Casarano torna in Serie C e ritrova il legame tra il calcio e l’industria del Salento

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Ph. Gigi Garofalo

Il 17 aprile 2025 il Casarano batte l’Andria 4-0 e torna in Serie C dopo ventisette anni. La promozione arriva con due giornate d’anticipo e allo Stadio Capozza si festeggiano i rossoblù che riconquistano il professionismo. Alla guida c’è di nuovo la famiglia Filograna, la stessa che aveva accompagnato il periodo più importante del calcio cittadino e la crescita dell’industria delle scarpe.

La famiglia delle scarpe torna al Capozza

Per Casarano, vogliamo partire da questo stretto rapporto tra un’impresa locale e il calcio fatta di proprietari, fabbriche e investimenti. Il ritorno in C avviene in un territorio dove l’occupazione è aumentata e i redditi dichiarati sono saliti, mentre il settore calzaturiero ha dovuto cambiare prodotti, clienti e organizzazione. La squadra offre un punto d’osservazione su questa trasformazione, senza che una promozione possa diventare la misura del benessere di una città.

Antonio Filograna, fondatore della Filanto, è stato presidente del Casarano dal 1978 al 1999. L’azienda e la squadra contribuirono a far conoscere un centro del Salento lontano dai principali circuiti nazionali. Il calcio portava il nome della città sui giornali sportivi e sulle figurine Panini degli anni’90, la produzione calzaturiera lo inseriva nelle reti commerciali.

La Serie B arrivò abbastanza vicina da diventare un rimpianto. Nel 1991 il Casarano chiuse il campionato di C1 al terzo posto, a tre punti dal Palermo promosso. Dietro la scrivania c’era Pantaleo Corvino, che trascorse dieci anni nel club prima del passaggio al Lecce nel 1998. In quel periodo Fabrizio Miccoli crebbe nel vivaio, vinse il campionato Berretti ed esordì in Serie C a sedici anni. Il Casarano produceva anche competenze calcistiche, capaci di trovare spazio altrove.

Il ritorno della famiglia alla guida della società, nel 2024, ha riaperto quel rapporto. Con Sergio Filograna, il club ha conquistato la promozione e poi partecipato ai playoff nella prima stagione tra i professionisti. Nel luglio 2026, presentando il nuovo campionato, il presidente ha detto che le priorità a breve lungo termine sono la sostenibilità economica e la valorizzazione dei giovani.

La manifattura cambia clienti e prodotti

La storia industriale di Casarano aiuta a capire perché abbiamo scelto proprio questo legame. Le scarpe hanno dato lavoro, formato operai specializzati e creato rapporti tra imprese. La crisi attraversata dal distretto nei primi anni Duemila ha messo in discussione quel modello e una parte della successiva ripresa è passata dal riposizionamento verso il segmento del lusso.

Nell’ottobre 2022, Golden Goose ha annunciato l’acquisizione di Italian Fashion Team, azienda con sede a Casarano specializzata nelle calzature di alta gamma. Infatti, il marchio cinese ha spiegato di voler integrare nella propria struttura un fornitore strategico e preservare il patrimonio artigianale del distretto salentino.

Se a questo competenza locali dell’artigianato affianchiamo quelle sportive, allora non si può che citare Pantaleo Corvino e Fabrizio Miccoli due personaggi che hanno portato Casarano al di fuori dei confini del Salento e del Sud Italia.

Più occupazione, redditi ancora contenuti

Nella provincia di Lecce il tasso di occupazione passa dal 47,1% del 2019 al 55,4% del 2024, un aumento di 8,3 punti percentuali. Sebbene la statistica sia su scala provinciale e comprende economie diverse, dalla manifattura ai servizi, serve a perimetrare una parte del contesto in cui il Casarano è cresciuto sportivamente.

A livello comunale, il reddito medio dichiarato nel 2024 è di 19.052 euro per contribuente, con un incremento del 4,6% sul 2023.

Il mercato immobiliare segue una direzione diversa. Ad agosto 2026 è stato rilevato a Casarano un prezzo richiesto medio di 685 euro al metro quadrato, in calo del 3,9% rispetto a un anno prima.

Quasi 1.500 abbonamenti per una squadra tornata in C

Come si palesa questo stretto rapporto tra ripresa dell’industria calzaturiera, il miglioramento dell’occupazione e i risultati del Casarano? Nella nella stagione 2025-2026 il Casarano ha sfiorato 1.500 abbonamenti. Il Presidente Filograna ha richiamato anche la presenza di famiglie sugli spalti e il coinvolgimento dei tifosi dei comuni vicini, infatti la squadra raccoglie un pubblico che supera i confini cittadini.

Il passaggio al professionismo ha richiesto inoltre interventi materiali. Nel settembre 2025 la Lega Pro ha documentato il completamento dei lavori di adeguamento e ammodernamento del Capozza che ha incluso il centro sportivo Heffort Village.

Detto ciò, è chiaro come a Casarano si sia innestato quel circolo virtuoso (in questo caso non è un modo di dire), che coinvolge le imprese, le quali sostengono la società rossoblù, i tifosi acquistano gli abbonamenti, il club investe nelle strutture e offre ai giovani un percorso sportivo.