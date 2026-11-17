Quella di Oreste Bamonte è una proprietà stabile, circondata da aziende che crescono e nuovi nuclei familiari: la realtà della Giana Erminio e Gorgonzola.

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Quella della Giana Erminio, squadra di Gorgonzola alle porte est di Milano, è una storia che incontra quella di tanti italiani durante il ‘900, quando dalle regioni del Sud Italia famiglie, giovani, padri emigrano verso regioni dove le possibilità di lavoro erano maggiori. Chissà cosa ha pensato Oreste Bamonte, originario di Battipaglia in provincia di Salerno, quando il 25 marzo 2025, prima della finale d’andata di Coppa Italia Serie C contro il Rimini, la sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi, consegnò le chiavi della città al Presidente che di lì a cinque giorni avrebbe festeggiato i quarant’anni di presidenza.

Le tre promozioni per entrare nel professionismo

La storia sportiva della Giana Erminia sotto la Presidenza di Bamonte è fatta di salite e cadute come tante società di provincia. La svolta sportiva più recente è arrivata in tre stagioni consecutive. Nel 2011/12 la Giana vinse il proprio girone di Promozione, l’anno successivo conquistò l’Eccellenza e nel 2013/14 arrivò prima anche in Serie D.

Il passaggio alle categorie superiori impose un adeguamento di quello che una volta era lo Stadio Comunale. Per buona parte della prima stagione professionistica la Giana disputò le partite casalinghe al Brianteo di Monza fino al ritorno a Gorgonzola il 21 marzo 2015. La squadra chiuse il campionato con la salvezza, rendendo possibile un secondo anno in C.

La permanenza durò otto stagioni consecutive. Nel 2016/17 arrivarono il quinto posto, 63 punti e i playoff per la Serie B. Nel 2022 la retrocessione e per ripartire dalla D la società affidò la ripartenza ad Andrea Chiappella, già capitano della squadra delle tre promozioni e poi allenatore del settore giovanile. La Giana vinse la Serie D 2022/23 con 80 punti e tornò subito tra i professionisti. Due anni dopo raggiunse la finale di Coppa Italia Serie C, persa contro il Rimini, ma dove Oreste Bamonte divenne uno dei cittadini più illustri di Gorgonzola.

Dal caseificio all’investimento nello stadio

Dicevamo di Bamonte. Il giovane Oreste lasciò Battipaglia negli anni Cinquanta e fondò a Gorgonzola il caseificio che porta il suo nome. L’ingresso nel calcio arrivò successivamente, nel marzo 1985.

Con l’approdo al professionismo il sostegno assunse anche una forma infrastrutturale. Bamonte finanziò personalmente l’adeguamento dello stadio comunale, compresa la costruzione della tribuna Sud da duemila posti e della tribuna Est da ottocento. I lavori permisero alla Giana di rientrare in città e lasciarono a Gorgonzola un impianto rinnovato.

Il caseificio non è l’unica fonte di supporto alla Giana. La rete commerciale comprende anche rapporti consolidati. Alla presentazione delle divise 2025/26, Cogeser (azienda energetica operativa nella zona della Martesana, il naviglio est della provincia di Milano) è presente da ben dieci anni sulle maglie.

Più attività economiche e lavoro nel comune

La Giana Erminio gioca in un territorio nel quale la presenza delle imprese si è ampliata. Tra 2019 e 2024, le sedi operative attive a Gorgonzola passano da 1.468 a 1.667, con un aumento del 13,6%. Gli addetti crescono da circa 4.936 a 5.337, l’8,1% in più.

Le sedi operative comprendono uffici, negozi, stabilimenti e altri luoghi nei quali si svolge un’attività d’impresa. Gli addetti includono dipendenti e indipendenti e sono espressi come media annuale.

Dopo la flessione del 2020 e del 2021 (che ha accomunato l’intera Italia), il lavoro nel comune torna a crescere. Nel 2024 supera il livello precedente alla pandemia anche in rapporto alla popolazione, passando da 24,1 a 25 addetti ogni cento residenti: il lavoro nelle imprese aumenta più dei residenti.

Le famiglie crescono più della popolazione

Di conseguenza anche la composizione della città cambia. Tra 2018 e 2024 i residenti di Gorgonzola aumentano da 20.444 a 21.306, il 4,2%. Nello stesso periodo le famiglie passano da circa 8.794 a 9.507, con una crescita dell’8,1%. Il numero medio dei componenti scende da 2,31 a 2,23. Per il club, una città con più nuclei familiari significa un pubblico potenziale più ampio e diversificato.

Le famiglie aumentano più rapidamente dei residenti, mentre la Giana continua a cercare un rapporto più stretto con la città. Alla presentazione del 2025/26 fu la stessa sindaca a chiedere di avvicinare più gorgonzolesi alla squadra; Tre anni prima, Bamonte aveva provato ad allargare la frequentazione dello stadio rendendo gratuito l’ingresso per tutto il campionato di Serie D.

Una base economica da trasformare in partecipazione

Nel 2024 i residenti di Gorgonzola che dichiarano redditi da lavoro dipendente sono 10.145, per un ammontare di 312,2 milioni di euro. Il reddito medio annuale è di 30.775 euro, superiore ai 28.976 del confronto lombardo e ai 24.251 di quello italiano, ricostruiti aggregando i dati comunali pubblicati dal MEF.

Questi redditi possono derivare anche da lavori svolti fuori città, però, descrivono la condizione economica dei residenti. Il reddito medio da lavoro supera del 6,2% quello lombardo e del 26,9% quello italiano. Una parte può essere guadagnata fuori Gorgonzola, che con le sue fermate della M2 appartiene anche alla geografia quotidiana di chi lavora a Milano. Il caseificio di Bamonte e le oltre milleseicento sedi operative delle imprese ricordano quanto lavoro si svolga anche nel comune.