il motivo? “Mi vergognavo ad andarci in giro”.