Virtus Entella e Chiavari, come una città di 27 mila abitanti sostiene il calcio in serie B

Proprietà Gozzi, redditi dei residenti e investimenti nei giovani spiegano il rapporto tra la squadra e una città dalla popolazione pressoché stabile.

Data journalist specializzato in economia, società e analisi sportive. Spiega la realtà con grafici, mappe e dataviz.

Entella Media Center I convocati dell'Entella contro il Mantova

Tre promozioni in Serie B in undici anni, con due retrocessioni e altrettante ripartenze. L’Entella ha costruito dal 2014 ad oggi una presenza nel calcio nazionale che, per Chiavari, significa confrontarsi con città e società dai bacini più grandi. Nel 2025 è tornata in seconda divisione dopo quattro stagioni in C, conquistando la promozione con tre giornate di anticipo. Dietro questo percorso ci sono, senza dubbio, la continuità della proprietà Gozzi, gli investimenti nel vivaio e una rete di attività che collega il calcio all’economia della città.

Chiavari conta circa 27 mila abitanti. Le sue dimensioni sono rimaste quasi invariate durante la crescita sportiva dell’Entella. Per capire come il club abbia raggiunto e ritrovato la B bisogna guardare alle risorse che riesce a mobilitare, alla loro provenienza e alle attività sviluppate intorno alla squadra.

Dall’Eccellenza alla Serie B, passando per le retrocessioni

Siamo nel 2007 e l’arrivo di Antonio Gozzi alla presidenza segna l’inizio della risalita. L’Entella giocava in Eccellenza e sette anni dopo raggiunse la prima storica Serie B. Dopo la retrocessione del 2018 tornò nella categoria l’anno successivo; un’altra discesa, nel 2021, aprì le quattro stagioni in C che terminarono con la promozione del 2025.

Anche il settore giovanile ha avuto un ruolo nel percorso sportivo. Nella stagione 2016/17, la Primavera raggiunse la finale di Coppa Italia contro la Roma. In quella squadra giocavano Nicolò Zaniolo e Dany Mota Carvalho, due esempi della capacità dell’Entella di accompagnare calciatori verso livelli superiori.

Gozzi collega la squadra a un’economia più ampia

Il passaggio più diretto tra risorse economiche e calcio è la proprietà. Gozzi porta nell’Entella l’esperienza imprenditoriale maturata in Duferco Italia Holding, attraverso attività e mercati che vanno oltre la semplice dimensione comunale. La squadra di Chiavari può quindi contare sul sostegno di un imprenditore radicato nella città e inserito in un sistema economico internazionale.

Tornando al vivaio, il settore giovanile è stato considerato un asset da sfruttare. In un’intervista di fine 2021, Gozzi ha dichiarato di aver investito una media annua tra 1,5 e 2 milioni di euro negli anni precedenti.

Wyscout e Wylab, il calcio diventa impresa

A Chiavari il rapporto tra calcio ed economia comprende anche Wyscout, la piattaforma di video e dati utilizzata dai professionisti per analizzare squadre e giocatori. È un’attività nata nella stessa città dell’Entella e cresciuta vendendo servizi a un mercato internazionale.

Nel 2018, Wyscout ha fatturato circa 11 milioni di euro e 400 persone impiegate nel mondo, indicando Gozzi come principale investitore. È vero che sono dati di qualche anno fa, ma mostrano le dimensioni raggiunte prima dell’acquisizione da parte di Hudl, annunciata nel luglio 2019.

Il collegamento con l’Entella passa dunque anche attraverso l’imprenditore che ha sostenuto entrambe le attività, quindi, da un lato una società impegnata nei campionati italiani, dall’altro un’azienda che ha trasformato video e informazioni sui calciatori in un servizio commerciale.

Non è finita qui. Dall’esperienza imprenditoriale di Wyscout è nato nel 2016 Wylab, l’incubatore con sede a Chiavari. Wylab ha nel proprio modello il ruolo centrale all’incontro tra nuove imprese e imprenditori, attraverso finanziamenti, consulenza e collaborazioni industriali.

Quindi Chiavari ha tre realtà interconnesse tra loro. L’Entella che forma calciatori e disputa campionati di cadetteria con discreti risultati. Wyscout sviluppa strumenti per i professionisti. Wylab accompagna la nascita e la crescita di imprese.

Lavoro e redditi descrivono il territorio intorno al club

Il contesto, dunque, mostra alcuni indicatori in crescita. Nella città metropolitana di Genova (dove ha sede Chiavari), il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni è passato dal 68,0% nel 2019 al 73,9% nel 2024, aumentando di 5,9 punti percentuali. Nel 2025, l’occupazione nella fascia 15–64 anni era al 70,7% e la disoccupazione tra i 15 e i 74 anni al 4,7%.

Il lavoro porta soldi e quindi a Chiavari, il reddito complessivo medio dichiarato nel 2024 era di 30.232 euro, in aumento del 4,3% sul 2023.

Una città stabile, ma con case più care e meno giovani

Nel 2014 Chiavari aveva 27.577 residenti, l’anno successivo all’inizio del 2025 erano 27.452. La stabilità apparente nasconde le differenze per età, infatti, nello stesso periodo, i minori di 15 anni sono scesi da 3.148 a 2.945, mentre gli abitanti di almeno 65 anni sono aumentati da 7.937 a 8.316. Gli anziani rappresentano il 30,3% dei residenti. Non la si può definire una nota negativa per la demografia di Chiavari. La Liguria è la regione d’Italia con la popolazione più anziana d’Italia, con punte più alte proprio nella città metropolitana di Genova.

Passiamo poi al mercato immobiliare. A settembre 2026, il prezzo richiesto medio di 3.569 euro al metro quadrato, in aumento del 5,3% annuo. Per un’abitazione di 80 metri quadrati, applicando questa media, la richiesta sarebbe di circa 285.500 euro (sono prezzi degli annunci, distinti dai valori effettivi delle compravendite).

Perché redditi, abitazioni e demografia vanno letti insieme? Una città può conservare risorse economiche e registrare un aumento del valore delle case, mentre il numero dei bambini diminuisce. Per il club, il bacino dei giovani e le condizioni delle famiglie sono elementi concreti del rapporto con il territorio.

Il nido dell’Entella entra nei servizi per le famiglie

È in questo quadro che trova spazio “I Diavoletti”, il nido nato dalla collaborazione tra Entella e Hakuna Matata. Nel febbraio 2025, la Regione Liguria lo descriveva come il primo asilo nido italiano sostenuto da un club di calcio e indicava una capienza della struttura fino a 50 bambini.

Il sostegno del club si estende così dalla formazione sportiva alla prima infanzia.

L’esperienza dell’Entella comprende quindi investimenti nella squadra, nella formazione e nei servizi, accanto a iniziative imprenditoriali legate alla tecnologia sportiva. Chiavari offre un contesto di redditi e valori immobiliari in crescita, dentro un’area metropolitana dove l’occupazione è aumentata. La capacità del club di attraversare categorie e stagioni dipende anche da come queste relazioni vengono sostenute nel tempo.